کانگریس ماہ کے آخر تک دہلی میں ایس آئی آر مخالف ریلی نکالے گی
کانگریس پارٹی اسےطاقت کے مظاہرہ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہےکیونکہ ایس آئی آر نے کئی ریاستوں میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔
Published : November 8, 2025 at 10:32 PM IST
نئی دہلی: آیس آئی آر کے خلاف کانگریس اس ماہ کے آخر میں دہلی میں ملک گیر ایک بڑے احتجاج کا منصوبہ بنا رہی ہے، کیونکہ ملک کی سب سے قدیم پارٹی الیکشن کمیشن کے کردار پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔
الیکشن کمیشن نے مشرقی ریاست میں جاری اسمبلی انتخابات سے قبل بہار ایس آئی آر کا انعقاد کیا، بالآخر 4.7 ملین ناموں کو ہٹا دیا۔ الیکشن کمیشن نے بہار کے عمل کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ کیرالہ، تمل ناڈو اور مغربی بنگال سمیت تقریباً آٹھ ریاستوں میں ایس آئی آر کا عمل شروع کیا ہے، جہاں 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔
کانگریس زیرقیادت انڈیا بلاک ایس آئی آر کو ایک "بڑے پیمانے پر بائیکاٹ" مہم سمجھتا ہے جو مبینہ طور پر بی جے پی کے کہنے پر چلائی جا رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے اسے ووٹر لسٹ کو "پاک کرنے" کے طور پر بیان کیا ہے۔
ایس آئی آر کے علاوہ، کانگریس لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کے ان الزامات کو مسترد کرنے پر الیکشن کمیشن سے بھی ناراض ہے کہ ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کی وجہ سے بی جے پی اور اس کے اتحادیوں نے نہ صرف مہاراشٹر اور ہریانہ کے گزشتہ اسمبلی انتخابات بلکہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کی تھی۔
2024 کے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے حوالے سے راہول کے حالیہ انکشافات، کے بعد ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، ایس ایس یو بی ٹی، این سی پی، ایس پی اور آر جے ڈی جیسی جماعتوں سے فوری حمایت حاصل ہوئی۔
دریں اثنا، تمل ناڈو، کیرالہ اور مغربی بنگال میں بلاک ممبران کی طرف سے ایس آئی آر کے خلاف سیاسی بیان بازی شروع ہو چکی ہے۔ کانگریس لیڈروں نے کہا ہے کہ اگر بہار میں ووٹ کی چوری نہیں ہوئی تو ریاست میں اگلی حکومت انڈیا بلاک کی بنے گی۔
اگست میں راہل نے پورے بہار کا دورہ کیا تاکہ ووٹ چوری کا مسئلہ اٹھایا جا سکے۔ انہوں بنگلورو سنٹرل لوک سبھا سیٹ اور کرناٹک کے الند اسمبلی حلقہ سے متعلق بھی انکشافات کیے ہیں تاکہ ووٹ چوری کے معاملے کو اجاگر کیا جا سکے۔ تاہم ہر بار الیکشن کمیشن نے ان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کرے تو انہیں حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔
اس پس منظر میں، کانگریس کی ریاستی اکائیوں نے ایک ماہ کی مہم کے ذریعے 50 ملین سے زیادہ دستخط اکٹھے کیے ہیں اور انہیں آنے والے دنوں میں صدر دروپدی مرمو کو جمع کرانے کا مقصد ہے تاکہ ووٹر لسٹوں اور ایس آئی آر میں مبینہ ہیرا پھیری کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا جا سکے۔ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے مہینے کے آخر تک دہلی کے مشہور رام لیلا میدان میں ایک بڑی ریلی بھی نکالی جائے گی۔
تمل ناڈو کے اے آئی سی سی انچارج گریش چوڈانکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کو بے نقاب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کا استعمال کیا ہے۔ پھر بھی، الیکشن کمیشن نے ان الزامات کی تحقیقات کرنے کی زحمت نہیں کی ہے۔ ووٹر لسٹوں کو صاف رکھنا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ "یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اگر اپوزیشن جماعتیں کسی قسم کی ہیرا پھیری کا الزام لگاتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو کم از کم تحقیقات کرکے صورتحال واضح کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے وہ اپوزیشن لیڈروں سے سوال کرنا اور نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔"
تمل ناڈو کانگریس نے پچھلے مہینے انتخابات کی مخالفت کرتے ہوئے تقریباً 19 ملین دستخط اکٹھے کیے، جب کہ کرناٹک یونٹ نے 11 ملین دستخط جمع کیے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ دیگر ریاستی اکائیوں نے بھی تعاون کیا ہے، جس سے کل دستخطوں کی تعداد 50 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔
چوڈنکر کے مطابق، کانگریس نے ووٹ چوری کے معاملے کو عوام کے سامنے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس معاملے پر پچھلے کچھ مہینوں سے احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، "دہلی کی ریلی اس غیر جمہوری عمل کے خلاف اپوزیشن کے عزم کو مزید مضبوط کرے گی۔ اب فیصلہ عوام کریں گے۔"
مہاراشٹر کے اے آئی سی سی سکریٹری انچارج بی ایم سندیپ کے مطابق راہول گاندھی کے ذریعہ لگائے گئے ووٹ چوری کے الزامات نے الیکشن کمیشن کو بے نقاب کردیا ہے۔ راہول گاندھی کے انکشافات کے بعد ایس ایس یو ٹی لیڈر آدتیہ ٹھاکرے نے بھی مہاراشٹر میں ووٹ چوری کے الزامات لگائے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اپوزیشن کی حیثیت سے ہم اس معاملے کو اٹھاتے رہیں گے۔
سندیپ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "مختلف علاقائی پارٹیاں پہلے ہی ایس آئی آر کی مخالفت کر رہی ہیں کیونکہ وہ اسے ووٹ چوری کے لیے ایک کوڈ ورڈ مانتی ہیں۔ اگر اس کی مکمل چھان بین کی جائے تو ای وی ایم کا کردار بھی بے نقاب ہو جائے گا۔"
فی الحال، ایس آئی آر کے خلاف دہلی کی ریلی کا منصوبہ کانگریس کے شو کے طور پر کیا جا رہا ہے، لیکن پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ اس کے اثر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے انڈیا بلاک کے اتحادیوں کو شامل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔