ETV Bharat / bharat

کانگریس نے بہار میں این ڈی اے کی جیت کی پیش گوئی والے ایگزٹ پول کو کر دیا مسترد، انڈیا بلاک کی جیت کا کیا دعویٰ

گرینڈ الائنس نے ایگزٹ پولز کو ہیرا پھیری کے طور پر مسترد کردیا لیکن ایک مخصوص دھڑے کے اندر اتحاد پر تشویش کا اظہار کیا۔

congress rejects exit polls predicting nda victory in bihar claims india bloc win Urdu News
کانگریس نے ایگزٹ پولس کو مسترد کیا (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 12, 2025 at 11:03 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: کانگریس نے بہار میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کی جیت کی پیش گوئی کرنے والے مختلف ایگزٹ پولز کو مسترد کردیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ 14 نومبر کو نتائج کا اعلان ہونے پر این ڈی اے سادہ اکثریت حاصل ہو سکتی ہے۔

بہار میں 11 نومبر کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے کے بعد جاری ہونے والے بیشتر ایگزٹ پول میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ این ڈی اے کل 243 سیٹوں میں سے 133 سے 167 سیٹیں جیت سکتی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) 70 سے 90 سیٹوں کے درمیان جیت سکتی ہے۔ بہار میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 122 سیٹوں کی ضرورت ہے۔

بہار میں گزشتہ 20 سالوں سے این ڈی اے کی حکومت

حکمراں این ڈی اے اور اپوزیشن پارٹی، انڈیا بلاک، دونوں نے 6 اور 11 نومبر کو ہونے والی پولنگ کے دو مرحلوں میں جارحانہ طور پر مہم چلائی۔ انڈیا بلاک کا مقصد این ڈی اے کو بے دخل کرنا تھا، بہار میں گزشتہ 20 سالوں سے این ڈی اے کی حکومت ہے۔ دونوں مرحلوں میں ووٹروں کی زیادہ تعداد کی بنیاد پر عظیم اتھاد نے این ڈی اے کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

"ہم ان ایگزٹ پولز پر یقین نہیں رکھتے"

انڈیا بلاک نے ووٹ کی مبینہ چوری اور سماجی بہبود کی ضمانتوں کے ساتھ، دونوں مرحلوں میں زیادہ ووٹروں کو جیت کے اشارے کے طور پر دیکھا، جب کہ این ڈی اے نے تسلسل اور استحکام کے نام پر ووٹ مانگے۔ اے آئی سی سی سکریٹری انچارج بہار، سشیل پاسی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم ان ایگزٹ پولز پر یقین نہیں رکھتے"۔

بہار میں تبدیلی کے لیے ووٹ کیے گئے: اے آئی سی سی اہلکار

ہم 14 نومبر کو حتمی نتائج کا انتظار کریں گے۔ یہ تبدیلی کے لیے ووٹ تھا۔ ہمارے لیڈر راہل گاندھی کی طرف سے اٹھائے گئے ووٹ چوری کا مسئلہ اس الیکشن میں ایک بڑا عنصر تھا۔ غریب اور پسماندہ اپنے حق رائے دہی کے حصول کے لیے باہر نکل آئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سادہ اکثریت حاصل کر کے اگلی حکومت بنائے گی۔

بہار انتخابات میں 19 سیٹیں جیتنے والی کانگریس، اب تعداد میں بہتری لائے گی

اے آئی سی سی کے ایک اہلکار کے مطابق، 2020 کے بہار انتخابات میں 19 سیٹیں جیتنے والی کانگریس، 2025 میں اپنی تعداد میں بہتری لائے گی۔ کانگریس نے 2020 میں 70 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، لیکن 2025 میں 61 سیٹوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا کیونکہ VIP اور RLJP جیسی نئی پارٹیوں کو انڈیا بلاک سیٹوں کی تقسیم کے انتظامات میں شامل کرنا تھا۔

ایسے سروے صحیح تصویر پیش نہیں کرتے

سشیل پاسی نے کہا کہ ہمیں 25-20 سیٹیں ملیں گی۔ بہار کے انچارج اے آئی سی سی سکریٹری دیویندر یادو نے اپنے ساتھی کی رائے کی بازگشت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بہار میں اگلی حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی ہی بنائے گی۔ انہوں نے ایگزٹ پولز کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے سروے صحیح تصویر پیش نہیں کرتے۔

کانگریس گزشتہ انتخابات سے بہتر کارکردگی دکھائے گی

دیویندر یادو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا بلاک بہار میں اگلی حکومت بنائے گا۔ میں سیٹوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن ہمیں واضح اکثریت ملے گی۔ ایگزٹ پولس میں تمام ہیرا پھیری ہوئی ہے اور بی جے پی اپنے دعوؤں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا استعمال کر رہی ہے۔" تصویر 14 نومبر کو واضح ہو جائے گی۔ کانگریس گزشتہ انتخابات سے بہتر کارکردگی دکھائے گی۔

ووٹر این ڈی اے کی حکمرانی سے تنگ

اے آئی سی سی کے ایک اہلکار کے مطابق، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سماجی بہبود کی ضمانتوں کے علاوہ، ووٹ چوری کے معاملے نے ووٹروں کو اپوزیشن کی طرف راغب کیا اور ووٹر این ڈی اے کی حکمرانی سے تنگ آ گئے۔ یادو نے کہا، "ہماری سماجی بہبود کی ضمانتوں نے ووٹروں سے اپیل کی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ این ڈی اے نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ووٹ چوری کرنا بھی ووٹروں کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی۔"

کانگریس کے منتظمین نے اپوزیشن اتحاد کے امکانات پر مثبت موقف اختیار کیا، لیکن پارٹی کے اندرونی ذرائع کا خیال تھا کہ سیٹوں کی تقسیم میں تاخیر، جس نے اپوزیشن کے اندر اختلافات کو بے نقاب کیا اور تقریباً ایک درجن سیٹوں پر دوستانہ مقابلہ پیدا کیا، انڈیا بلاک کو مہنگا پڑے گا۔

اتحاد کا نائب وزیر اعلیٰ قرار دیا جائے

سیٹوں کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ کانگریس اور آر جے ڈی لیڈروں نے اپنی مطلوبہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے سخت سودے بازی کی۔ سیٹوں کی تقسیم سے پہلے ہی، آر جے ڈی نے اپنے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے کانگریس کو اس کی پیروی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تاخیر ایک نئے وی آئی پی کو نشستوں کی تقسیم کی وجہ سے بھی ہوئی، جس کے رہنما مکیش ساہنی نے مطالبہ کیا کہ انہیں اتحاد کا نائب وزیر اعلیٰ قرار دیا جائے۔

کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب آر جے ڈی نے کٹمبا سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں سے بہار کانگریس کے سربراہ راجیش کمار انتخاب لڑنے والے تھے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کی مداخلت کے بعد، جنہوں نے سیٹوں کی تقسیم کے مذاکرات کے دوران بہار کے اے آئی سی سی انچارج کرشنا الوارو کی مکمل حمایت کی تھی، آر جے ڈی نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ بالآخر، اتحاد نے دوستانہ مقابلے میں 12 نشستوں پر مقابلہ کیا۔

پاسی نے کہا، "دوستانہ مقابلے سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ ہر اتحادی نے اسے ہائی اسٹیک الیکشن سمجھا اور اپنا فائدہ تلاش کیا۔ اس صورتحال نے رائے دہندوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ بہتر ہوتا اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اور این ڈی اے کے درمیان سیٹوں کی تقسیم وقت پر مکمل ہو جاتی، لیکن این ڈی اے کو بھی اس معاملے پر جدوجہد کرنی پڑی۔"

تاہم ان کی پارٹی کے ساتھیوں نے اس نظریے سے اختلاف کیا۔ یادو نے مزید کہا، "ہندوستانی بلاک نے مربوط طریقے سے انتخابات لڑے اور وہ سیٹیں بھی جیتیں گے جہاں دوستانہ مقابلے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دوستانہ مقابلے انتخابی نتائج کو متاثر کریں گے۔"

یہ بھی پڑھیں:

بہار انتخابات کے سلسلہ میں اسد اویسی کا الزام، کہا: کمیشن کا ایس آئی آر عمل 'بیک ڈور این آر سی' کو لاگو کرنے کی سازش

ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی زندگی نہیں گزار پاؤگے، پرینکا گاندھی نے سی ای سی گیانیش کمار کو خبردار کیا، مزید کیا کہا جانئے

بہار میں 52.30 لاکھ ووٹروں کے نام حذف ہونے کا خطرہ، الیکشن کمیشن کے SIR میں کئی چونکا دینے والے انکشافات

بی جے پی نے برقعہ پر پابندی کا کیا مطالبہ، ’’بہار انتخابات دو مرحلوں میں، اعلان کے اٹھائیس دن بعد ووٹنگ،‘‘

ایس آئی آر معاملہ: 35 لاکھ ووٹرز لاپتہ، اپوزیشن نے حکومت پر دباؤ بنایا، تنازع کو 10 پوائنٹس میں سمجھیں

بہار اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ: حلقے، امیدوار، مجرمانہ ریکارڈ اور آمدنی سمیت تمام حقائق پر ایک نظر

صرف ووٹ نہیں بلکہ نوکریاں بھی جائیں گی۔۔۔ اویسی نے بہار SIR پر الیکشن کمیشن کی تنقید کی

کانگریس لیڈر راجیو شکلا کا دعویٰ، بہار میں عظیم اتحاد 160 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوگا

بہار میں رجسٹرڈ ووٹروں کی کل تعداد میں تقریباً 65 لاکھ کی کمی: SIR مسودہ

TAGGED:

CONGRESS REJECTS BIHAR EXIT POLL
EXIT POLLS PREDICT NDA VICTORY
INDIA BLOCK EXIT POLLBIHAR ELECTION
BIHAR EXIT POLL 2025 BIHAR ELECTION
CONGRESS REJECTS EXIT POLLS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.