این سی ای آر ٹی آتھویں کی کتاب میں 'عدلیہ میں بدعنوانی': سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سی جے آئی نے کہا، کسی کو بھی ادارے کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے
CJI نے کہا،انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ارادتاً اور سوچا سمجھ کر لیا گیا اقدام ہے۔
Published : February 25, 2026 at 12:57 PM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت نے بدھ کے روز این سی ای آر ٹی (NCERT ) کی آٹھویں جماعت کی نصابی کتاب میں "عدلیہ میں بدعنوانی" کے سیکشن پر شدید اعتراض ظاہر کیا ہے۔
نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (این سی ای آر ٹی) نے آٹھویں کلاس کی سوشل سائنس کی نئی نصابی کتاب میں "عدلیہ میں بدعنوانی" اور "بہت زیادہ کیس التوا" کے حصے شامل کیے ہیں۔ یہ پچھلے ایڈیشن سے ایک بڑی تبدیلی ہے، جس میں زیادہ تر توجہ عدالتوں کے ڈھانچے اور کردار پر مرکوز تھی۔
نظر ثانی شدہ نصابی کتاب، "ایکسپلورنگ سوسائٹی: انڈیا اینڈ بیونڈ" میں ایک نظر ثانی شدہ باب شامل ہے جس کا عنوان ہے "ہمارے معاشرے میں عدلیہ کا کردار"۔ باب کے دو حصے "انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے" اور "عدلیہ میں بدعنوانی" کے عنوان سے ہیں، جو عدالتی درجہ بندی اور انصاف تک رسائی کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ عدالتی نظام کو درپیش چیلنجز بشمول بدعنوانی اور زیر التوا مقدمات کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔
بدھ کو سینئر وکلاء کپل سبل اور ابھیشیک منو سنگھوی نے سی جے آئی کے روبرو یہ مسئلہ اٹھایا۔ سبل نے کہا کہ یہ انتہائی پریشان کن ہے کہ آٹھویں جماعت کے طالب علموں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عدلیہ بدعنوان ہے۔
سی جے آئی نے کہا کہ وہ اس معاملے سے واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو ادارے کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس سے نمٹنا جانتا ہوں۔
سبل نے سی جے آئی سے ذاتی طور پر کیس کرنے کی درخواست کی۔ سی جے آئی نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور یہ ایک ارادتاً اور سوچے سمجھے اقدام کی طرح لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔۔۔" سی جے آئی نے اس مسئلے کو ان کی توجہ دلانے پر وکلاء کی تعریف کی۔
