کانگریس نے بہار میں این ڈی اے کی جیت کی پیش گوئی والے ایگزٹ پول کو کر دیا مسترد، انڈیا بلاک کی جیت کا کیا دعویٰ
گرینڈ الائنس نے ایگزٹ پولز کو ہیرا پھیری کے طور پر مسترد کردیا لیکن ایک مخصوص دھڑے کے اندر اتحاد پر تشویش کا اظہار کیا۔
Published : November 12, 2025 at 11:03 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے بہار میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کی جیت کی پیش گوئی کرنے والے مختلف ایگزٹ پولز کو مسترد کردیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ 14 نومبر کو نتائج کا اعلان ہونے پر این ڈی اے سادہ اکثریت حاصل ہو سکتی ہے۔
بہار میں 11 نومبر کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے کے بعد جاری ہونے والے بیشتر ایگزٹ پول میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ این ڈی اے کل 243 سیٹوں میں سے 133 سے 167 سیٹیں جیت سکتی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) 70 سے 90 سیٹوں کے درمیان جیت سکتی ہے۔ بہار میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 122 سیٹوں کی ضرورت ہے۔
بہار میں گزشتہ 20 سالوں سے این ڈی اے کی حکومت
حکمراں این ڈی اے اور اپوزیشن پارٹی، انڈیا بلاک، دونوں نے 6 اور 11 نومبر کو ہونے والی پولنگ کے دو مرحلوں میں جارحانہ طور پر مہم چلائی۔ انڈیا بلاک کا مقصد این ڈی اے کو بے دخل کرنا تھا، بہار میں گزشتہ 20 سالوں سے این ڈی اے کی حکومت ہے۔ دونوں مرحلوں میں ووٹروں کی زیادہ تعداد کی بنیاد پر عظیم اتھاد نے این ڈی اے کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
"ہم ان ایگزٹ پولز پر یقین نہیں رکھتے"
انڈیا بلاک نے ووٹ کی مبینہ چوری اور سماجی بہبود کی ضمانتوں کے ساتھ، دونوں مرحلوں میں زیادہ ووٹروں کو جیت کے اشارے کے طور پر دیکھا، جب کہ این ڈی اے نے تسلسل اور استحکام کے نام پر ووٹ مانگے۔ اے آئی سی سی سکریٹری انچارج بہار، سشیل پاسی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم ان ایگزٹ پولز پر یقین نہیں رکھتے"۔
بہار میں تبدیلی کے لیے ووٹ کیے گئے: اے آئی سی سی اہلکار
ہم 14 نومبر کو حتمی نتائج کا انتظار کریں گے۔ یہ تبدیلی کے لیے ووٹ تھا۔ ہمارے لیڈر راہل گاندھی کی طرف سے اٹھائے گئے ووٹ چوری کا مسئلہ اس الیکشن میں ایک بڑا عنصر تھا۔ غریب اور پسماندہ اپنے حق رائے دہی کے حصول کے لیے باہر نکل آئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سادہ اکثریت حاصل کر کے اگلی حکومت بنائے گی۔
بہار انتخابات میں 19 سیٹیں جیتنے والی کانگریس، اب تعداد میں بہتری لائے گی
اے آئی سی سی کے ایک اہلکار کے مطابق، 2020 کے بہار انتخابات میں 19 سیٹیں جیتنے والی کانگریس، 2025 میں اپنی تعداد میں بہتری لائے گی۔ کانگریس نے 2020 میں 70 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، لیکن 2025 میں 61 سیٹوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا کیونکہ VIP اور RLJP جیسی نئی پارٹیوں کو انڈیا بلاک سیٹوں کی تقسیم کے انتظامات میں شامل کرنا تھا۔
ایسے سروے صحیح تصویر پیش نہیں کرتے
سشیل پاسی نے کہا کہ ہمیں 25-20 سیٹیں ملیں گی۔ بہار کے انچارج اے آئی سی سی سکریٹری دیویندر یادو نے اپنے ساتھی کی رائے کی بازگشت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بہار میں اگلی حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی ہی بنائے گی۔ انہوں نے ایگزٹ پولز کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے سروے صحیح تصویر پیش نہیں کرتے۔
کانگریس گزشتہ انتخابات سے بہتر کارکردگی دکھائے گی
دیویندر یادو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا بلاک بہار میں اگلی حکومت بنائے گا۔ میں سیٹوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن ہمیں واضح اکثریت ملے گی۔ ایگزٹ پولس میں تمام ہیرا پھیری ہوئی ہے اور بی جے پی اپنے دعوؤں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا استعمال کر رہی ہے۔" تصویر 14 نومبر کو واضح ہو جائے گی۔ کانگریس گزشتہ انتخابات سے بہتر کارکردگی دکھائے گی۔
ووٹر این ڈی اے کی حکمرانی سے تنگ
اے آئی سی سی کے ایک اہلکار کے مطابق، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سماجی بہبود کی ضمانتوں کے علاوہ، ووٹ چوری کے معاملے نے ووٹروں کو اپوزیشن کی طرف راغب کیا اور ووٹر این ڈی اے کی حکمرانی سے تنگ آ گئے۔ یادو نے کہا، "ہماری سماجی بہبود کی ضمانتوں نے ووٹروں سے اپیل کی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ این ڈی اے نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ووٹ چوری کرنا بھی ووٹروں کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی۔"
کانگریس کے منتظمین نے اپوزیشن اتحاد کے امکانات پر مثبت موقف اختیار کیا، لیکن پارٹی کے اندرونی ذرائع کا خیال تھا کہ سیٹوں کی تقسیم میں تاخیر، جس نے اپوزیشن کے اندر اختلافات کو بے نقاب کیا اور تقریباً ایک درجن سیٹوں پر دوستانہ مقابلہ پیدا کیا، انڈیا بلاک کو مہنگا پڑے گا۔
اتحاد کا نائب وزیر اعلیٰ قرار دیا جائے
سیٹوں کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ کانگریس اور آر جے ڈی لیڈروں نے اپنی مطلوبہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے سخت سودے بازی کی۔ سیٹوں کی تقسیم سے پہلے ہی، آر جے ڈی نے اپنے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے کانگریس کو اس کی پیروی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تاخیر ایک نئے وی آئی پی کو نشستوں کی تقسیم کی وجہ سے بھی ہوئی، جس کے رہنما مکیش ساہنی نے مطالبہ کیا کہ انہیں اتحاد کا نائب وزیر اعلیٰ قرار دیا جائے۔
کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب آر جے ڈی نے کٹمبا سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں سے بہار کانگریس کے سربراہ راجیش کمار انتخاب لڑنے والے تھے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کی مداخلت کے بعد، جنہوں نے سیٹوں کی تقسیم کے مذاکرات کے دوران بہار کے اے آئی سی سی انچارج کرشنا الوارو کی مکمل حمایت کی تھی، آر جے ڈی نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ بالآخر، اتحاد نے دوستانہ مقابلے میں 12 نشستوں پر مقابلہ کیا۔
پاسی نے کہا، "دوستانہ مقابلے سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ ہر اتحادی نے اسے ہائی اسٹیک الیکشن سمجھا اور اپنا فائدہ تلاش کیا۔ اس صورتحال نے رائے دہندوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ بہتر ہوتا اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اور این ڈی اے کے درمیان سیٹوں کی تقسیم وقت پر مکمل ہو جاتی، لیکن این ڈی اے کو بھی اس معاملے پر جدوجہد کرنی پڑی۔"
تاہم ان کی پارٹی کے ساتھیوں نے اس نظریے سے اختلاف کیا۔ یادو نے مزید کہا، "ہندوستانی بلاک نے مربوط طریقے سے انتخابات لڑے اور وہ سیٹیں بھی جیتیں گے جہاں دوستانہ مقابلے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دوستانہ مقابلے انتخابی نتائج کو متاثر کریں گے۔"