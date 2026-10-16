کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے نے وزیر اعظم کو لکھا خط، حد بندی بل پر آل پارٹی میٹنگ کا مطالبہ
کھرگے نےدعویٰ کیا کہ حد بندی سےمتعلق آئینی ترمیمی بل 17 اپریل کو لوک سبھا میں مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔
Published : October 16, 2026 at 4:11 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا، ایک بار پھر ان پر زور دیا کہ وہ نئی حد بندی کی تجاویز کو حتمی شکل دینے اور انہیں پارلیمنٹ میں غور کے لیے پیش کرنے سے پہلے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے درمیان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تجاویز پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مناسب وقت دیا جانا چاہیے اور حکومت کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کے ذریعے دور رس اثرات کے ساتھ آئینی ترمیمی بل کی منظوری پر مجبور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف کھرگے نے وزیر اعظم کو لکھے اپنے خط میں نوٹ کیا کہ 13 اگست کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو ملتوی ہوئے 64 دن ہوچکے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو ابھی تک ملتوی نہیں کیا گیا ہے۔
کانگریس صدر نے کہا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر 11 اپریل 2026 کو وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، جس میں حد بندی سے متعلق کسی بھی آئینی ترمیمی بل کو پیش کرنے سے پہلے آل پارٹی میٹنگ کی درخواست کی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حکومت نے بلوں کو 14 اپریل کی شام دیر گئے پبلک کیا اور 16 اپریل کو پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا۔ کھرگے نے دعویٰ کیا کہ حد بندی سے متعلق آئینی ترمیمی بل 17 اپریل کو لوک سبھا میں مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا اور حکومت کو "فیصلہ کن مارجن" سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
کانگریس صدر نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے 16 جولائی اور 27 اگست کو وزیر اعظم کو خط لکھ کر آل پارٹی میٹنگ کا مطالبہ دہرایا۔ کھرگے نے کہا کہ اب حکومت سے یہ ان کی چوتھی درخواست ہے کہ وہ اپنی نئی تجاویز کو حتمی شکل دینے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرے۔ انہوں نے خط میں کہا، "تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سطح پر، آپس میں اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ سوچ بچار کے لیے کافی وقت دیا جانا چاہیے۔"
کانگریس صدر نے حکومت پر اس مسئلہ سے متعلق آئینی ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پاس کرنے میں پہلے ہی جلدی کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ حکومت کو دوبارہ اس طرح کے اقدام کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں پچھلی کوشش ناکام رہی اور حکومت کو اس بار وسیع سیاسی اتفاق رائے کے بعد ہی آگے بڑھنا چاہیے۔
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