منریگا کی جگہ وی بی جی رام جی قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج، کانگریس کا منصوبہ
کانگریس کا مودی حکومت کے نئے دیہی روزگار قانون کے خلاف محاذ، منریگا کی جگہ جی رام جی ایکٹ پر ملک گیر احتجاج کی تیاری۔
Published : December 25, 2025 at 8:45 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے سابق یو پی اے حکومت کے دور میں متعارف کرائی گئی دیہی روزگار اسکیم مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (منریگا) میں کی گئی مرکزی حکومت کی تبدیلیوں کے خلاف ایک جامع داخلی دستاویز تیار کی ہے۔ یہ دستاویز 27 دسمبر کو ہونے والی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی اہم میٹنگ سے قبل تیار کی گئی ہے، جس میں نئے قانون وی بی جی رام جی ایکٹ، 2025 کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔
کانگریس قیادت مودی حکومت کے اس فیصلے پر شدید برہم ہے کہ بغیر وسیع مشاورت اور پارلیمانی بحث کے منریگا کو ختم کر کے ایک نیا قانون نافذ کر دیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق، اس داخلی دستاویز کے ذریعے مرکز کے ان دعوؤں کو چیلنج کیا گیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ نیا دیہی روزگار منصوبہ دیہی معیشت میں موجود ساختی خامیوں کو دور کرے گا۔ یہ دستاویز تمام ریاستی یونٹس کو فراہم کی جائے گی، جو آئندہ دنوں میں مرکز کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں گی۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ منریگا نے 2006 میں متحدہ آندھرا پردیش سے آغاز کے بعد کروڑوں غریب خاندانوں کو روزگار کا تحفظ فراہم کیا۔ پارٹی اب سول سوسائٹی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس اسکیم میں مبینہ کمزوری اور کٹوتیوں کے خلاف ملک گیر مہم چلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن جگدیش ٹھاکر نے کہا کہ نیا بل سرمائی اجلاس کے اختتام پر عجلت میں پیش کیا گیا اور بغیر کسی عوامی مباحثے کے منظور کرا لیا گیا۔ انہوں نے کہا، “یو پی اے حکومت کے دور میں منریگا پر اسٹیک ہولڈرز سے وسیع مشاورت کی گئی، پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث ہوئی اور تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت سے یہ قانون بنا۔ اس کے برعکس این ڈی اے حکومت نے نہ عوامی مشاورت کی، نہ پارلیمانی بحث، اور نہ ہی ریاستوں کی رضامندی لی۔ اب ریاستوں پر فنڈنگ کا بوجھ 10 فیصد سے بڑھا کر 40 فیصد کر دیا گیا ہے، جس سے اسکیم کا نفاذ شدید متاثر ہوگا۔ یہ ترقی نہیں بلکہ دیہی جمہوریت کی تباہی ہے۔ کانگریس اس ناانصافی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔”
پارٹی کی داخلی رپورٹ میں مرکز کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا گیا ہے کہ نئی اسکیم کے تحت روزگار کی ضمانت 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کر دی گئی ہے۔ کانگریس کے مطابق، حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں فی خاندان اوسطاً صرف 45 سے 60 دن کا ہی روزگار فراہم کیا گیا ہے، ایسے میں اضافی دنوں کا دعویٰ بغیر مناسب فنڈز کے بے معنی ہے۔
مرکز کے اس مؤقف پر کہ نئی اسکیم میں پائیدار اثاثوں کی تخلیق اور دیگر اسکیموں کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے دیہی ترقی کو فروغ دیا جائے گا، کانگریس نے کہا کہ 60:40 مواد اور اجرت کے تناسب سے مزدور پر مبنی کاموں کو نقصان پہنچے گا اور ٹھیکیداری نظام کو فروغ ملے گا۔ اسی طرح، خواتین اور کمزور طبقوں کی شمولیت بڑھانے کے سرکاری دعوؤں پر کانگریس نے نشاندہی کی کہ ناکافی بجٹ کے باعث اجرتوں میں تاخیر اور کام کی بندش عام رہی ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان خواتین مزدوروں کو اٹھانا پڑتا ہے۔
ڈیجیٹل حاضری، آدھار سے منسلک ادائیگیوں اور ایپ پر مبنی نظام کو بہتر نگرانی کے طور پر پیش کیے جانے پر بھی کانگریس نے سخت اعتراض کیا ہے۔ پارٹی کے مطابق، یہ مرکزی کنٹرول گرام پنچایتوں کے اختیارات کو کمزور کرتا ہے اور تکنیکی خرابیوں کے سبب ہزاروں مزدور روزگار اور اجرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملک گیر احتجاج خاص طور پر 2026 میں تمل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ اور مغربی بنگال اور 2027 میں پنجاب، گوا، گجرات اور اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات سے قبل دیہی ووٹروں سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ مغربی بنگال اور پنجاب میں کانگریس یونٹس نے احتجاج کا آغاز بھی کر دیا ہے۔
مغربی بنگال کانگریس کے صدر سبھانکر سرکار نے مطالبہ کیا کہ مرکز فوری طور پر منریگا کے تحت ریاست کے بقایا جات جاری کرے اور ریاستی حکومت فنڈز کے استعمال پر وائٹ پیپر پیش کرے۔ وہیں پنجاب کانگریس کے صدر امریندر راجا وارنگ نے کہا کہ “منریگا کا نام بدلنا نہ صرف مہاتما گاندھی کی توہین ہے بلکہ یہ غریبوں کی روزی روٹی پر براہ راست حملہ ہے۔ اگر مرکز نے نیا قانون واپس نہ لیا تو عوام ویسا ہی ردعمل دیں گے جیسا سیاہ زرعی قوانین کے وقت دیکھا گیا تھا۔”
پارٹی ذرائع کے مطابق، سی ڈبلیو سی اجلاس میں دیہی روزگار کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں غریبوں کے لیے اربن ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کا مطالبہ بھی زیر غور آ سکتا ہے۔