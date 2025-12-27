کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس آج، 'جی رام جی' قانون سمیت کئی ایشوز پر ہوگا تبادلہ خیال
کانگریس ورکنگ کمیٹی کی اس میٹنگ میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات پر بھی بات ہوگی۔
Published : December 27, 2025 at 9:41 AM IST
نئی دہلی: کانگریس ورکنگ کمیٹی کی آج سنیچر کو میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میں پارٹی کے تمام سینئر رہنما اور کارکنان شرکت کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورت حال اور حکومت کے خلاف پارٹی کے ایکشن پلان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نئے قانون 'وی بی جی رام جی' کے خلاف بھی حکمت عملی بنائی جائے گی جس نے منریگا کی جگہ لے لی ہے۔ کانگریس اس نئے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔
کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کی میٹنگ میں کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں کرناٹک، تلنگانہ اور ہماچل پردیش کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ساتھ ریاستی کانگریس کمیٹیوں (پی سی سی) کے صدور بھی شرکت کریں گے۔ بہار انتخابات میں شکست کے بعد سی ڈبلیو سی کی یہ پہلی میٹنگ ہوگی۔ یہ میٹنگ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ آسام، کیرالہ، مغربی بنگال، تمل ناڈو، اور پڈوچیری میں سنہ 2026 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ہو رہی ہے اور اس انتخابی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہونے کی امید ہے۔
توقع ہے کہ اپوزیشن پارٹی 'مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ، 2005 (منریگا)' کی منسوخی پر حکومت کے خلاف تحریک کو حتمی شکل دے گی۔ واضح رہے کہ یو پی اے دور کے منریگا کی جگہ پر 'وکاسیل بھارت - گارنٹی فار ایمپلائمنٹ اینڈ لائیولی ہڈز مشن (دیہی)' قانون حالیہ مانسون اجلاس میں منظور کیا گیا تھا، اور صدر دروپدی مرمو نے بھی اسے منظوری بھی دے دی ہے۔
کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے منریگا کی جگہ نئے قانون پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہاتما گاندھی کی توہین ہے کیونکہ ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ نیا قانون قانونی طور پر ہر دیہی گھرانے کو مالی سال میں 125 دن کام کی ضمانت دیتا ہے۔ تاہم، اس نئے قانون میں مرکز اور ریاستی حکومتوں کو اسکیم کی فنڈنگ کو 60% سے 40% کے تناسب میں بانٹنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔