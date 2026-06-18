امریکی پیسفک کمانڈ نے جموں و کشمیر کو ہندوستان کے نقشے سے ہٹایا، کانگریس نے پی ایم مودی پر کیا طنز
راجیہ سبھا کے رکن پون کھیرا نے پی ایم پر طنز کرتے ہوئےکہا کہ انہیں اس کامیابی کےلیے ہار پہنایا جانا چاہیے،سنتو داس کی رپورٹ۔
Published : June 18, 2026 at 10:32 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ یہ امریکی پیسفک کمانڈ کی جانب سے بھارت کا غلط نقشہ استعمال کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں جموں و کشمیر کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) کو پاکستانی علاقہ کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے اس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
تازہ ترین پیش رفت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین پون کھیرا نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا، "مودی جی کے دوستوں (امریکہ) کو ہندوستان، ہندوستان کے مفادات اور ہندوستان کے دوستوں کے خلاف کام کرنے کی عجیب عادت ہے۔"
Modi Ji's friends have an uncanny habit of acting against India, India's interests, and India's friends.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) June 17, 2026
The latest example?
The U.S. Pacific Command used an incorrect map of India, excluding Jammu & Kashmir and depicting PoK as Pakistani territory.
One is compelled to ask:… https://t.co/w7GatkqvQ1
پون کھیڑا نے ایکس پر لھکا "تازہ ترین مثال؟ یو ایس پیسیفک کمانڈ نے جموں و کشمیر کو چھوڑ کر اور پی او کے کو پاکستانی سرزمین کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے ہندوستان کا غلط نقشہ استعمال کیا۔ کوئی یہ پوچھنے پر مجبور ہے: جب کسی ملک کے وزیر اعظم نے ملک کو اس طرح کی استحصالی دوستی میں دھکیل دیا ہے تو دشمنوں کی ضرورت کیوں ہے؟"
کرناٹک سے راجیہ سبھا کے رکن اور کانگریس کے سینئر لیڈر نے امریکی پیسفک کمانڈ کے نام کو بحال کرنے کے محکمہ جنگ کے فیصلے پر موجودہ حکومت سے سوال کیا۔
انہوں نے کہا، "2018 میں یو ایس پیسفک کمانڈ کا نام بدل کر یو ایس انڈو پیسفک کمانڈ رکھ دیا گیا تاکہ خطے میں ہندوستان کے اثر و رسوخ کا احترام کیا جا سکے۔ مودی حکومت نے اسے ہندوستان کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کی علامتی پہچان کے طور پر دیکھا۔ آج یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔"
In 2018, the U.S. Pacific Command (USPACOM) was renamed the U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) to honour India’s influence in the region.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) June 17, 2026
The Modi government celebrated it as a symbolic badge of India's rising global influence.
Today, that badge has been stripped away.
A… https://t.co/tSA83eizme
کھیڑا نے مزید کہا کہ وہ ملک جو کبھی اتنا اہم تھا کہ ایک پورے اسٹریٹجک خطہ کا نام اس کے نام پر رکھا گیا تھا، آج وہ اس خطے سے ہی غائب ہو گیا ہے - یہ 'وشوا گرو' ہونے کے بڑے دعووں اور ہندوستان کی مبینہ بے مثال عالمی حیثیت کا انجام ہے۔
انہوں نے کہا "پیغام واضح ہے: ہندوستان کا سفارتی وزن اب وہ نہیں ہے جو بی جے پی کی مہم نے تجویز کیا تھا۔ اب وقت آگیا ہے کہ مودی پارلیمنٹ میں آئیں اور اس کامیابی کے لئے بھی اعزاز حاصل کریں،"۔
واضح رہے کہ یہ کمانڈ یکم جنوری 1947 کو قائم کی گئی تھی۔ 70 سال سے زائد عرصے تک یہ یو ایس پیسفک کمانڈ (یو ایس پی اے سی او ایم) کے نام سے کام کرتی رہی۔ اسے امریکی مشترکہ فوجی کمانڈز میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کا علاقہ امریکہ کے مغربی ساحل سے لے کر ہندوستان کی مغربی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔
2018 میں اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے بتایا کہ نام کی تبدیلی بحر ہند اور بحرالکاہل کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطے کی وجہ سے ہوئی۔ اس وقت، اس تبدیلی کی تشریح اس طرح کی گئی کہ امریکہ نے یہ تسلیم کیا کہ بحر ہند اور جنوبی ایشیا میں سرگرمیاں اب بحرالکاہل کے خطے کی سلامتی سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہیں۔