بہار اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے 40 اسٹار کیمپینر میدان میں اتارے، لسٹ جاری
بہار اسمبلی انتخابات کیلئے کانگریس کے اسٹار کیمپینرز میں کھڑگے، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے نام شامل ہیں۔
Published : October 18, 2025 at 9:31 AM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نامزدگی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے سٹار کمپینرز کی فہرستیں جاری کر رہی ہیں۔ اس دوران کانگریس نے اپنے 40 اسٹار پرچارکوں کی فہرست جاری کی ہے۔
کانگریس کے اہم کمپینرز
کانگریس کی طرف سے جاری کردہ اسٹار کیمپینرز کی فہرست میں کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا، کے سی وینوگوپال، اور ہماچل پردیش کے وزیر اعلی سکھویندر سنگھ سکھو شامل ہیں۔
سابق وزرائے اعلیٰ بھی نمایاں
فہرست میں پارٹی کے سابق وزرائے اعلیٰ کا نام بھی شامل ہے۔ پرچارکوں کی فہرست میں راجستھان کے سابق وزیر اعلی اشوک گہلوت، چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلی بھوپیش بگھیل، مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلی دگ وجے سنگھ، پنجاب کے سابق وزیر اعلی چرنجیت سنگھ چنی، اور راجستھان کے سابق نائب وزیر اعلی سچن پائلٹ شامل ہیں۔
لسٹ میں ان لیڈروں کو بھی جگہ ملی
مغربی بنگال کانگریس کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری، لوک سبھا کی سابق اسپیکر میرا کمار، بہار کانگریس کے انچارج کرشنا الوارو، رندیپ سنگھ سرجے والا، سید ناصر حسین، گورو گگوئی، طارق انور، ڈاکٹر محمد جاوید، اکھلیش پرساد سنگھ، منوج رام، الکا لامبا، عمران پرساد، کنہیا کمار، عمران احمد، پاگل، احمد، احمد۔ جیتو پٹواری، سکھ دیو بھگت، راجیش کمار رام، شکیل احمد خان، مدن موہن جھا، اجے رائے، اور جگنیش میوانی کا نام بھی پرچارکوں کی لسٹ میں موجود ہے۔
پپو یادو اور ان کی اہلیہ بھی چلائیں گی مہم
اسٹار پرچارکوں کی فہرست میں پورنیا کے آزاد ایم پی راجیش رنجن عرف پپو یادو اور ان کی اہلیہ کے علاوہ کانگریس کے سینئر لیڈر رنجیت رنجن کے نام بھی شامل ہیں۔ انیل جے ہند، راجندر پال گوتم، فرقان انصاری، ادے بھانو چب، اور سبودھ کانت سہائے بھی شامل ہیں۔
آر جے ڈی کے اسٹار پرچارکوں کی فہرست بھی جاری
آر جے ڈی نے اپنے اسٹار پرچارکوں کی فہرست بھی جاری کی ہے۔ اس میں بھی 40 نام شامل ہیں، جن میں لالو یادو، رابڑی دیوی، اور تیجسوی یادو جیسے سینئر لیڈروں کے علاوہ سیوان کے سابق ایم پی محمد شہاب الدین کی بیوی حنا شہاب اور روہنی اچاریہ شامل ہیں۔
مزید پڑھیں:
بہار اسمبلی انتخابات 2025: کانگریس نے 48 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی، کتنے ہیں مسلم امیدوار؟ یہاں جانیں
بہار اسمبلی انتخابات 2025: بی جے پی نے مزید 18 امیدواروں کا اعلان کیا، 101 ناموں کی فہرست جاری
بہار اسمبلی انتخابات: جے ڈی یو نے دوسری فہرست جاری کر دی، 44 امیدواروں کے نام شامل