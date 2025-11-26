'آئینی فرائض مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہیں'، یوم دستور پر پی ایم مودی کا بیان
وزیر اعظم نے کہاکہ اس صدی کے 25 سال گزر چکے ہیں اور دو دہائیوں میں بھارت آزادی کے 100 سال مکمل کر لے گا۔
Published : November 26, 2025 at 10:26 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز ملک کے شہریوں سے اپنے آئینی فرائض کو پورا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ یوم آئین کے موقعے پر شہریوں کے نام لکھے گئے خط میں وزیراعظم نے ووٹ کا حق استعمال کر کے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری پر بھی زور دیا۔
وزیر اعظم نے تجویز دی کہ اسکولوں اور کالجوں کو پہلی بار ووٹ دینے والوں کی عزت افزائی کر کے یوم آئین منانا چاہیے۔ پی ایم نے کہا کہ 'اس سال کا یوم آئین خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ سردار ولبھ بھائی پٹیل اور برسا منڈا کی 150 ویں یوم پیدائش، وندے ماترم کی 150 ویں سالگرہ اور گرو تیغ بہادر کی 350 ویں یوم شہادت ملتا ہے۔
On Constitution Day, we pay tribute to the framers of our Constitution. Their vision and foresight continue to motivate us in our pursuit of building a Viksit Bharat.— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2025
Our Constitution gives utmost importance to human dignity, equality and liberty. While it empowers us with…
اس دوران پی ایم مودی نے مہاتما گاندھی کے اس قول کو یاد کیا کہ حقوق فرائض کی انجام دہی سے حاصل ہوتے ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ فرائض کی تکمیل سماجی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد ہے۔
'آئین 2049 میں ایک صدی مکمل کرے گا'
انہوں نے کہا کہ اس صدی کے آغاز کو 25 سال گزر چکے ہیں اور صرف دو دہائیوں میں بھارت نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی کے 100 سال مکمل کر لے گا۔ نیز 2049 میں آئین کو اپنائے ہوئے ایک صدی ہو جائے گا۔
"ملک ترقی یافتہ بھارت کے وژن کی طرف بڑھ رہا ہے"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری حکومت کی پالیسیاں اور فیصلے آنے والی نسلوں کی زندگیوں کی تشکیل کریں گے۔ وزیر اعظم نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے فرائض کو ذہن میں رکھیں کیونکہ ملک ترقی یافتہ بھارت کے وژن کی طرف بڑھ رہا ہے۔
On Constitution Day, wrote a letter to my fellow citizens in which I’ve highlighted about the greatness of our Constitution, the importance of Fundamental Duties in our lives, why we should celebrate becoming a first time voter and more…https://t.co/i6nQAfeGyu— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2025
ایکس پر ایک اور پوسٹ میں پی ایم مودی نے کہا، "ہمارا آئین احترام، مساوات اور آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جہاں یہ ہمیں حقوق دیتا ہے، وہیں یہ ہمیں شہری کے طور پر ہمارے فرائض کی بھی یاد دلاتا ہے، جنہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فرائض ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہیں۔"
دریں اثنا پی ایم مودی نے آئین بنانے والوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، "ان کا نظریہ اور وژن ہمیں ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کی ہماری کوششوں میں تحریک دیتا رہتا ہے۔"
مزید پڑھیں:
ملک کی شناخت کو خطرہ لاحق، کیونکہ سب سے بڑی اقلیت خطرے میں، یوم آئین پر محبوبہ مفتی کا بیان
یوم دستور پر یاد کیے گئے مجاہد آزادی یوسف مہر علی
ہمارا دستور جمہوریت کی عمارت کو مضبوطی دیتا ہے: مشرف علی
CONSTITUTION DAY 2022 'ملک کا دستور اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور ہمہ جہت ترقی کا ضامن'