کھرگے کا پی ایم مودی پر "دہشت گرد" ریمارکس کا معاملہ، کانگریس نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دیا، مزید وقت مانگا
الیکشن کمیشن آف انڈیا نے راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر کھرگے سے کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا جواب داخل کریں۔
Published : April 24, 2026 at 9:52 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے پارٹی صدر ملکارجن کھرگے کو جاری الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دیا ہے۔ کھرگے پر الزام ہے کہ انھوں نے مبینہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو 'دہشت گرد' کہا ہے۔ کانگریس نے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے، واضح طور پر کہا کہ دیا گیا وقت کافی نہیں ہے۔ کانگریس نے اس سلسلے میں تفصیلی جواب داخل کرنے کے لئے ایک ہفتہ کا وقت مانگا۔
کانگریس کا ردعمل اس وقت آیا جب بی جے پی کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز کھرگے کو ان کے مبینہ تبصرے پر سخت نوٹس جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا رکن کھرگے کو جواب داخل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا وقت دیا ہے۔
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو لکھے اپنے جواب میں، کانگریس جنرل سکریٹری (مواصلات) جے رام رمیش نے لکھا، " سب سے پہلے، ہم کانگریس صدر کو نوٹس میں لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کے لیے دیے گئے مختصر وقت پر حیرانی کا اظہار کرنا چاہیں گے، یعنی 24 گھنٹے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ یقینی طور پر کافی نہیں ہے کہ کانگریس صدر کو انتخابی مہم میں کافی وقت دیا گیا ہے۔ نوٹس پر عملدرآمد فطری انصاف کے نفاذ سے زیادہ رسمی معلوم ہوتا ہے۔"
انہوں نے کہا، ’’ہم تفصیلی جواب دینے اور کانگریس قائدین کے ایک سینئر وفد کو پیش کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت چاہتے ہیں‘‘۔
رمیش نے مزید کہا کہ، کانگریس صدر نے اپنے تبصرے پر وضاحت دے دی ہے جو پبلک ڈومین ہے۔
واضح رہے کھرگے نے کہا تھا، وہ (پی ایم مودی) لوگوں اور سیاسی جماعتوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں۔
رمیش نے کہا کہ یہ وضاحت پبلک ڈومین میں پہلے سے ہی دستیاب ہے اور صرف بی جے پی کے سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک اقتباس پر انحصار کرتے ہوئے اور پورے تبصرے کو نہ دیکھتے ہوئے، "یہ نوٹس جلد بازی سے جاری کیا گیا ہے۔"
انھوں نے کہا، "تقریباً ایسا لگتا ہے کہ جس سیاق و سباق میں الفاظ کہے گئے تھے، اس کے بارے میں واضح اور غیر واضح وضاحت کو دانستہ طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ کانگریس صدر کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے، اس میں مذموم مقاصد کی بھرمار ہے۔"
کھرگے کے خلاف الیکشن کمیشن کی یہ کارروائی چند گھنٹوں کے اندر اندر شروع ہوگئی، جب بی جے پی کے ایک وفد جس میں مرکزی پارلیمانی امور وزیر کرن رجیجو شامل تھے نے پولنگ پینل کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کے خلاف ان (کھرگے) کے مبینہ ریمارکس کے لیے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کیا۔
منگل کو، کانگریس کے سربراہ نے، چنئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، بی جے پی کے ساتھ اے آئی اے ڈی ایم کے کے اتحاد پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو مبینہ طور پر 'دہشت گرد' کہا تھا۔
تاہم، جب میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے اس تبصرہ کے سیاق و سباق کو واضح کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، تو انھوں نے کہا کہ ان کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم ملک کے جمہوری تانے بانے کو ’دہشت زدہ‘ کر رہے ہیں۔
