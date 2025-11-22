نیا لیبر لا مزدوروں کے بنیادی مطالبات کو نظر انداز کرتا ہے، کانگریس کی سخت تنقید
رمیش نے مزید کہا، "مودی حکومت کو کرناٹک میں کانگریس حکومت اور راجستھان میں پچھلی حکومت کی مثالوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔
نئی دہلی: کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے ہفتہ کو نئے لاگو کردہ لیبر کوڈ کی سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ محض 29 موجودہ قوانین کو دوبارہ متعارف کراتے ہیں اور مزدوروں کے بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کرتے، جیسے کہ قومی کم از کم اجرت 400 روپئے یومیہ اور شہری علاقوں کے لیے روزگار کی ضمانت۔
انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ان کوڈز میں مکمل طور پر مطلع شدہ قواعد کی کمی ہے، جو ان کے مکمل نفاذ کو روکتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ایک بڑی اصلاحات کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے لیبر فریم ورک میں 21 نومبر کو آزادی کے بعد سب سے بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی، جب حکومت نے چار لیبر کوڈز کو نافذ کیا۔
اجرتوں، صنعتی تعلقات، سماجی تحفظ، اور پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کا احاطہ کرنے والے یہ کوڈز 29 فرسودہ قوانین کی جگہ لے کر ایک مضبوط قانون سازی کا ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں جس کا مقصد لیبر ریگولیشن کو جدید بنانا ہے۔ جب کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ نیا فریم ورک تعمیل کو آسان بناتا ہے اور کاروبار کو بہتر بناتا ہے، ٹریڈ یونینز کارکنوں کی حفاظت کے ممکنہ کمزور ہونے کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، رمیش نے کہا، "29 موجودہ اجرت کے قوانین کو چار ضابطوں میں دوبارہ پیک کیا گیا ہے۔ اسے ایک انقلابی اصلاحات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ قواعد ابھی تک مطلع نہیں کیے گئے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضابطے ہندوستان کے مزدوروں کے لیے انصاف کے لیے ان پانچ ضروری مطالبات کو صحیح معنوں میں پورا کریں گے؟"
رمیش نے کانگریس پارٹی کے شرمک نیا پلیٹ فارم کا حوالہ دیا، جس میں کارکنوں کے لیے انصاف کی پانچ ضمانتیں دی گئی ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ نئے ضابطے ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے کانگریس کے زیر اقتدار کرناٹک میں 2025 میں نافذ کیے گئے گیگ ورکر ویلفیئر قوانین اور 2023 میں راجستھان میں متعارف کرائے گئے پہلے فریم ورک کو مزید آگے کی سوچ، ورکرز پر مبنی اصلاحات کی مثالوں کے طور پر اجاگر کیا جسے مرکزی حکومت نے نظر انداز کر دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "مودی حکومت کو کرناٹک میں کانگریس حکومت اور راجستھان میں پچھلی حکومت کی مثالوں سے سبق سیکھنا چاہیے، جس نے نئے ضابطوں سے پہلے اپنے مضبوط ٹمٹم ورکر قوانین کے ساتھ 21ویں صدی کے مزدور اصلاحات متعارف کروائے تھے۔"