مذہب پر مبنی سیاست پر کانگریس کے لچکدار انداز نے ملک کو نقصان پہنچایا، ارشد مدنی
مدنی نے کہا کہ اگر 77 سال پہلے فرقہ پرستی کو مضبوطی سے کچل دیا جاتا تو ملک کو تباہی سے بچایا جا سکتا تھا۔
Published : January 14, 2026 at 7:43 PM IST
نئی دہلی: جمعیۃ علماء ہند (اے ایم) کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بدھ کے روز کانگریس پارٹی پر الزام لگایا کہ وہ اپنے دور اقتدار میں مذہب پر مبنی سیاست کے لیے لچکدار رویہ اپنا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر پارٹی نے 77 سال پہلے فرقہ پرستی کے خلاف ٹھوس موقف اختیار کیا ہوتا تو اسے اقتدار سے بے دخل نہیں کیا جاتا۔
مدنی نے کہا کہ اگر 77 سال پہلے فرقہ پرستی کو مضبوطی سے کچل دیا جاتا تو ملک کو تباہی سے بچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اپنی حکمرانی کے دوران مذہب کی بنیاد پر نفرت کی سیاست کے لیے جو لچکدار طریقہ اپنایا اس نے ملک اور آئین دونوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ تحریک آزادی میں حصہ لینے والے ہمارے آباؤ اجداد نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو گا کہ آج جس طرح آئین اور جمہوری اقدار کو کھلے عام پامال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس خطوط پر آئین کی بنیاد رکھی گئی تھی اگر آزاد ہندوستان کے آئین کو پوری ایمانداری کے ساتھ نافذ کیا جاتا تو ہمیں آج اس دن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔
مدنی نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک سچائی ہے کہ کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے کانگریس لیڈروں نے شروع ہی سے مذہب کی بنیاد پر نفرت کی سیاست کے خلاف لچکدار پالیسی اپنائی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا گیا اور آئین کے مطابق ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی سے گریز کیا گیا جس کے نتیجے میں فرقہ پرست طاقتوں کو پنپنے کا موقع ملا۔
مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے پیچھے فرقہ پرست طاقتوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت فرقہ پرستی کا سر کچل دیا جاتا تو ملک کو تباہی سے بچایا جا سکتا تھا۔
جمعیت کے سربراہ نے کہا کہ تقسیم کے بعد جب ملک بھر میں مسلم مخالف فسادات پھوٹ پڑے تو مہاتما گاندھی نے انہیں روکنے کے لیے روزہ رکھا۔ فرقہ پرست طاقتوں، حتیٰ کہ کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں کو بھی یہ پسند نہیں آیا اور وہ ان کے خلاف ہو گئے، جو بالآخر ان کے قتل کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں مہاتما گاندھی جیسے عظیم انسان کا قتل ملک کے سیکولرازم کا قتل تھا، لیکن بدقسمتی سے کانگریس قیادت نے وہ نہیں کیا جو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔
مدنی نے کہا کہ جمعیۃ علماء ہند کی قیادت کانگریس قیادت سے فرقہ پرستی کے اس جنون کو روکنے کا مسلسل مطالبہ کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس مطالبہ کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، جس سے فرقہ پرستوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آج کی نسل اس تاریخ سے بھی ناواقف ہے کہ آزادی سے قبل ہی جمعیۃ علماء ہند کی قیادت نے کانگریس قائدین سے تحریری یقین دہانی کرائی تھی کہ آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر ہوگا جس میں تمام مذہبی اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔
مدنی نے الزام لگایا کہ آزادی کے بعد، جب ملک تقسیم ہوا، کانگریس لیڈروں کا ایک بڑا طبقہ دوسرے لیڈروں کے مطالبے میں شامل ہو گیا جنہوں نے دلیل دی کہ اب جبکہ مسلمانوں کے لیے مذہب کے نام پر ایک نیا ملک بنایا گیا ہے، ہندوستان کا آئین سیکولر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر جمعیۃ علماء ہند کی قیادت نے سختی سے کانگریس قائدین سے جوابدہی کا مطالبہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر ملک تقسیم ہوتا ہے تو اس مسودے پر آپ (کانگریس) نے دستخط کیے تھے، ہم نے نہیں، اس لیے آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔
مدنی نے کہا کہ اس کے بعد ایک سیکولر آئین تیار کیا گیا، لیکن فرقہ پرستی کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے کہا جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے بار بار پکارنے کے باوجود، اس پر کوئی روک نہیں لگائی گئی، حالانکہ اس وقت مرکز اور تمام ریاستوں میں کانگریس کی حکومت تھی، اگر وہ چاہتی تو اس کے خلاف سخت قانون پاس کر سکتی تھی، لیکن اس کی لچکدار پالیسی کے نتیجے میں فرقہ پرست طاقتیں اور زیادہ طاقتور ہو گئیں۔