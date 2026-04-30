کانگریس نے ایگزٹ پولز کو مسترد کر دیا، پارٹی کو چار مئی کو انتخابی نتائج کا انتظار
کانگریس نے کیرالہ میں یو ڈی ایف اور تمل ناڈو میں ڈی ایم کے کے زیر قیادت اتحاد کی جیت کی امید ظاہر کی ہے۔
Published : April 30, 2026 at 7:58 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے انتخابی حکمت عملی سازوں نے چار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک خطے کے لیے بدھ کو جاری ہونے والے ایگزٹ پولز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ چار مئی کو نتائج کا انتظار کریں گے۔ آسام، کیرالہ اور پڈوچیری میں 9 اپریل کو ووٹنگ مکمل ہونے کے طویل انتظار کے بعد بدھ کو ایگزٹ پولز جاری کیے گئے۔ تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ 23 اپریل ہوئی۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوئے اور اب مذکورہ بالا تمام ریاستوں اور یوٹی کے نتائج کا اعلان چار مئی کو کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان انتخابات کے بارے میں غیر ضروری قیاس آرائیوں سے بچنے کے لیے بنگال میں 29 اپریل کو ووٹنگ ختم ہونے تک ایگزٹ پولز جاری کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔
کیرالہ کے کانگریس سکریٹری انچارج بی ایم سندیپ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "یہ صرف ایگزٹ پولز ہیں، جو محدود نمونوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ حقیقی تصویر صرف چار مئی کو واضح ہو گی، جب سرکاری نتائج سامنے آئیں گے۔ ہم اس وقت تک انتظار کرنا چاہیں گے۔"
آسام کے کانگریس سکریٹری انچارج پرتھوی راج ساٹھے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "کانگریس عام طور پر تخمینوں پر بھروسہ نہیں کرتی ہے۔"
جب کہ کانگریس کے عہدیداروں نے کیرالہ میں یو ڈی ایف کی جیت اور تمل ناڈو میں ڈی ایم کے، کے زیرقیادت اتحاد کی پیش گوئیوں کی حمایت کی۔ انہوں نے آسام، مغربی بنگال، اور مرکز کے زیر انتظام خطہ پڈوچیری سے متعلق ایگزٹ پولز کو مسترد کر دیا جس میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی جیت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔
ان اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی بنیادی توجہ کیرالہ پر تھی، جہاں موجودہ سی پی آئی (ایم) کی قیادت والی ایل ڈی ایف کو دو میعادوں کے بعد حکومت مخالف لہر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے کانگریس پارٹی نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں مہم میں کافی وسائل اور توانائی خرچ کی۔
سندیپ نے کہا کہ "ہمیں کیرالہ میں یو ڈی ایف کی جیت کا یقین ہے۔ اگر تخمینہ یو ڈی ایف کے حق میں ہے تو وہ درست معلوم ہوتا ہے۔ لوگ ایل ڈی ایف حکومت سے مطمئن نہیں تھے اور یو ڈی ایف کی جانب سے کیے گئے تبدیلی کے وعدے پر یقین رکھتے تھے۔ بی جے پی کیرالہ میں سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوگی۔ لوگ دراصل یقین رکھتے ہیں کہ بی جے پی اور ایل ڈی ایف مل کر کانگریس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔"
تمل ناڈو کانگریس کے انچارج گریش چوڈانکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ڈی ایم کے زیرقیادت اتحاد تمل ناڈو میں برسراقتدار رہے گا کیونکہ ریاستی حکومت نے پچھلے پانچ سالوں میں بہت کام کیا ہے۔ مزید برآں، ووٹروں نے بی جے پی کے ساتھ اے آئی اے ڈی ایم کے کے اتحاد کو پسند نہیں کیا۔ وہیں ٹی وی جو پہلی بار الیکشن لڑ رہی ہے، نوجوانوں میں اداکار و سیاست داں وجے کی اپیل کی وجہ سے پارٹی کو کچھ نشستوں پر جیت ملنے کا امکان ہے۔"
چوڈنکر، جو پڈوچیری کانگریس کے انچارج بھی ہیں، نے کہا کہ پارٹی ان تخمینوں کے بارے میں پر امید ہے جو حکمراں این ڈی اے کو برتری میں دکھاتے ہیں۔
کانگریس کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ آسام میں این ڈی اے کی جیت کی پیشین گوئی غلط ہے، کیونکہ شمال مشرقی ریاست دراصل بی جے پی کی قیادت والے اتحاد اور کانگریس کی قیادت والے اتحاد کے درمیان قریبی مقابلہ ہے۔ کانگریس نے آسام میں این ڈی اے کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف علاقائی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنایا تھا اور اسے حکمراں اتحاد کے خلاف حکومت مخالف لہر سے فائدہ ملنے کی امید تھی۔
ساٹھے نے کہا، "دیکھو، این ڈی اے کو آسام میں زبردست جیت حاصل کرنے کی پیشین گوئی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ ریاست میں مقابلہ بہت قریبی ہے، اور اس کا اثہر نمبروں میں جھلکنا چاہیے۔ اسمبلی سیٹوں کی حد بندی اور ووٹر لسٹوں کی متنازع خصوصی نظرثانی کے بعد این ڈی اے کو برتری حاصل ہوئی تھی۔
انہوں نے کہا کہ "یکطرفہ نتائج تبھی سامنے آسکتے ہیں جب 9 اپریل کو ووٹنگ کے بعد ای وی ایم میں کچھ خرابی ہو۔"
مغربی بنگال میں، جہاں کانگریس کا کوئی بڑا داؤ نہیں تھا لیکن تمام 294 سیٹوں پر الیکشن لڑا۔ پارٹی کے عہدیداروں نے کہا کہ بی جے پی کی تخمینہ جیت زعفرانی پارٹی کے پروپیگنڈے کا حصہ معلوم ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ انتخابی مہم کے دوران بھی دیکھا گیا تھا۔
سندیپ نے کہا کہ "مجھے یقین ہے کہ ٹی ایم سی بالآخر مغربی بنگال پر قبضہ کر لے گی۔ ہم نے انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کے لیڈروں کے بڑے دعوے دیکھے ہیں جو زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کرتے ہیں۔"
ساٹھے نے کہا کہ "اگر ہمیں بنگال کے اندازوں پر یقین کرنا ہے، تو ہمیں ووٹر لسٹ میں متنازع تبدیلیوں کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے لاکھوں ناموں کو حذف کیا گیا، اور مرکزی فورسز کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کی گئی، جس نے ریاست کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا۔ بی جے پی جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔"
