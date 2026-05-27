عید الاضحیٰ پر امتحانات کرانے کے فیصلے پر تنازع، مسلم پرسنل لا بورڈ کی ڈی یو سے تاریخ بدلنے کی اپیل
بورڈ نے کہا کہ مذہبی تہوار پر امتحانات کے انعقاد سے مسلم طلبہ کی ایک بڑی تعداد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
Published : May 27, 2026 at 6:16 PM IST
نئی دہلی: دہلی یونیورسٹی میں عید الاضحی پر امتحانات کے انعقاد کو لے کر تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) نے دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر یوگیش سنگھ کو خط لکھ کر 28 مئی کو ہونے والے امتحانات کو ملتوی کرنے کی اپیل کی ہے۔ بورڈ نے کہا کہ مذہبی تہوار پر امتحانات کے انعقاد سے مسلم طلباء کی ایک بڑی تعداد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے خط میں لکھا کہ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور پروفیشنل کورسز سمیت متعدد مضامین کے امتحانات 28 مئی 2026 کو ہونے والے ہیں۔ اسی دن عید الاضحی کا تہوار بھی شروع ہو رہا ہے، جو مسلم کمیونٹی کے لیے ایک انتہائی اہم مذہبی تہوار ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ طلبہ ان امتحانات میں شرکت کرنے والے ہیں۔ ایسے میں بڑی تعداد میں طلبہ کو عید کی نماز اور دیگر تقریبات میں شرکت میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
یونیورسٹی انتظامیہ سے یہ اپیل
اے آئی ایم پی ایل بی نے کہا کہ عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ مذہبی عقائد اور روایات سے جڑا ایک اہم موقع ہے۔ مذکورہ تاریخ کو امتحانات بہت سے طلباء کو تہوار اور اپنی پڑھائی کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ خط میں یونیورسٹی انتظامیہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کے جذبات اور تہوار کی مذہبی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے امتحانات کا انعقاد کسی اور مناسب تاریخ پر کریں۔
یونیورسٹی سے ہمدردانہ فیصلے کی امید
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے خط میں کہا کہ اسے امید ہے کہ دہلی یونیورسٹی انتظامیہ اس درخواست پر حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ غور کرے گی اور طلبہ کے مفاد میں ضروری اقدامات کرے گی۔
طلبہ تنظیموں نے بھی کی مخالفت
واضح رہے کہ طلبہ تنظیم اے آئی ایس اے (AISA) نے اس سے قبل اس معاملے پر یونیورسٹی انتظامیہ کے فیصلے پر احتجاج کیا تھا۔ طلبہ تنظیم کا کہنا ہے کہ جب یونیورسٹی نے خود عید الاضحیٰ کو گَزِیٹیڈ تعطیل قرار دے رکھا ہے تو اسی دن امتحانات کا انعقاد کرنا طلبہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اب مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مداخلت کی ہے۔ طلبہ کی نظر اس وقت یونیورسٹی انتظامیہ کے اگلے فیصلے پر مرکوز ہے۔
