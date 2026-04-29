ایس سی او اجلاس پر سیاسی ہنگامہ: راجناتھ سنگھ کے بیان پر کانگریس کی تنقید، ’پاکستان کو کلین چٹ‘ دینے کا الزام

جے رام رمیش نے ایکس پر اپنے بیان میں کہاکہ راجناتھ سنگھ کا موقع وزیر اعظم نریندر مودی کی منظوری سے اختیار کیا گیا۔

Published : April 29, 2026 at 3:52 PM IST

نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے حالیہ بیان پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ وزیر دفاع نے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے اجلاس میں پاکستان کو “شرمناک کلین چٹ” دی ہے۔

جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ موقف وزیر اعظم نریندر مودی کی منظوری سے اختیار کیا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان دہشت گردی کا مرکز نہیں؟ کیا وہاں دہشت گردی کے کیمپ موجود نہیں؟ اور کیا ممبئی جیسے حملوں کی منصوبہ بندی پاکستان سے نہیں ہوئی؟

دوسری جانب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں ایس سی او اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کے “دوہرے معیار” کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔

اگرچہ انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن ان کے بیان میں “ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی” کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے ’آپریشن سندور‘ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی کے مراکز اب محفوظ نہیں رہے۔

کانگریس نے اس بیان کو خارجہ پالیسی کی کمزوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کو خوش کرنے اور چین کے سامنے جھکنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ آنے والے دنوں میں مزید سیاسی بحث کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ قومی سلامتی جیسے حساس موضوع پر بیانات ہمیشہ شدید ردعمل کا باعث بنتے ہیں۔

