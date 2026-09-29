کانگریس ورکنگ کمیٹی اجلاس: کھرگے کا الزام، وزیراعظم نے چیف الیکشن کمشنر پر بنایا 'دباؤ'، مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ
CWC اجلاس میں کانگریس صدر نے کہا کہ، ہمیں انتخابی فہرستوں میں شفافیت اور انتخابی عمل میں انصاف کو یقینی بنانے کا عزم کرنا چاہیے۔
By PTI
Published : September 29, 2026 at 1:12 PM IST
نئی دہلی: کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے منگل کے روز مبینہ 'بے ضابطگیوں' کا حوالہ دیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سربراہ پر 'دباؤ' ڈالنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر وزیر اعظم نریندر مودی کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔
کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی سڑکوں پر اترے گی اور انتخابی فہرستوں اور انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے مسائل پارلیمنٹ میں اٹھائے گی۔
Delhi: Congress leaders including Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, along with chief ministers of Congress-ruled states and other leaders, are attending the Congress Working Committee (CWC) meeting pic.twitter.com/V4JEbopaAv— IANS (@ians_india) September 29, 2026
کھرگے نے سی ڈبلیو سی کے سامنے پانچ اہم مطالبات رکھے:
1- انتخابی فہرستوں میں تبدیلیوں سے متعلق تمام ڈیٹا عوامی کیا جائے۔
2- جن ووٹرز کے نام خارج کیے گئے ہیں انہیں اپیل کا موقع دیا جائے۔
3- تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی فہرستیں بروقت اور قابلِ رسائی شکل میں فراہم کی جائیں۔
4- سنگین تضادات پائے جانے کی صورت میں ایک آزادانہ اور مقررہ مدت میں مکمل ہونے والی تحقیقات ہو۔
5- انتخابی عمل کو شفاف بنایا جائے تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ معلومات چھپائی جا رہی ہیں۔
کھرگے نے کہا، "خود دو الیکشن کمشنروں نے چیف الیکشن کمشنر کے اقدامات کو 'من مانی پر مبنی اور غیر منصفانہ' قرار دیا ہے، اور اب پورا ملک جانتا ہے کہ وہ حکمراں جماعت کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں، انہیں عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور انہیں فوری طور پر ہٹایا جانا چاہیے۔"
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge का वक्तव्य:— Congress (@INCIndia) September 29, 2026
आज की बैठक महत्वपूर्ण है। फिर से कांग्रेस के कंधों पर अंग्रेजी राज की तरह ही भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ऐतिहासिक जिम्मेवारी खड़ी है। अंग्रेजों से हमने वोट का हक छीनकर लिया था। आज उसी… pic.twitter.com/OPkZ2bbHpf
سی ڈبلیو سی اجلاس میں اپنے ابتدائی کلمات میں کانگریس سربراہ نے کہا، "اس کے علاوہ، چیف الیکشن کمشنر پر 'دباؤ' ڈالنے کے لیے وزیر اعظم کو بھی اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینا چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس سی ڈبلیو سی اجلاس میں، ہمیں انتخابی فہرستوں میں شفافیت اور انتخابی عمل میں انصاف کو یقینی بنانے کا عزم کرنا چاہیے۔ اداروں کو آزاد رہنا چاہیے، اور ہر ہندوستانی کے ووٹ کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔"
انہوں نے زور دیا کہ یہ ہمارے آئین کا بنیادی جزو اور ہماری جمہوریت کی روح ہے۔ کانگریس پارٹی اس ذمہ داری کو پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور سڑکوں پر اترنے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی ان مسائل کو اٹھائے گی۔
انہوں نے راہل گاندھی کی حمایت کرنے پر کانگریس کارکنوں اور رہنماؤں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ راہل گاندھی نے مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ اٹھایا تھا اور بی جے پی کی 'حمایت' کرنے کے معاملے میں چیف الیکشن کمشنر کے کردار کو اجاگر کیا تھا۔
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