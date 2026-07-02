کانگریس ایم ایل اے ساجد پٹھان کو گینگسٹر شبھم لونکر کی دھمکی، اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ
کانگریس ایم ایل اے ساجد پٹھان نے کہا کہ انہیں غنڈوں کی طرف سے دھمکی آمیز کال موصول ہوئی ہیں۔
Published : July 2, 2026 at 9:07 PM IST
ممبئی: کانگریس ایم ایل اے ساجد پٹھان نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ گینگسٹر شبھم لونکر نے اپنے ساتھی کے ساتھ حالیہ بات چیت کے دوران انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ شبھم لونکر مبینہ طور پر لارنس بشنوئی گینگ کا مشتبہ رکن ہے۔ ایم ایل اے ساجد پٹھان کو بار بار دھمکی آمیز کالوں پر اپوزیشن نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا۔ انہوں نے حکومت پر معاملے کو سنجیدگی سے نہ لینے کا الزام لگایا اور احتجاج میں نعرے بازی کی۔
کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر وجے ودیٹیوار نے ایک تحریک التواء کے ذریعے یہ مسئلہ اٹھایا، حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد اپوزیشن نے کسانوں کی خودکشی کے معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا۔ تاہم اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر نے اس مطالبہ کو مسترد کردیا۔
حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر نتیش رانے نے کہا کہ وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے اس معاملے پر حکومت کے موقف کو پہلے ہی واضح کر دیا ہے۔ وزیر شمبھوراج دیسائی نے کہا کہ حکومت شکایت کو سنجیدگی سے لے گی اور متعلقہ ایم ایل اے سے واقعہ کے بارے میں مکمل معلومات طلب کی ہے۔ حکومت کے جواب سے غیر مطمئن اپوزیشن ارکان نے الزام لگایا کہ حکومت اس معاملے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے مسائل پر بحث سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے شدید نعرے بازی کی اور احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔
شبھم لونکر سے تاوان کی دھمکی
کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر وجے وڈیٹیوار نے کہا کہ بدھ کی رات ساجد پٹھان کو گینگسٹر شبھم لونکر (جس کا مبینہ طور پر لارنس بشنوئی گینگ سے تعلق ہے) کی طرف سے دھمکی آمیز کال موصول ہوئی، جو امریکہ سے کام کرتا ہے۔
ودیٹیوار نے اس طرح کی دھمکی آمیز کال موصول ہونے کی سنجیدگی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک دن قبل وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے ایوان کو یقین دلایا تھا کہ ملک کے اندر اور بیرون ملک کام کرنے والے جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
وزیر نتیش رانے نے واضح کیا کہ حکومت تمام ایم ایل اے کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اور انہیں یقین دلایا کہ ضروری کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اپوزیشن پر اس معاملے پر سیاست کرنے کا الزام بھی لگایا۔ ساجد پٹھان نے کہا کہ ابتدائی دھمکی ملنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے ذاتی طور پر آدھی رات کو فون کرکے انہیں سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی، اور واقعی سیکورٹی فراہم کی گئی۔
تاہم، یہ پوچھتے ہوئے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں دوبارہ دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی ہیں۔ پٹھان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ایوان میں کہا کہ گینگ سے نمٹا جائے گا، پھر بھی چند گھنٹوں کے اندر انہیں تاوان کی کال موصول ہوئی۔ میں دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ 'یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بابا صدیقی کو قتل کیا، مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے حلقے کی ترقی کے لیے فنڈز چاہیے۔دھمکیوں کے بعد ڈائریکٹر روہت شیٹی کو فراہم کی گئی سیکورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے، وڈیٹیوار نے عوامی نمائندوں کے لیے بھی اسی طرح کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔
سپیکر نے کیا کہا؟
اس مسئلہ پر بات کرتے ہوئے اسپیکر راہل نارویکر نے کہا کہ عوامی نمائندوں کی حفاظت کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور واضح کیا کہ خطرے کی سطح کا اندازہ لگانے کے بعد مناسب سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔