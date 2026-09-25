چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف کانگریس کا آج ملک گیر احتجاج، سی ای سی کی گرفتاری اور برطرفی کا مطالبہ
تمام ضلعی کانگریس کمیٹیاں 28 ستمبر کو اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ دفاتر تک اسی طرح کے بڑے پیمانے پر احتجاجی مارچ کا اہتمام کریں گی۔
By PTI
Published : September 25, 2026 at 8:34 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:19 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کی ریاستی اکائیوں آج اپنے متعلقہ ریاستی الیکشن کمیشن کے دفاتر تک احتجاجی مارچ کریں گی۔ وہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی فوری گرفتاری اور برطرفی کے ساتھ ساتھ، ان کے دورِ ملازمت میں کیے گئے تمام فیصلوں اور انتخابی فہرستوں میں کی گئی تبدیلیوں کے آزادانہ جائزے کا مطالبہ کریں گے۔
تمام ضلعی کانگریس کمیٹیاں 28 ستمبر کو اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ دفاتر تک اسی طرح کے بڑے پیمانے پر احتجاجی مارچ کا اہتمام کریں گی۔
کانگریس کے جنرل سیکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے کہا کہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پہلے دن سے ہی "بی جے پی کے زیرِ اثر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار" کی قیادت میں "ووٹوں کی بڑے پیمانے پر چوری" کی کوششوں کو اجاگر کرتے رہے ہیں۔
وینوگوپال نے کہا کہ بدھ کو سامنے آنے والے اہم انکشافات کے بعد کمار کی "غداری" عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے، اور ملک کی جمہوریت کے خلاف ان کے ملک دشمن اقدامات پر انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔
وینوگوپال نے کہا، "کانگریس اس اہم مسئلے پر سڑکوں پر اترے گی، اور تمام ریاستی کانگریس کمیٹیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ و 25 ستمبر کو اپنے متعلقہ ریاستی الیکشن کمیشن کے دفاتر تک بڑے احتجاجی مارچ کریں۔ وہ ان کی فوری گرفتاری اور برطرفی کے ساتھ ساتھ، ان کے دورِ ملازمت میں کیے گئے تمام فیصلوں اور ووٹر لسٹوں میں کی گئی تبدیلیوں کے جامع اور آزادانہ جائزے کا پرزور مطالبہ کریں گے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج کے دوسرے مرحلے کے تحت، تمام ضلعی کانگریس کمیٹیاں 28 ستمبر کو اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ دفاتر تک اسی طرح کے بڑے پیمانے پر احتجاجی مارچ کا اہتمام کریں گی۔ وینوگوپال نے کہا، "گیانیش کو جانا ہوگا، اور ان کے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دینا ہوگا۔ ہمارا احتجاج اس وقت تک بلا تعطل جاری رہے گا جب تک کہ انہیں برطرف کرتے ہوئے جیل نہیں بھیجا جاتا۔"
وینوگوپال کے یہ ریمارکس 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے ایک دن بعد سامنے آئے، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ تین رکنی الیکشن کمیشن کے تین میں سے دو الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) سے متعلق امور پر بارہا سوالات اٹھائے تھے۔
ملک بھر میں ایس آئی آر کا نفاذ تینوں کمشنرز کی نگرانی میں کیا گیا تھا۔ تاہم، انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق، سندھو اور جوشی نے ان فیصلوں اور احکامات پر باضابطہ طور پر اعتراضات کیے۔ رپورٹ کے مطابق، انہوں نے گزشتہ 10 مہینوں میں کم از کم 14 بار، اور ایک موقع پر تو ایک ہی دن میں چار بار اعتراضات کیے۔ انگریزی اخبار کے مطابق، یہ فیصلے ان کی لاعلمی میں کیے گئے یا جاری کیے گئے تھے۔
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