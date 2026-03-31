تیزی سے پھیل رہا ہے کورونا، امریکہ سمیت 23 ممالک 'سیکاڈا' سے متاثر، نیا ورژن کتنا خطرناک؟ علامات اور بچاؤ جانیں سب کچھ
کیا 23 ممالک میں پھیلنےوالا یہ ورزن ہندوستان میں بھی داخل ہوگیا؟ کووڈکی پرانی قسموں یا ذیلی قسموں کے مقابلے یہ ویرینٹ کتنا خطرناک ہے؟
Published : March 31, 2026 at 4:23 PM IST
حیدرآباد: کووڈ 19کی ایک نئی قسم BA.3.2 جسے سکاڈا کا نام دیا گیا ہے، 2024 کے آخر سے خاموشی سے گردش کرنے کے بعد ریاستہائے متحدہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ اومیکران کا ایک نیا اور خطرناک ذیلی قسم ہے جو خاموشی سے عالمی سطح پر پھیل رہا ہے۔ ماہرین صحت کا خیال ہے کہ اس کی تبدیلی کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہماری موجودہ قوت مدافعت اور ویکسین کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن کے مطابق اس قسم کی پہلی بار جنوبی افریقہ میں نومبر 2024 میں پتہ چلا تھا اور اب تک 23 ممالک میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تو آج کی اس خبر کے ذریعے جانیں کہ یہ ویرینٹ کتنا خطرناک ہے...
یہ نیا ورژن کتنا خطرناک ہے؟
کورونا وائرس کی نئی قسم BA.3.2 انتہائی خطرناک ہے اور امریکہ، جنوبی افریقہ اور یورپ جیسے ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کو کورونا وائرس اس قسم کے بارے میں الرٹ کردیا گیا ہے۔ یہ نئی قسم اومیکران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تاہم، 70 سے زیادہ تغیرات کی وجہ سے، یہ نیا قسم تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ماہرین صحت کا خیال ہے کہ اس کے ساخت میں ہونے والی ان بڑی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ وائرس مزید تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اومیکران کا ذیلی ویرینٹ BA.3.2 پہلے اومیکران کی مختلف حالتوں کے ساتھ ملتے جلتے علامات کا اشتراک کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، انفیکشن کی علامات بنیادی طور پر اوپری سانس کی نالی میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس قسم کی اہم علامات میں شدید کھانسی، گلے میں خراش، انتہائی تھکاوٹ، سستی، ناک بہنا یا بھری ہوئی، سر درد، جسم میں درد، اور ہلکا بخار، حتیٰ کہ ویکسین شدہ افراد میں بھی شامل ہیں۔ شاذ و نادر صورتوں میں، بو یا ذائقہ میں کمی کے ساتھ ساتھ رات کے پسینے کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ وائرس پچھلی اقسام کے مقابلے بہت زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے لیکن اومیکران کی پچھلی مختلف اقسام کے برعکس یہ کسی سنگین بیماری کا سبب نہیں بن رہا ہے۔
سیکاڈا کی مختلف علامات کیا ہیں؟
زیادہ تر دیگر اقسام کی طرح سیکاڈا ویریئنٹ کے علامات دیگر کووڈ کے انفیکشن کے جیسے ہی ہوتے ہیں۔
۔بہتی ہوئی یا بھری ہوئی ناک
۔بخار
۔سر درد
۔تھکاوٹ
۔چھینکنا
۔گلے میں خراش
۔کھانسی
۔پٹھوں میں درد یا جسم میں درد
۔قے
۔اسہال
۔سونگھنے یا ذائقہ کے احساس میں تبدیلی
اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت ہے تو کیا کریں۔
۔اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ٹیسٹ کرائیں۔ اگر ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا تو پھر...
۔گھر پر رہیں اور خود کو دوسروں سے الگ رکھیں۔
۔اپنے گھر میں وینٹیلیشن کو بہتر بنائیں۔
۔جب دوسرے لوگوں کے آس پاس ہوں تو این 95 ماسک یا دیگر اعلیٰ معیار کا ماسک پہنیں۔
۔کووڈ ویکسین اور بوسٹر کے بارے میں تازہ ترین معلومات سے باخبر رہیں۔
۔اپنی علامات کی نگرانی کریں اور اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے رابطے میں رہیں۔
۔اپنی دوائیں لیں اور اپنے ڈاکٹر کے تجویز کردہ علاج پر عمل کریں۔
۔آرام کریں، اور سر درد جیسی علامات پر قابو پانے کے لیے کاؤنٹر سے زیادہ ادویات لیں۔
۔حفظان صحت کے اچھے طریقوں کو برقرار رکھیں، جیسے بار بار ہاتھ دھونا اور مشترکہ اشیاء کو صاف کرنا۔
مزید برآں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ جیسے کہ بھیڑ والی جگہوں پر ماسک پہننا اور اپنے ہاتھ دھونا۔ اگر بخار اور کھانسی برقرار رہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹیسٹ کروائیں۔ سیکاڈا کی شکل ایک یاد دہانی ہے کہ کورونا وائرس مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے اور یہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ تاہم صحت کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ فی الحال اس سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔