طلبہ مہم کو ملک بھر کے سو سے زیادہ کالجس، کوچنگ سینٹرس اور ہاسٹلس تک لے جائے گی کانگریس: راہل گاندھی
پارٹی نے کہا کہ دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کی بربریت نے پورے ملک میں والدین کو ناراض کیا ہے۔
Published : July 23, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 10:29 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے راہل گاندھی کی مہم کو ملک بھر میں لے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، یہ ملک بھر میں 100 سے زیادہ کالجوں، کوچنگ سینٹرز اور ہاسٹلز میں طلباء سے رابطہ کرے گی۔ دریں اثنا، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نیٹ، سی بی ایس ای (NEET/CBSE) کی بے قاعدگیوں پر پارلیمنٹ کے اندر حکومت سے جواب دہی طلب کرنے میں مصروف ہیں۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ نیٹ، سی بی ایس ای (NEET/CBSE) کی بے قاعدگیوں پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے عمومی مطالبے کے علاوہ، جس کو بہت سی سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کی حمایت حاصل ہوئی ہے، پورے تعلیمی نظام میں اصلاح پر راہل کی بڑھتی ہوئی توجہ نے 2 جولائی کو جنتر منتر دہلی میں طلباء کے خلاف پولیس کی بربریت سے ناراض گھرانوں کی گونج سنائی ہے۔
"اسکول میں چھاتروں کی گونج" دستخطی مہم
اپنی دستخطی مہم، "اسکول کی گونج" کے ایک حصے کے طور پر راہل تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کی شروعات وزیر کے استعفیٰ سے ہوتی ہے اور بشمول نیٹ (NEET) میڈیکل داخلہ امتحان سی بی ایس ای (CBSE) بورڈ کے امتحانات اور دیگر مسابقتی اور بھرتی امتحانات جو ملک بھر کے لاکھوں نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں۔
भारत के छात्रों और प्रधानमंत्री को मेरा सीधा संदेश... pic.twitter.com/pgZZHLLz8h— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
بی جے پی نے پروٹوکول کی خلاف ورزی قرار دیا
کانگریس کے رہنماؤں نے اپنی طرف سے 20 جولائی کو مانسون اجلاس شروع ہونے پر پارلیمنٹ میں این ای ای ٹی کے معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا، لیکن 21 جولائی کو پی ایم مودی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے اپنے احتجاج کو تیز کر دیا۔ بعد میں سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے اکھلیش یادو اور سپریا سولے سمیت دیگر اپوزیشن لیڈروں نے، راہل کے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے اپنے احتجاج کا اظہار کیا۔ حکمراں بی جے پی نے اسے پروٹوکول کی خلاف ورزی قرار دیا۔
"چھاتروں کی گونج"
جیسا کہ اتحادیوں نے راہل گاندھی کی حمایت کی، کانگریس کے حکمت عملی سازوں کو موقع ملا کہ وہ طلبہ برادری کو متحرک کرنے کے لیے ان کا پیغام پورے ملک میں لے جائیں۔ اس مہم کے ایک حصے کے طور پر، سینئر لیڈران نے ملک بھر میں 100 سے زیادہ کالجوں، کوچنگ سینٹرز اور ہاسٹلوں میں طلباء تک پہنچ کر انہیں راہل کی "چھاتروں کی گونج" (طلبا کی گونج) مہم کے بارے میں آگاہ کیا۔
جنتر منتر کے واقعہ نے ملک بھر کو ناراض کیا
قائدین نے نہ صرف طلباء سے بات چیت کی بلکہ انہیں اپنے تحفظات کا اشتراک کرنے اور اس مسئلے پر سوالات پوچھنے کا پلیٹ فارم بھی فراہم کیا۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کی بربریت نے نہ صرف دیگر ریاستوں میں اسی طرح کے احتجاج کو جنم دیا بلکہ جنتر منتر کے واقعہ نے ملک بھر کے والدین کو بھی ناراض کیا۔
راہل کی مہم سیاسی مقاصد کے لیے نہیں
اے آئی سی سی کے عہدیدار بی ایم سندیپ نے کرناٹک کے چتردرگا میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی مہم غیر سیاسی ہے اور اس کا واحد مقصد تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے۔ سندیپ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمارے لیڈر کی مہم سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ طلباء نے ان سے اپنے تحفظات بتانے کو کہا۔ انہوں نے حالیہ نیٹ (NEET) پیپر لیک سے متاثرہ طلباء سے ملاقات کی، جس کی وجہ سے امتحان کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے سی بی ایس ای (CBSE) بورڈ کے امتحانات کی بدانتظامی سے متاثرہ طلباء سے بھی ملاقات کی۔
بھارت کا تعلیمی نظام استحصالی اور بھتہ خور
وہ اس سے قبل ان طلباء سے بات چیت کر چکے ہیں جنہیں بھرتی کے امتحانات میں پیپر لیک ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ جس طلبہ کانفرنس سے خطاب کررہے ہیں اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومتی نگرانی میں ہندوستان کا تعلیمی نظام استحصالی اور بھتہ خور بن چکا ہے۔
یہ ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ ہم طلبہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور حکومت پر عوامی دباؤ ڈالیں کہ وہ نظام کی اصلاح کے لیے اقدامات کرے اور اسے جوابدہ بنایا جائے۔ تعلیمی نظام کی سالمیت کا براہ راست تعلق ملک کے مستقبل سے ہے۔
حکومت جوابدہ ہو، حکومت پر دباؤ پیدا ہو
انہوں نے کہا، "تازہ ترین آؤٹ ریچ کا مقصد اس پوری کوشش میں طلباء کی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ ہماری مہم نے حکومت پر کچھ دباؤ پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں ایک ایکشن پلان کی توقع ہے۔ طلباء اور والدین کی ایک بڑی تعداد جنتر منتر پر پولیس کی کارروائی سے ناراض ہے۔ وہ اس معاملے پر بات کر رہے ہیں اور جواب چاہتے ہیں۔"
کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک تنور، جو پہلے پارٹی کے طلبہ ونگ، این ایس یو آئی (NSUI) اور ICY کے سربراہ رہ چکے ہیں، نے گڑگاؤں میں طلبہ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آؤٹ ریچ میں کوئی سیاست شامل نہیں ہے، کیونکہ کانگریس صرف قومی اپوزیشن پارٹی کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔
لاکھوں ہندوستانی پیپر لیک اور بدانتظامی سے متاثر
تنور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمارے رہنما راہل گاندھی کی مہم میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ وہ تعلیمی شعبے میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ لاکھوں ہندوستانی پچھلے کچھ سالوں میں مختلف پیپر لیک اور بدانتظامی سے متاثر ہوئے ہیں۔
نکتہ بہ نکتہ (پوائنٹ بائے پوائنٹ) منصوبے کی ضرورت
تعلیم ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو چھوتا ہے اور ملک کے مستقبل کا تعین کرتا ہے، لیکن ملکی نظام مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ جب کہ پارلیمنٹ کو ایسے مسائل پر بحث کرنی چاہیے، ہمیں تعلیم کے شعبے میں موجود مختلف خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایک نکتہ بہ نکتہ (پوائنٹ بائے پوائنٹ) منصوبے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قائد کی مہم کو اچھا رسپانس مل رہا ہے، لیکن اس مہم کو اس وقت تک وسعت اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جب تک کہ نتائج حاصل نہ ہوں۔
سول سوسائٹی کو مل کر احتجاج جاری رکھنا چاہیے
انہوں نے مزید کہا، "طلباء نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح کے احتجاج کب تک جاری رہیں گے اور نظام کب شفاف ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب تک حکومت ایکشن نہیں لے گی مہم جاری رکھنی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اب جب کہ اس مسئلے نے قوم کی توجہ حاصل کر لی ہے، ہر سیاسی جماعت اور سول سوسائٹی کو مل کر احتجاج جاری رکھنا چاہیے تاکہ حکومت کو اصلاحات نافذ کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔" اس میں بہت سے مسائل شامل ہیں اور ٹکڑوں میں کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں ملے گی۔
طلباء جنتر منتر پر مظاہرین کے خلاف پولیس کی بربریت پر ناراض
اے آئی سی سی عہدیدار روہت چودھری، جنہوں نے بہار کے بیگوسرائے میں ایس سی/ایس ٹی ہاسٹل میں طلباء سے بات کی، کہا کہ طلباء جنتر منتر پر مظاہرین کے خلاف پولیس کی بربریت پر ناراض تھے۔ وہ جنتر منتر پر مظاہرین کے ساتھ اس سلوک کے بارے میں فکر مند تھے جب وہ امتحانی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ طلباء امتحانی کیلنڈر چاہتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ پیپر لیک اور منسوخی نے انہیں ذہنی طور پر متاثر کیا ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کب تک جاری رہے گا۔ یہ ایک اچھی گفتگو تھی۔