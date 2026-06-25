'چھاتروں کی گونج' مہم کا آغاز، کانگریس آج ملک بھر میں تعلیمی بحران پر پریس کانفرنسیں کرے گی
کانگریس نے وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام عائد کیاکہ وزارتِ مستقبل کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے میں ناکام رہی ہے۔
Published : June 25, 2026 at 1:14 PM IST
نئی دہلی : طلبا کے مسائل، امتحانی بے ضابطگیوں اور ملک کے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبے کو لے کر کانگریس پارٹی آج ملک گیر مہم "چھاتروں کی گونج" (Students' Echo) کا آغاز کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں میں پارٹی کے 28 سینئر رہنما بیک وقت پریس کانفرنسوں سے خطاب کریں گے اور موجودہ تعلیمی پالیسیوں پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس مہم کا مقصد نہ صرف طلبا کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے بلکہ ہندوستان کے تعلیمی نظام میں جامع اصلاحات پر قومی سطح پر بحث کا آغاز بھی کرنا ہے۔
کانگریس نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی قیادت میں وزارتِ تعلیم مستقبل کے تقاضوں کے مطابق تعلیمی نظام کو ڈھالنے میں ناکام رہی ہے۔ پارٹی کے مطابق گزشتہ بارہ برسوں میں حکومت نے تعلیم کے شعبے میں نجکاری، مرکزیت اور نظریاتی مداخلت کو فروغ دیا، جبکہ معیاری تعلیم، تحقیق، ہنرمندی اور روزگار کے مواقع پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ آج ملک کے نوجوان دوہرے بحران کا شکار ہیں۔ ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری جانب موجودہ تعلیمی نظام انہیں روزگار کے لیے مطلوبہ صلاحیتیں فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ امتحانی پرچے لیک ہونے، بھرتیوں میں بے ضابطگیوں، کوچنگ اداروں کی بڑھتی ہوئی فیسوں اور اعلیٰ تعلیم کے اخراجات نے لاکھوں طلبا کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔
ملک کے 28 شہروں میں ہونے والی پریس کانفرنسوں سے ستیج پاٹل (احمد آباد)، ورشا گائیکواڑ (بنگلور)، عمران مسعود (بھوپال)، پون کھیڑا (بھونیشور)، گورو گوگوئی (دہلی)، پریانک کھرگے (چنئی)، سپریا شرینیت (کولکاتا) اور کنہیا کمار (پونے) سمیت کئی سینئر رہنما خطاب کریں گے۔
پارٹی نے واضح کیا ہے کہ "چھاتروں کی گونج" مہم صرف پریس کانفرنسوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے، عوامی رابطہ مہم، مباحثے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی طلبا سے متعلق مسائل کو بھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا۔ راہل گاندھی اس مہم کا باقاعدہ آغاز راجستھان کے کوٹا شہر میں منعقدہ "چھاتروں کی گونج مہا ریلی" سے کر چکے ہیں۔
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کانگریس نے طلبا، اساتذہ، والدین اور تعلیم سے وابستہ تمام حلقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے مستقبل کے لیے ایک جدید، جامع اور شفاف تعلیمی نظام کی تشکیل کی اس مہم میں بھرپور حصہ لیں۔