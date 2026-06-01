'کیا بی جے پی چاہتی ہے کہ بھارت کے نوجوان ان پڑھ اور بے روزگار رہیں؟' کانگریس کا بی جے پی سے سوال
کانگریس نے کہا کہ "جس کمپنی کو کام دیا گیا، اس کی ساکھ کی جانچ پہلے کیوں نہیں کی گئی؟"
Published : June 1, 2026 at 5:40 PM IST
نئی دہلی: تعلیمی نظام میں مبینہ خامیوں کو لے کر بی جے پی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کانگریس نے پیر کو حکمراں پارٹی سے پوچھا کہ کیا وہ ملک کے نوجوانوں کو ان پڑھ، جاہل اور بے روزگار رکھنا چاہتی ہے؟ کانگریس نے نیٹ پیپر لیک ہونے پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
کانگریس کے میڈیا پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا نے کہا کہ "گذشتہ دو برسوں کے دوران، لاکھوں نوجوان این ای ٹی، سی یو ای ٹی، جے ای ای مینس اور دیگر امتحانات میں دھاندھلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ مسئلہ اب صرف مقابلہ جاتی امتحانات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسکولی تعلیم تک پھیل گیا ہے۔" انہوں نے او ایس ایم سسٹم کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا کہ "پہلے طلبہ کی جوابی شیٹس سی بی ایس ای کے ایگزامینر کو بھیجی جاتی تھیں، جہاں ان کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ تاہم، اس سسٹم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب، جوابی پرچوں کو اسکین کرکے پورٹل پر اپ لوڈ کیا جاتا ہے۔"
سینئر کانگریس لیڈر نے کہا کہ اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا تھا، اور اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ایک کمپنی کو مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ "انڈسٹری کی ایک معروف کمپنی ٹی سی ایس، ٹینڈر کے پہلے راؤنڈ میں آگے آئی۔ تاہم، چونکہ صرف ایک کمپنی تھی، اس لیے ٹینڈر کا عمل آگے نہیں بڑھا۔ ایسی صورت حال میں، اگست سال 2025 میں ٹینڈر کا ایک اور دور ہوا، جس میں سی او ای ایم پی ٹی کو اہل پایا گیا اور وہ آگے آ گئی۔"
تجربہ کے معیار کو ٹینڈر سے ہٹانے کا الزام لگاتے ہوئے، کھیڑا نے کہا کہ "ضوابط کے مطابق، جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا جائے گا، اس کا اپنا ڈیٹا سینٹر ہونا ضروری ہے، لیکن اس اصول کو منسوخ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم تھرڈ پارٹی کلاؤڈ کا استعمال کریں گے۔ ان تمام ضابطوں کو ختم کر دیا گیا اور سی او ای ایم پی ٹی کو اہل پایا گیا۔"
انہوں نے کہا کہ "ماہرین تعلیم اور دیگر ماہرین نے او ایس ایم نظام میں خامیوں کی نشاندہی کی۔ مودی حکومت نے اسے کیوں نظر انداز کیا؟ نریندر مودی حکومت نے کس کے حکم پر ٹینڈر کی شرائط میں نرمی کی؟ آپ نے ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے قواعد کیوں تبدیل کیے؟ سی او ای ایم پی ٹی اور بی جے پی کے درمیان کیا تعلق ہے کہ اسے ٹی سی ایس پر ترجیح دی گئی؟ کیوں مودی حکومت ملک کے تعلیمی نظام کو پیچھے دھکیل رہی ہے؟"