ETV Bharat / bharat

کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا

کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ راہل گاندھی سمیت کئی رہنما موجود تھے۔

کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا (CMO Karnataka)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بنگلورو: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے کرناٹک سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کے امیدوار کے طور پر جمعہ کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کے علاوہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار، سابق وزیر اعلیٰ سدارامیا، کانگریس کے جنرل سکریٹری رندیپ سنگھ سرجے والا، کے سی وینوگوپال اور ریاستی حکومت کے کئی وزراء ودھان سودھا میں فائلنگ تقریب میں موجود تھے۔

حکام کے مطابق کھرگے نے اپنے کاغذات نامزدگی اسمبلی سکریٹری ایم کے وشالکشی کو جمع کرائے ہیں۔ کھرگے اس وقت راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں ان کی میعاد 25 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ کھرگے کے علاوہ کانگریس نے کرناٹک سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پون کھیرا اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے میڈیا اور پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے سابق سربراہ منصور علی خان کو بھی نامزد کیا ہے۔

منصور علی خان اس وقت کانگریس پارٹی کے قومی سکریٹری ہیں۔ خان نے 2024 کا لوک سبھا الیکشن بنگلورو سنٹرل حلقہ سے لڑا تھا، لیکن انہیں شکست ہوئی تھی۔ کانگریس ذرائع نے بتایا کہ پون کھیڑا اور منصور علی خان بعد میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ واضح رہے کہ کانگریس قیادت نے حال ہی میں ڈی کے شیوکمار کو سدارامیا کی جگہ وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔

TAGGED:

CONGRESS PRESIDENT KHARGE
KHARGE FILES NOMINATION
RAJYA SABHA ELECTIONS
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے
RAJYA SABHA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.