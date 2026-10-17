دہلی کے رام لیلا میدان میں ریلی کے لیے کانگریس کو ملی این او سی 25 اکتوبر سے 3 نومبر تک بک کیا گراؤنڈ
دہلی پولیس نےکانگریس پارٹی کو 1 نومبر کو رام لیلا میدان میں میگا ریلی کرنے کی اجازت دیتے ہوئے این او سی جاری کیا ہے۔
Published : October 17, 2026 at 8:48 PM IST
نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر کے استعفیٰ اور ایس آئی آر کے عمل کو روکنے کے اپوزیشن کے مطالبات کے درمیان، کانگریس پارٹی کو رام لیلا میدان میں ایک زبردست ریلی اور پروگرام منعقد کرنے کی ہری جھنڈی ملی ہے۔ دہلی پولیس نے باضابطہ طور پر کانگریس پارٹی کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) جاری کیا ہے۔ یہ تقریب آنے والے تہواروں کے موسم اور سیاسی لحاظ سے ایک اہم دور کے دوران منعقد ہونے والی ہے، اور انتظامی اور پارٹی دونوں سطحوں پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔
سنٹرل دہلی پولیس کے ڈی سی پی روہت راجبیر سنگھ نے بتایا کہ دہلی میں رام لیلا میدان، سی بی ڈی گراؤنڈ اور بروری گراؤنڈ کو سرکاری طور پر مظاہروں اور ریلیوں کے مقامات کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اس عمل کے ایک حصے کے طور پر، کانگریس پارٹی نے سب سے پہلے دہلی میونسپل کارپوریشن (ایم سی ڈی) سے ان مقامات کی دستیابی کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ ایم سی ڈی نے واضح کیا کہ رام لیلا میدان 25 اکتوبر سے 3 نومبر تک خالی ہے اور اس مدت تک دستیاب رہے گا۔
ایم سی ڈی سے مقام کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد، کانگریس پارٹی نے این او سی کے لیے دہلی پولیس کو درخواست دی۔ پولیس عہدیداروں نے پارٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی اور سیکورٹی، ہجوم کے انتظام اور امن و امان کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تمام حفاظتی معیارات اور انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد پولس انتظامیہ نے کانگریس پارٹی کو ریلی کے لیے این او سی جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔
ڈی سی پی روہت راجبیر سنگھ نے مزید وضاحت کی کہ پولیس کے ذریعہ این او سی جاری ہونے کے بعد، پارٹی اب زمین کی ملکیت والی ایجنسی، ایم سی ڈی کو زمین کی بکنگ کی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ واپس کرے گی۔ اس کے بعد ہی وہ گراؤنڈ میں اپنی تیاری شروع کر سکیں گے۔ شیڈول کے مطابق، گراؤنڈ 25 اکتوبر سے 3 نومبر تک بک کیا جائے گا۔
انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ عمل مکمل طور پر شفاف ہے۔ رام لیلا میدان کو استعمال کرنے کی خواہش رکھنے والی کوئی دوسری تنظیم یا آرگنائزر کو بھی انہیں طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ سبھی کی نظریں کانگریس پارٹی کے آنے والے سیاسی ایجنڈے اور اس ریلی کے ذریعے ہونے والے مظاہرے کے خاکہ پر لگی ہوئی ہیں۔
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