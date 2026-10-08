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دہلی: ای وی ایم سے متعلق مثبت بیان بازی پر کانگریس کارکنوں نے مبینہ طور پر کشمیری نوجوان کی پٹائی کر دی

'انڈیا' اتحاد کے ظہرانے سے قبل یہ ہنگامہ ہوا جہاں کشمیری نوجوان فہیم نذیر کو بری طرح پیٹا گیا۔

کشمیری نوجوان فہیم نذیر
کشمیری نوجوان فہیم نذیر (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 5:47 PM IST

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نئی دہلی: دارالحکومت کے کناٹ پلیس سے ایک کشمیری نوجوان پر حملے کا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں جمعرات کی دوپہر 'انڈیا' اتحاد کے رہنماؤں کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 'موئٹس' ریستوران کے باہر پیش آنے والے اس واقعے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس میں نوجوان اپنی شناخت سرینگر کے رہائشی فہیم نذیر کے طور پر کرا رہا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے حملے کے بارے میں جانکاری دے رہا ہے۔ نوجوان کا الزام ہے کہ اس نے راہل گاندھی کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ ملک سے متعلق کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ اس کے باوجود اسے بری طرح مارا پیٹا گیا۔

متاثرہ نوجوان فہیم کے مطابق، وہ سرینگر کا رہائشی ہے اور ملک میں جاری سیاسی پیش رفت پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے وہاں پہنچا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے راہل گاندھی کے لیے کسی قسم کی نازیبا زبان استعمال نہیں کی۔ وہ زور دے کر کہتا ہے کہ اسے اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے اور اس کا ماننا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر سوالات اٹھائے جائیں تو ان کا جواب جمہوری انداز میں دیا جانا چاہیے۔

ملک کو نیپال یا بنگلہ دیش بننے سے روکنے کی کہی بات

حملے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فہیم نے اپنے دورے کی وجہ بتائی اور کہا کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کو نیپال یا بنگلہ دیش جیسا بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شہری کی حیثیت سے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو ایسے انجام سے بچائے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اسی مسئلے پر راہل گاندھی سے سوال کرنا چاہتا تھا، اور اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت میں کسی رہنما سے سوال پوچھنا غلط نہیں ہے۔ اس نے سوال اٹھایا کہ ایسی صورتحال کو، جہاں کسی شہری کو سوال پوچھنے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مارا پیٹا جائے، اظہارِ رائے کی آزادی اور جمہوریت کے تصورات کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔

ای وی ایم سے متعلق میں بھی سوالات اٹھائے

ویڈیو میں فہیم کو ای وی ایم کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ای وی ایم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اس نے سوال پوچھا کہ، ای وی ایم کو ملک میں کس نے متعارف کرایا؛ اس نے کہا کہ اسے سب سے پہلے 1998 میں راجیو گاندھی کے دورِ حکومت میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔

تاہم، اس مرحلے پر حملہ آوروں کی شناخت، واقعے کے مکمل حالات اور کسی بھی پولیس شکایت یا ایف آئی آر سے متعلق تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔

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