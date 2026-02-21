'بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ ایک مشکل امتحان'، ٹرمپ کے بیان کے بعد کانگریس کا پی ایم مودی پر حملہ
عالمی ٹیرف منسوخ ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
Published : February 21, 2026 at 11:31 AM IST
نئی دہلی: امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ ایک مشکل امتحان بن گیا ہے جس کا سامنا ملک کو کرنا پڑ رہا ہے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے دعویٰ کیا کہ اگر وزیر اعظم مودی اپنی نازک شبیہ کو بچانے کے لیے اتنے 'بے تاب' نہ ہوتے اور صرف 18 دن اور انتظار کرتے تو بھارتی کسانوں کو ان ان کی تکلیف اور پریشانی سے بچایا جاسکتا تھا، اور بھارت کی خودمختاری کی حفاظت کی جاسکتی تھی۔
رمیش نے سنیچر کے روز ایک ایکس پوسٹ میں کہا کہ "گذشتہ روز امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی ٹیرف پالیسی کو ختم کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ (i) وزیر اعظم مودی ان کے بہت اچھے دوست ہیں؛ (ii) بھارت-امریکہ تجارتی معاہدہ اعلان کے مطابق جاری رہے گا؛ (iii) انہوں نے 10 مئی 25 کو بھارتی برآمدات پر ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دے کر ذاتی طور پر آپریشن سندور رکوایا تھا۔
कल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी टैरिफ नीति को खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि (i) पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं; (ii) भारत-अमेरिका ट्रेड डील घोषणा के अनुसार जारी रहेगी; और (iii) उन्होंने 10 मई 2025 को भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर… pic.twitter.com/p82WUw0k7A— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 21, 2026
انہوں نے مزید لکھا کہ "دو فروری 2026 کو صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور کہا کہ 'دوستی اور وزیر اعظم مودی کے احترام کی وجہ سے اور ان کی درخواست پر ہم نے امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے پر اتفاق کیا ہے..."
کانگریس لیڈر نے سوال کیا کہ آخر ایسی کیا مجبور تھی کہ وزیر اعظم مودی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ دو فروری 2026 کی رات صدر ٹرمپ ہی بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کا اعلان کریں؟ اس دوپہر لوک سبھا میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے پی ایم مودی کو اتنا پریشان کر دیا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنے 'اچھے دوست' سے رابطہ کر کے دھیان بھٹکانے والی صورت حال پیدا کی؟
جے رام رمیش نے کہا کہ اگر پی ایم مودی اپنی نازک شبیہ کو بچانے کے لیے اتنے بے چین نہ ہوتے اور صرف 18 دن انتظار کرتے تو بھارتی کسان اس مصیبت اور بحران سے بچ سکتے تھے اور بھارت کی خودمختاری محفوظ رہتی۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ وزیر اعظم کی بے صبری اور ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے ہی کرنا پڑ رہا ہے۔
اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ "بھارت کے ساتھ معاہدہ جاری ہے۔"
امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ٹیرف کو ختم کرنے کے بعد ٹرمپ نے جمعہ کو وائٹ ہاؤس کی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ "مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ بھارت روس سے باہر نکل گیا، بھارت اپنا تیل روس سے لے رہا تھا، وہ میرے کہنے پر بہت پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ہم اس خوفناک جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر مہینے 25000 لوگ مارے جا رہے ہیں۔"
ٹرمپ نے کہا کہ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسی کے انہوں نے اپنے پرانے دعوے کو ایک بار پھر دہرایا کہ انہوں نے ٹیرف کا استعمال کرکے گزشتہ سال بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کو روکا۔
اس مہینے کے شروع میں جب امریکہ اور بھارت نے اعلان کیا کہ وہ تجارت پر ایک عبوری معاہدے کے لیے فریم ورک پر متفق ہو گئے ہیں، ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس میں روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر عائد 25 فیصد تعزیری ٹیرف کو ہٹا دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ نئی دہلی ماسکو سے براہ راست یا بالواسطہ اینرجی کی درآمد بند کر دے گا اور امریکی اینرجی پروڈکٹس درآمد کرے گا۔
تجارتی معاہدے کے تحت واشنگٹن نئی دہلی پر عائد 25 فیصد ٹیرف گھٹ کر 18 فیصد ہو جائے گا۔ جب بھارت کے ساتھ معاہدے کے بارے میں پوچھا گیا تو ٹرمپ نے کہا کہ "کچھ نہیں بدلے گا، وہ ٹیرف ادا کریں گے، اور ہم ٹیرف ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے بھارت کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ وہ ٹیرف ادا کریں گے۔ یہ پہلے جیسا نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔"
مزید پڑھیں:
امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ کا نئے 10 فیصد عالمی ٹیرف کا اعلان
'بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں؛ یہ جاری ہے،' امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ٹرمپ کا بیان
بھارت-امریکہ معاہدہ: ٹرمپ نے بھارتی اشیاء پر 25 فیصد اضافی ٹیرف ختم کر دیا
بھارت-امریکہ کے بیچ عبوری تجارتی معاہدہ، فریم ورک جاری، نئی دہلی پر ٹیرف 18 فیصد تک کم