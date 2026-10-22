" کانگریس 2030 تک کوئی الیکشن نہیں جیت پائے گی"، امت شاہ کا راہل گاندھی کے 'ووٹ چوری' کے دعووں پر سخت حملہ
وزیر داخلہ نے الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر کانگریس پارٹی کی جانب سے بار بار اٹھائے گئے سوالات کو مسترد کر دیا۔
By ANI
Published : October 22, 2026 at 2:07 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو اپوزیشن پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی "منفی سیاست" کی وجہ سے کانگریس پارٹی 2030 تک بھی کوئی الیکشن نہیں جیت سکے گی۔ شاہ نے راہل گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ محض دراندازوں کے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے 'ووٹ چوری' کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کو خبردار کیا کہ پنجاب میں ان کی پارٹی کا "صفایا" ہونے جارہا ہے۔
عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کو ہدف بناتے ہوئے، امت شاہ نے کہا کہ پنجاب کے عوام عام آدمی پارٹی کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر کے انہیں "منہ توڑ جواب" دیں گے۔
قومی دارالحکومت میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر داخلہ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی غیر جانبداری کے بارے میں کانگریس پارٹی کی جانب سے بار بار اٹھائے گئے سوالات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرانی جماعت جب بھی شکست کا سامنا کرتی ہے تو جمہوری اداروں کو موردِ الزام ٹھہرانے کی عادی ہے۔
شاہ نے کہا، "میں راہل گاندھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ 'ووٹ چوری' کا الزام لگا کر آپ دراندازوں کے ووٹوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس کئی دہائیوں سے بہت سی ریاستوں میں الیکشن جیتنے میں ناکام رہی ہے، یہ سلسلہ وزیر اعظم مودی کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔"
کانگریس پارٹی کی انتخابی پوزیشن پر طنز کرتے ہوئے، شاہ نے مزید کہا، "آپ جس قسم کی منفی سیاست کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ 2030 تک بھی کوئی الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔۔۔ جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن جب بھی آپ ہارتے ہیں تو آپ کمیشن میں ہی خامیاں نکالنے لگتے ہیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگلے 30 سال تک آپ کی باری نہیں آئے گی۔"
عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کو نشانہ بناتے ہوئے، شاہ نے دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ پر الزام لگایا کہ وہ صرف احتجاج کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں، جبکہ دہلی میں انہوں نے بنیادی حکمرانی اور شہری سہولیات کو نظر انداز کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، "میں کیجریوال کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے عوام 'عآپ' کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر کے آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آپ نے صرف ہنگاموں اور احتجاج کے ذریعے ہی سیاست کی ہے۔ عآپ نے دہلی میں کوڑے کے بڑے بڑے ڈھیروں کو ہٹانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔" دارالحکومت میں کوڑے کے ڈھیروں کو صاف کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے شاہ نے مزید کہا، "ہم اس سمت میں مسلسل کام کر رہے ہیں۔ بہت کم وقت میں، کوڑے کے یہ ڈھیر خوبصورت عوامی پارکوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔"
شاہ نے دریائے جمنا کو صاف کرنے اور اس کی بحالی کے مقصد سے، دہلی جل بورڈ کے تحت 8,941 کروڑ روپے مالیت کے 43 منصوبوں کا افتتاح کیا اور ان کا سنگِ بنیاد رکھا۔
شاہ نے زور دیا کہ یہ نئے اقدامات دریا کی مکمل بحالی کے لیے ایک مضبوط بنیاد کا کام کریں گے اور اس سے شہر کے پینے کے پانی کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئے گی۔
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