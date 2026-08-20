'وندے ماترم کے صرف دو بند ہی گائیں گے' کے سی وینوگوپال نے واضح کیا کانگریس کا موقف
کانگریس نے کہا کہ وندے ماترم کے معاملے میں گاندھی، نہرو، پٹیل سمیت اعلیٰ قائدین کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔
Published : August 20, 2026 at 11:10 AM IST
نئی دہلی: وندے ماترم پر جاری سیاسی کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یومِ آزادی کے موقع پر 15 اگست 2026 کو کانگریس ہیڈکوارٹر سے اٹھے اس تنازعے کے زیرِ اثر بدھ کے روز کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کا اجلاس ہوا۔
کانگریس نے کہا کہ وہ 'وندے ماترم' کے حوالے سے 1937 میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور اس دور کے دیگر سرکردہ رہنماؤں کے کیے گئے فیصلے پر مکمل عمل کرے گی اور اسی کے مطابق پارٹی کارکنان قومی گیت کے صرف دو ہی بند گائیں گے۔
سی ڈبلیو سی کی قرارداد کے کچھ اقتباسات
پارٹی کی اعلیٰ پالیسی ساز ادارے کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے اجلاس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی اور کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے نے 1937 کی سی ڈبلیو سی کی اس قرارداد کے کچھ اقتباسات بھی پڑھے جو عظیم رہنماؤں کی موجودگی میں منظور ہوئی تھی اور جس میں وندے ماترم کے دو بند گانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
#WATCH | Delhi: On Vande Mataram row, Congress General Secretary (Organisation) KC Venugopal says, "There is no confusion about that... Today, we discussed this during the CWC... Our stand is very clear. In 1937, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai… pic.twitter.com/bu1E2Ee7e8— ANI (@ANI) August 19, 2026
رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے کے بعد قرارداد منظور
ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے صحافیوں سے کہا کہ 'وندے ماترم' کے بارے میں 1937 میں قرارداد منظور کی گئی تھی اور اس اجلاس میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، نیتاجی سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، گووند بلبھ پنت، راج گوپالاچاری اور آچاریہ نریندر دیو سمیت اس دور کے اعلیٰ رہنما موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے کے بعد ہی یہ قرارداد منظور کی گئی تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بدھ کے اجلاس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی اور کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے نے 1937 کی قرارداد کے کچھ اقتباسات بھی پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی تنازعہ نہیں ہے اور کانگریس کا آج بھی اس پر واضح موقف ہے۔ ان کے مطابق دستور ساز اسمبلی کے آخری اجلاس میں بھی اس بات کو دہرایا گیا تھا کہ 'جن گن من' قومی ترانہ ہوگا اور 'وندے ماترم' قومی گیت رہے گا۔
| Delhi: After CWC meeting, when asked about issues discussed, senior Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, " we will go ahead in every state and city as per the directions of the party. ours is a party that agitates."— ANI (@ANI) August 19, 2026
on vande mataram, he says, "bjp has nothing to do with… pic.twitter.com/4p56kmZscS
بی جے پی کی قومی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش
رمیش نے الزام لگایا کہ بی جے پی قومی مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے اور پیپر لیک سمیت دیگر مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس موضوع کو اٹھا رہی ہے۔ کانگریس کے تنظیمی جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے کہا کہ اس معاملے پر پارٹی کا موقف 'بالکل واضح' ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 'وندے ماترم' اور قومی ترانہ کانگریس کے لیے جذباتی موضوعات ہیں، جب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے یہ سیاسی موضوعات ہیں۔ انہوں نے کہا، یہی ان کے اور ہمارے درمیان فرق ہے۔
کانگریس کا 1937 کے تاریخی فیصلے کا احترام
یومِ آزادی پر کانگریس دفتر میں 'وندے ماترم' کے گائے جانے کے حوالے سے اٹھے تنازعے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے اسے مواصلاتی خلا کا معاملہ قرار دیا اور کہا کہ پارٹی اس معاملے میں اپنے موقف کے بارے میں پوری طرح واضح ہے اور یہ باب اب بند ہو چکا ہے۔ وینوگوپال نے کہا کہ کانگریس 1937 کے تاریخی فیصلے کا احترام کرتی ہے اور پارٹی کارکنان اسی کے مطابق دو بند ہی گائیں گے۔
سونیا گاندھی نے پورا وندے ماترم گانے پر اعتراض کیا تھا
گزشتہ 15 اگست کو کانگریس دفتر میں پرچم کشائی کی تقریب کے دوران وندے ماترم کے گائے جانے کے وقت اس وقت تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا جب کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی قومی گیت گائے جانے کے دوران ہی کھڑگے کی طرف کچھ اشارہ کرتی نظر آئیں۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ سونیا گاندھی نے پورا وندے ماترم گائے جانے پر اعتراض کیا تھا۔ کانگریس نے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا۔
کانگریس کے اعلیٰ رہنماؤں نے بدھ کو دہلی میں پارٹی کی ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے اجلاس میں ملک کے موجودہ سیاسی حالات کے ساتھ طلبہ سے متعلق مسائل اور رام مندر میں چڑھاوے کی مبینہ چوری کے معاملے پر مرکزی حکومت کو گھیرنے کی حکمتِ عملی پر تبادلۂ خیال کیا۔
ملک بھر سے کانگریس کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت
سی ڈبلیو سی کا اجلاس دوپہر تین بجے اندرا بھون میں شروع ہوا۔ پارٹی صدر ملیکارجن کھڑگے نے اس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پارٹی کی سابق صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی، اے آئی سی سی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا، جے رام رمیش اور کے سی وینوگوپال سمیت سینیئر رہنما امبیکا سونی، مکل واسنک اور پی چدمبرم جیسے کئی بڑے رہنما شامل ہوئے۔
اجلاس میں کانگریس کے وزرائے اعلیٰ اے ریونت ریڈی (تلنگانہ)، وی ڈی ستیشن (کیرلہ)، سکھوندر سنگھ سکھو (ہماچل پردیش) اور ڈی کے شیوکمار (کرناٹک) بھی شامل ہوئے۔