پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل کانگریس کی اہم حکمت عملی طے ہوگی: سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطحی اجلاس آج
کانگریس حالیہ دنوں میں امتحانی پرچہ لیک، ایودھیا رام مندر چندہ چوری، مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر عوامی مسائل پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔
Published : July 16, 2026 at 2:35 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس سے قبل کانگریس پارٹی نے اپنی پارلیمانی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کے لیے جمعرات کو ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس کانگریس پارلیمانی پارٹی (سی پی پی) کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوگا، جس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت شرکت کرے گی۔
ذرائع کے مطابق اجلاس میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں قائدِ حزب اختلاف راہل گاندھی اور پارٹی کے جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال سمیت دیگر سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پارلیمنٹ کے 20 جولائی سے 13 اگست تک جاری رہنے والے مانسون اجلاس کے دوران اپوزیشن کی حکمت عملی، مختلف عوامی مسائل اور حکومت کو گھیرنے کے لیے اختیار کیے جانے والے لائحہ عمل پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔
پارٹی ذرائع کے مطابق کانگریس حالیہ دنوں میں متعدد قومی معاملات پر مرکزی حکومت کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ ان میں مبینہ امتحانی پرچہ لیک، ایودھیا رام مندر میں چندے کے مبینہ غبن، مغربی ایشیا کی کشیدہ صورتحال، مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر عوامی مسائل شامل ہیں۔ کانگریس نے وزیراعظم نریندر مودی کی ان معاملات پر خاموشی کو بھی مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور امکان ہے کہ انہی موضوعات کو پارلیمنٹ میں بھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا۔
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واضح رہے کہ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی سفارش پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مانسون اجلاس 20 جولائی 2026 سے شروع ہوگا اور 13 اگست 2026 تک جاری رہے گا، جس کے دوران قومی اہمیت کے متعدد بلوں، پالیسیوں اور عوامی مسائل پر بحث متوقع ہے۔