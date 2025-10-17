راہل گاندھی نے موب لنچنگ کے شکار ہری اوم والمیکی کے اہل خانہ سے ملاقات کی، کہا، دلت خاندان کو ڈرایا جا رہا ہے
ہری اوم رائے بریلی میں موب لنچنگ کا شکار ہوا تھا۔ اس دوران کانگریس کے ایم پی نے انتظامیہ پر سنگین الزام بھی لگائے ہیں۔
فتح پور: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی جمعہ کو رائے بریلی کے ہجومی تشدد میں مارے گئے ہری اوم والمیکی کے اہل خانہ سے ملنے فتح پور پہنچے۔ راہل گاندھی نے متاثرہ کے آبائی گاؤں تراب علی کا پوروا میں ہری اوم کے والدین، بھائی اور بہن سے ملاقات کی۔
25 منٹ کی ملاقات کے دوران راہل گاندھی نے اہل خانہ کو تسلی دی اور انصاف کا یقین دلایا۔ میٹنگ سے باہر نکلتے ہی راہل گاندھی کو میڈیا نے گھیر لیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، "ہری اوم کے خاندان کو ڈرایا جا رہا ہے، انہیں ان کے گھر تک محدود رکھا جا رہا ہے"۔
راہل نے کہا، "حکومت نے ضلع انتظامیہ کے ذریعے ہری اوم کے اہل خانہ کو ان (راہل گاندھی) سے ملاقات نہ کرنے کی دھمکی دی۔ زبردستی ایک ویڈیو بنایا گیا۔" ہری اوم کے اہل خانہ نے ملاقات کے دوران یہ معلومات شیئر کیں۔ راہل نے کہا، گھر والے مجھ سے ملتے ہیں یا نہیں یہ اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ قصورواروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔
درحقیقت، جمعہ کی صبح، ہری اوم کے بھائی شیوم والمیکی کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو یہاں سیاست نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حکومت اور اس کے اقدامات سے مطمئن ہیں۔
راہل گاندھی کی میٹنگ کے دوران کیا ہوا:
راہل گاندھی جب ہری اوم کے گھر والوں سے بات کر رہے تھے، ہری اوم کی ماں اچانک رو پڑیں۔ راہل گاندھی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ راہل نے جب ہری اوم کے والد کی خیریت دریافت کی تو وہ جذباتی ہو گئے اور راہل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ راہل گاندھی نے انہیں گلے لگایا اور ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔
راہل کے خلاف پوسٹر:
راہل گاندھی کے فتح پور دورے اور ہری اوم کے اہل خانہ سے ملنے کی وجہ سے پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ راہل گاندھی کے فتح پور دورے سے ایک دن قبل احتجاج کے طور پر شہر بھر میں پوسٹر لگائے گئے تھے۔ راہل گاندھی جمعہ کی صبح دہلی سے خصوصی پرواز سے کانپور ایئرپورٹ پہنچے۔ وہاں سے، انھوں نے سڑک کے ذریعے فتح پور کے تراب علی کا پوروا گاؤں کا سفر کیا، جو ہری اوم والمیکی کا آبائی گاؤں ہے۔
ہری اوم کی موت کیسے ہوئی:
ہری اوم والمیکی فتح پور کا رہنے والا تھا۔ 2 اکتوبر کی رات، رائے بریلی کے جمنا پور گاؤں کے قریب، لوگوں نے اسے چور سمجھ کر لاٹھیوں سے مارا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، جس میں ہری اوم کو راہل گاندھی کا نام لیتے ہوئے سنا گیا۔
