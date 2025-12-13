کیرالہ کے بلدیاتی انتخابات میں یو ڈی ایف کی شاندار جیت، اسمبلی الیکشن کے تئیں کانگریس پُر امید
کیرالہ میں ہوئے بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔
Published : December 13, 2025 at 10:35 PM IST
نئی دہلی: کیرالہ کے بلدیاتی انتخابات میں یو ڈی ایف کی جیت سے کانگریس پارٹی کو حوصلہ ملا ہے۔ ان انتخابات کو جنوبی ریاست میں 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل سیمی فائنل سمجھا جاتا تھا۔ کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف پچھلے 10 برسوں سے ریاست میں اقتدار سے باہر ہے۔ اب وہ سنہ 2026 میں سی پی آئی-ایم کی قیادت والی ایل ڈی ایف کو شکست دینے کی امید ہے۔
کانگریس کے مطابق یو ڈی ایف نے بلدیاتی انتخابات میں بنیادی طور پر اپنے امیدواروں کے درست انتخاب اور ایل ڈی ایف کی پالیسیوں کو ووٹروں کی طرف سے مسترد کیے جانے کی وجہ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں جیت اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں اپوزیشن کے لیے حوصلہ افزا ہے، لیکن یو ڈی ایف کو بھی حد سے زیادہ اعتماد سے بچنے کی ضرورت ہے۔
کیرالہ کے انچارج اے آئی سی سی سکریٹری، پی وی موہن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ہم بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے بہت خوش ہیں۔ ہم نے اپنے امیدواروں کے انتخاب میں بہت احتیاط کی۔ مزید برآں، رائے دہندوں نے ریاستی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف مینڈیٹ دیا ہے۔ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں یو ڈی ایف کو ایل ڈی ایف پر برتری حاصل ہوگی۔ ہمیں اسمبلی انتخابات سے پہلے ضرورت سے زیادہ پُراعتماد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس مومنٹم کو برقرار رکھنا چاہیے۔"
’میونسپل کارپوریشنوں اور 500 سے زیادہ پنچایتوں میں جیت’
انہوں نے مزید کہا، "چار میونسپل کارپوریشنوں اور 500 سے زیادہ پنچایتوں میں جیت عوام کی ایک طاقتور حمایت ہے۔ ہم اس مینڈیٹ کو عاجزی اور ذمہ داری کے گہرے احساس کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہ جیت عوام کے قریب رہنے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کے ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔"
اندرونی ذرائع نے بتایا کہ کانگریس نے جولائی کے اوائل میں ہی بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کر دی تھی۔ یہ انتخابات جنوبی ریاست (کیرالہ) میں پارٹی لائن پر لڑے جاتے ہیں۔ پارٹی نے اگست میں منشیات کی لعنت، بے روزگاری، مہنگائی اور بدعنوانی جیسے مسائل پر مختلف کمیونٹیز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے احتجاج شروع کیا۔
پارٹی مینیجرز نے بلدیاتی انتخابات میں یو ڈی ایف کی جیت کا سہرا راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا سے حاصل کردہ رہنمائی کو قرار دیا۔ موہن نے کہا کہ "راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ہمارے لیڈر ہیں، اور ان کے مشورے ہمیشہ ریاستی سیاست میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے نیلمبور ضمنی انتخاب میں مہم چلائی، جس میں ہم نے کامیابی حاصل کی۔ ہمارے دونوں رہنما بلدیاتی انتخابات میں یو ڈی ایف کی جیت کا جشن منانے کے لیے مہینے کے آخر تک ریاست کا دورہ کریں گے۔"
کیرالہ سے کانگریس کے لوک سبھا ایم پی بینی بہنن نے کہا کہ یو ڈی ایف نے قومی انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن 2021 کے اسمبلی انتخابات میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2025 کے بلدیاتی انتخابات نے ظاہر کیا کہ یو ڈی ایف نے ووٹروں کا اعتماد دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ بینی بیہنن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ یو ڈی ایف کی شاندار جیت ہے۔ یہ یقینی طور پر ریاست میں 2026 کے اسمبلی انتخابات کے لیے ماحول بناتی ہے۔ ریاست کے لوگ تعلیم یافتہ اور اپنے حقوق سے آگاہ ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم بلدیاتی انتخابات میں کیرالہ کے لوگوں کی بھرپور حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اب یقین ہے اور ریاست میں بدعنوان اور آنے والے اسمبلی انتخابات میں نااہل ایل ڈی ایف حکومت کو شکست دینے کے لیے عوام سے مزید حمایت حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے۔"
ترواننت پورم میں این ڈی اے کی جیت پر کانگریس کا رد عمل
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے ترواننت پورم کے بلدیاتی انتخابات میں این ڈی اے کی جیت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں یو ڈی ایف کی تنظیم کمزور تھی، اور اس وجہ سے، وہ ووٹروں کو پولنگ بوتھ تک لانے میں ناکام رہی، جب کہ این ڈی اے کے کارکنان ایسا کرنے میں کامیاب رہے۔ موہن نے کہا، "ترواننت پورم میں این ڈی اے کی جیت ہوئی کیونکہ یو ڈی ایف کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں تھی۔ دیگر علاقوں میں، یو ڈی ایف نے ایل ڈی ایف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ در حقیقت لوک سبھا انتخابات کے مقابلے این ڈی اے کے ووٹ شیئر میں کمی آئی ہے۔"
کانگریس نے مئی میں اپنی کیرالہ ٹیم کو دوبارہ منظم کیا۔ سنی جوزف کو ریاستی یونٹ کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا، ان کے ساتھ تین ورکنگ صدور- پی سی وشنوناتھ، اے پی انیل کمار، اور شفیع پرمبیل شامل ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ریاستی یونٹ کے اندر لڑائی ختم کرنا تھا۔ بعد میں ہائی کمان نے اکتوبر میں ریاست کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے مل کر کام کریں۔
یو ڈی ایف نے دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں زبردست واپسی کرتے ہوئے 504 گرام پنچایتیں اور 54 میونسپلٹی جیتیں۔ این ڈی اے نے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا مگر ترواننت پورم میونسپل کارپوریشن جیت کر ایل ڈی ایف کا 45 سال پرانے گڑھ پر قبضہ کر لیا۔
