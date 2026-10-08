دہلی: ای وی ایم سے متعلق مثبت بیان بازی پر کانگریس کارکنوں نے مبینہ طور پر کشمیری نوجوان کی پٹائی کر دی
'انڈیا' اتحاد کے ظہرانے سے قبل یہ ہنگامہ ہوا جہاں کشمیری نوجوان فہیم نذیر کو بری طرح پیٹا گیا۔
Published : October 8, 2026 at 5:47 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت کے کناٹ پلیس سے ایک کشمیری نوجوان پر حملے کا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں جمعرات کی دوپہر 'انڈیا' اتحاد کے رہنماؤں کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 'موئٹس' ریستوران کے باہر پیش آنے والے اس واقعے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس میں نوجوان اپنی شناخت سرینگر کے رہائشی فہیم نذیر کے طور پر کرا رہا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے حملے کے بارے میں جانکاری دے رہا ہے۔ نوجوان کا الزام ہے کہ اس نے راہل گاندھی کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ ملک سے متعلق کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ اس کے باوجود اسے بری طرح مارا پیٹا گیا۔
متاثرہ نوجوان فہیم کے مطابق، وہ سرینگر کا رہائشی ہے اور ملک میں جاری سیاسی پیش رفت پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے وہاں پہنچا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے راہل گاندھی کے لیے کسی قسم کی نازیبا زبان استعمال نہیں کی۔ وہ زور دے کر کہتا ہے کہ اسے اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے اور اس کا ماننا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر سوالات اٹھائے جائیں تو ان کا جواب جمہوری انداز میں دیا جانا چاہیے۔
VIDEO | Delhi: Congress supporters allegedly thrash a person outside Moets Restaurant, Connaught Place, where Mallikarjun Kharge has invited INDIA bloc leaders for lunch. The person who identified himself as Fahim Nazir, a resident of Srinagar, says, "EVM was brought by Rajiv Gandhi in 1998 for the first time... You all have the footage... I didn't abuse Rahul Gandhi, but I was beaten badly. I have taken up this initiative to make the country understand that there is a conspiracy to turn country into Nepal... Bangladesh. Questions should be asked from Rahul Gandhi... this is freedom of speech." #Congress #OppositionProtest (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
ملک کو نیپال یا بنگلہ دیش بننے سے روکنے کی کہی بات
حملے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فہیم نے اپنے دورے کی وجہ بتائی اور کہا کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کو نیپال یا بنگلہ دیش جیسا بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شہری کی حیثیت سے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو ایسے انجام سے بچائے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اسی مسئلے پر راہل گاندھی سے سوال کرنا چاہتا تھا، اور اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت میں کسی رہنما سے سوال پوچھنا غلط نہیں ہے۔ اس نے سوال اٹھایا کہ ایسی صورتحال کو، جہاں کسی شہری کو سوال پوچھنے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مارا پیٹا جائے، اظہارِ رائے کی آزادی اور جمہوریت کے تصورات کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔
ای وی ایم سے متعلق میں بھی سوالات اٹھائے
ویڈیو میں فہیم کو ای وی ایم کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ای وی ایم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اس نے سوال پوچھا کہ، ای وی ایم کو ملک میں کس نے متعارف کرایا؛ اس نے کہا کہ اسے سب سے پہلے 1998 میں راجیو گاندھی کے دورِ حکومت میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔
تاہم، اس مرحلے پر حملہ آوروں کی شناخت، واقعے کے مکمل حالات اور کسی بھی پولیس شکایت یا ایف آئی آر سے متعلق تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔
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