راہل اور پرینکا گاندھی سمیت کئی لیڈروں کے خلاف تین ایف آئی آر درج، احتجاج کے دوران حملے کا الزام
دہلی پولیس نے کانگریس کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر حملے اور سرکاری فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات لگائے ہیں۔
Published : October 8, 2026 at 2:09 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں کانگریس پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ اور انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کے الزامات لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاج کے بعد دہلی پولیس نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا اور پارٹی کے دیگر کئی سینئر لیڈروں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان الزامات میں نئی دہلی کے علاقے میں مظاہرے کے دوران پولیس اہلکاروں پر حملہ، سرکاری فرائض میں رکاوٹ، ہاتھا پائی اور بدتمیزی شامل ہیں۔
دہلی پولیس کے مطابق، اس واقعے کے سلسلے میں اب تک تین ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ احتجاج کے دوران 'بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا' (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 (امتناعی احکامات) کی خلاف ورزی کرنے پر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے خلاف پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں دو الگ الگ اور کناٹ پلیس پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی
پولیس نے بتایا کہ مظاہرے کے دوران کانگریس کارکنوں اور لیڈروں نے سیکیورٹی حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس دوران تلخ کلامی، ہاتھا پائی اور ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات بھی شامل ہیں۔ پولیس انتظامیہ کا موقف ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے دفعہ 163 نافذ کی گئی تھی، لیکن مظاہرین نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی اور سرکاری فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالی۔
راہل گاندھی کا ردعمل: 'ہر ایف آئی آر میرے سینے پر ایک تمغہ ہے'
اپنے اور دیگر لیڈروں کے خلاف درج ایف آئی آر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے سوشل میڈیا ایکس پر بھرپور جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "ہر ایف آئی آر میرے سینے پر ایک تمغہ ہے۔ اب تک 45 ایف آئی آر ہو چکی ہیں، میرا ہدف 100 ہے۔ اس کے باوجود، میں آئین کے تحفظ کے لیے لڑتا رہوں گا۔"
हर FIR मेरे सीने पर एक मेडल है। अभी 45 हैं, मेरा लक्ष्य 100 है - तब भी संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। https://t.co/ZxwHkKHtkm— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 7, 2026
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت انہیں اور اپوزیشن کی آواز کو دبانے اور خوفزدہ کرنے کی غرض سے ایف آئی آر درج کر رہی ہے، لیکن نہ تو وہ اور نہ ہی ان کی پارٹی ایسے اقدامات سے پیچھے ہٹے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک کی جمہوریت اور آئین کے تحفظ کے لیے ان کی جدوجہد نئے عزم و حوصلے کے ساتھ جاری رہے گی۔
دارالحکومت میں سیاسی ماحول گرما گیا
دہلی پولیس کے اس سخت اقدام کے بعد دارالحکومت میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ کانگریس پارٹی نے اسے مرکزی حکومت کی جانب سے انتقامی سیاست قرار دیا ہے۔ دوسری جانب، پولیس اور انتظامیہ کا موقف ہے کہ امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف قانون کے مطابق غیر جانبدارانہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس فی الحال اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے اور واقعے سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیو شواہد کا جائزہ لے رہی ہے۔
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