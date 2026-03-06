مغربی ایشیا کی صورتحال پر پارلیمنٹ میں قلیل مدتی بحث ہونی چاہیے، کانگریس
By PTI
Published : March 6, 2026 at 2:45 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے جمعہ کو کہا کہ 9 مارچ سے شروع ہونے والے بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں مغربی ایشیا کی صورتحال پر مختصر مدتی بحث ہونی چاہئے، اور یہ کہ حکومت کا محض بیان کافی نہیں ہوگا۔
پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت بہت کمزور ہے اور ہندوستان کی عالمی ساکھ اتنی کمزور کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔
رمیش نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں کئی اہم مسائل ہوں گے۔ ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدہ، روس سے ہندوستان کی تیل کی خریداری پر امریکہ کا مسلسل دباؤ، ایران کے سپریم لیڈر اور کئی فوجی لیڈروں کی ٹارگٹ کلنگ اور پورے مغربی ایشیا میں پھیلنے والا تنازعہ اہم موضوعات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں نے صورتحال کو مزید گھمبیر کر دیا ہے۔ اس خطے میں تقریباً 10 ملین ہندوستانی کام کرتے ہیں، جن کی زندگی اور معاش ان حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت اہم اقتصادی مسئلہ بھی ہے کیونکہ ہندوستانی شہری ہر سال اس خطے سے تقریباً 50-60 بلین ڈالر ملک کو بھیجتے ہیں۔
رمیش نے کہا کہ ان حالات کی روشنی میں بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں مغربی ایشیا کی صورتحال پر فوری بحث کا مطالبہ کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا، "ہم پہلے ہی وزارت خارجہ کے کام کاج پر بحث کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ہم نے وزارت دفاع اور وزارت تجارت کے کام کاج پر بھی بحث کا مطالبہ کیا تھا۔ اب اس معاملے کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ جب 9 مارچ کو پارلیمنٹ کا دوبارہ اجلاس ہوگا تو ہم ان مطالبات کو ضرور اٹھائیں گے۔"
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا اپوزیشن مغربی ایشیا پر بحث کے بعد ایوان میں وزیر اعظم نریندر مودی سے جواب طلب کرے گی، رمیش نے کہا، "صرف بیان دینا بے معنی ہے کیونکہ ان بیانات پر وضاحت کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر تجارت پیوش گوئل نے امریکہ کے ساتھ معاہدے پر بیان دیا، لیکن اراکین کو لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں کوئی وضاحت طلب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔"
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم مختصر مدت کی بات چیت چاہتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے محض بیانات جاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وزراء آئیں گے، بیان دیں گے، اور چلے جائیں گے، اور کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
رمیش نے کہا کہ مغربی ایشیا کی صورت حال ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت اور اس کے نتیجے میں ایران کا ردعمل بحر ہند میں امریکی بحری سرگرمیاں، ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدہ اور کسانوں کے مفادات کے حوالے سے ہتھیار ڈالنے جیسے مسائل پر بات ہونی چاہیے۔
امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "آج، امریکی وزیر خزانہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں روس سے تیل خریدنے کے لیے 30 دن کی چھوٹ دے رہے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امریکی وزیر خزانہ کے سرکاری بیان کی زبان بھارت کو بھکاری کے طور پر پیش کرتی ہے، جیسے کہ وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں۔"
کرکٹ سے تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، "یہ حکومت ایک طویل عرصے سے 'سٹکی وکٹ' پر کھیل رہی ہے، واشنگٹن سے گوگلی مسلسل پھینکے جا رہے ہیں۔ 10 مئی کو آپریشن سندور کی معطلی کا اچانک اعلان گوگلی کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے بعد سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار لیگ بریک یا آف بریک پھینکے۔" جئے رام رمیش نے دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت کمزور دکھائی دیتی ہے۔