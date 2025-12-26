کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کل، نئے 'جی رام جی' قانون کے خلاف کرے گی ملک گیر احتجاج
27 دسمبر بروز ہفتہ ہونے والے اجلاس میں نئے قانون کے خلاف احتجاج کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔
Published : December 26, 2025 at 9:32 AM IST
نئی دہلی: انڈین نیشنل کانگریس نے ہفتہ، 27 دسمبر، 2025 کو پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے۔ اس میٹنگ سے پہلے، یو پی اے کے دور حکومت میں منظور کی گئی دیہی روزگار اسکیم منریگا (MGNREGA) میں کی گئی تبدیلیوں سے متعلق مرکزی حکومت کے دعوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اندرونی دستاویز تیار کی گئی ہے۔ کانگریس پارٹی سمیت کئی اپوزیشن پارٹیاں اس بات پر ناراض ہیں کہ مرکز کی مودی حکومت نے منریگا (ترقی یافتہ ہندوستان 'جی رام جی' ایکٹ، 2025) کا نام تبدیل کر دیا ہے۔
ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے دوران کانگریس نئے قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک گیر احتجاج کرے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق، یہ دستاویز حکومت کی اس دلیل کا جواب ہے کہ نئی اسکیم دیہی روزگار میں ڈھانچہ جاتی خلا کو دور کرے گی۔ اس دستاویز کو ریاستی اکائیوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو آنے والے دنوں میں مرکزی حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج منظم کریں گے۔
منریگا کا غیر منقسم آندھرا پردیش میں ہوا تھا آغاز
کانگریس نے کچھ دن پہلے مرکزی حکومت کی اس اسکیم کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جہاں اس نے UPA حکومت کی منریگا (MGNREGA) اسکیم کے مبینہ طور پر کمزور ہونے کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سول سوسائٹی گروپوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تبادلۂ خیال کیا تھا۔ واضح رہے کہ اس اسکیم نے 2006 میں غیر منقسم آندھرا پردیش میں اپنے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں لاکھوں غریبوں کو تحفظ فراہم کیا ہے۔
کانگریس نے سیاسی جماعتوں کے مشورہ سے قانون منظور کیا تھا
کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن جگدیش ٹھاکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ نیا بل، جو منریگا کی جگہ لے گا، مانسون اجلاس کے اختتام پر اچانک کیوں پیش کیا گیا اور اتنی عجلت میں کیوں پاس کرایا گیا۔ جب یو پی اے اقتدار میں تھی، اس بل کے پارلیمنٹ تک پہنچنے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایوان میں وسیع بحث ہوئی تھی اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت سے یہ قانون منظور کر لیا گیا تھا۔
اس کے برعکس این ڈی اے نے من مانی کی
اس کے برعکس این ڈی اے نے اتنے اہم قانون پر بحث نہیں کی۔ ریاستوں سے کوئی منظوری نہیں مانگی گئی۔ وہ ریاستیں جو پہلے اس اسکیم کے لیے 10 فیصد ریونیو کا حصہ ڈالتی تھیں، اب ان پر 40 فیصد فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسکیم پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ این ڈی اے نے منریگا اور دیہی جمہوریت دونوں کو بلڈوز کردیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ترقی نہیں بلکہ تباہی ہے۔ لاکھوں محنتی لوگ اپنی روزی روٹی کھو کر قیمت ادا کریں گے۔ کانگریس اس ناانصافی کو کبھی نہیں ہونے دے گی۔
بغیر اجرت کے 125 دن کی ملازمت کا دعویٰ بے معنی
جگدیش ٹھاکر نے مزید کہا کہ پارٹی کی خفیہ دستاویز مرکزی حکومت کے اس دعوے کا مقابلہ کرتی ہے کہ نئی اسکیم روزگار کی ضمانت کو 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کر دیتی ہے تاکہ ملازمت کی مضبوط سکیورٹی فراہم کی جا سکے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکیم کے تحت فی گھرانہ فراہم کردہ اوسط کام صرف 45-60 دن کا ہے، جو 100 دنوں کے پچھلے وعدے سے بہت کم ہے۔ نتیجتاً بغیر اجرت کے 125 دن کی ملازمت کا دعویٰ بے معنی نظر آتا ہے۔
ناکافی فنڈنگ کے سبب خواتین ورکرز سب سے پہلے متاثر
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، ٹھاکر نے کہا کہ مرکزی حکومت کے اس دعوے کا کہ نئی اسکیم گاؤں کی منصوبہ بندی کے ڈھانچے اور دیگر اسکیموں کو پائیدار اثاثے بنانے اور زیادہ پیداواری کام کے لیے فائدہ اٹھاتی ہے، اس دعوے کا مقابلہ اس دعوے سے ہوتا ہے کہ نئی اسکیم زیادہ بجٹ مختص کرنے کے ساتھ مساوات کو بہتر بناتی ہے، کمزور گھرانوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور خواتین کی شرکت میں اضافہ کرتی ہے۔ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ پچھلے سالوں میں بجٹ مختص کی مانگ کے مطابق نہیں رہی، جس کی وجہ سے اجرت کے بقایا جات اور کام بند ہو گئے۔ مزید برآں، ناکافی فنڈنگ کے نتیجے میں خواتین ورکرز سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں۔
مزید ٹیکنالوجی شامل کرنے سے بے روزگاری میں اضافہ
انہوں نے وضاحت کی کہ پارٹی کی خفیہ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یہ دعویٰ کہ نئی اسکیم یکساں قومی قوانین کے ساتھ ڈسینٹرالیزیشن (وکندریقرت decentralization) کو متوازن کرتی ہے تاکہ بغیر کسی تقسیم کے ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور یہ کہ عمل درآمد کے خلا کو زیادہ سخت نگرانی، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور بہتر شیڈولنگ کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ ملک کی سب سے پرانی پارٹی کا استدلال ہے کہ مرکزی قوانین اور منظوری حقیقی گرام پنچایت کنٹرول کو کمزور کرتی ہیں اور مقامی خود حکومتی اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے محض ربڑ اسٹمپ تک محدود کر دیتی ہیں۔ مزید برآں، ایپ پر مبنی حاضری، آدھار سے منسلک ادائیگیاں اور تکنیکی خرابیاں بہت سے لوگوں کو کام اور اجرت حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ لہٰذا، موجودہ خلا کو دور کیے بغیر مزید ٹیکنالوجی شامل کرنے سے صرف بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔
دریں اثنا، پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق، ملک گیر مظاہروں سے ملک بھر کے دیہی ووٹروں کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم ہونے کی توقع ہے، خاص طور پر 2026 میں تامل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ اور مغربی بنگال اور 2027 میں پنجاب، گوا، گجرات اور اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے ایسا کرنے سے پارٹی کو فائدہ ہونے کی امید ہے۔ مغربی بنگال اور پنجاب نے پہلے ہی احتجاج شروع کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں اپنی نوکریوں کی اسکیم کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔
ریاستی حکومت ایک وائٹ پیپر جاری کرے
مغربی بنگال کانگریس کے سربراہ سبھانکر سرکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت مغربی بنگال میں منریگا اسکیم کے تحت طویل عرصے سے زیر التوا فنڈز کو فوری طور پر جاری کرے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریاستی حکومت ایک وائٹ پیپر جاری کرے جس میں بتایا جائے کہ اس نے اسکیم کے تحت فنڈز کا استعمال کیسے کیا۔ ہم ہر مزدور اور غریب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔
منریگا کا نام تبدیل کرنا مہاتما گاندھی کی توہین
پنجاب کانگریس کے سربراہ امریندر راجہ وارنگ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ منریگا کا نام تبدیل کرنا نہ صرف مہاتما گاندھی کی توہین ہے، بلکہ نئی اسکیم غریبوں کی روزی روٹی کو بھی بری طرح متاثر کرے گی۔ مرکز کو نیا قانون واپس لینا چاہیے یا عوام کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس نے تین کالے فارم قوانین کے ساتھ کیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ کانگریس میٹنگ میں جہاں منریگا ایجنڈے میں سرفہرست ہوگی، پارٹی مرکزی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے شہروں میں غریبوں کے لیے شہری ملازمت کی اسکیم کا مطالبہ بھی کرسکتی ہے۔