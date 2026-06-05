کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ راہل گاندھی سمیت کئی رہنما موجود تھے۔
Published : June 5, 2026 at 6:07 PM IST
بنگلورو: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے کرناٹک سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کے امیدوار کے طور پر جمعہ کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کے علاوہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار، سابق وزیر اعلیٰ سدارامیا، کانگریس کے جنرل سکریٹری رندیپ سنگھ سرجے والا، کے سی وینوگوپال اور ریاستی حکومت کے کئی وزراء ودھان سودھا میں فائلنگ تقریب میں موجود تھے۔
Bengaluru | Congress candidate for the Karnataka Assembly to Rajya Sabha elections and AICC President Mallikarjun Kharge filed his nomination papers at the Vidhana Soudha today. Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, CM DK Shivakumar and immediate predecessor CM… pic.twitter.com/gdljJlD4OO— ANI (@ANI) June 5, 2026
حکام کے مطابق کھرگے نے اپنے کاغذات نامزدگی اسمبلی سکریٹری ایم کے وشالکشی کو جمع کرائے ہیں۔ کھرگے اس وقت راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں ان کی میعاد 25 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ کھرگے کے علاوہ کانگریس نے کرناٹک سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پون کھیرا اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے میڈیا اور پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے سابق سربراہ منصور علی خان کو بھی نامزد کیا ہے۔
منصور علی خان اس وقت کانگریس پارٹی کے قومی سکریٹری ہیں۔ خان نے 2024 کا لوک سبھا الیکشن بنگلورو سنٹرل حلقہ سے لڑا تھا، لیکن انہیں شکست ہوئی تھی۔ کانگریس ذرائع نے بتایا کہ پون کھیڑا اور منصور علی خان بعد میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ واضح رہے کہ کانگریس قیادت نے حال ہی میں ڈی کے شیوکمار کو سدارامیا کی جگہ وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔