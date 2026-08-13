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'جس اسٹیج سے کھرگے نے کیا خطاب، اسے 'شدھی کرن' کیا گیا، پرینکا سے لے کر گہلوت تک نے سخت کارروائی کا کیا مطالبہ

کھرگے نے کہا ایف آئی آر درج ہو۔ حکومت بولی- کارروائی کی جائے گی۔

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کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2026 at 1:56 PM IST

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نئی دہلی: راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے جمعرات کو سنسنی خیز الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ان کے ساتھ 'امتیازی سلوک' کیا گیا۔ ان کے مطابق ان کی ذات کو لے کر ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔

اپوزیشن لیڈر کھرگے نے کہا، "میں ہلدوانی میں تھا، جہاں میں نے رام لیلا میدان میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ وہاں لاکھوں لوگ موجود تھے۔ اس وقت میں نے کسی برادری یا مذہب کا نام نہیں لیا۔ میں نے صرف حکومت سے جڑے مسائل کو دہرایا۔ لیکن میری تقریر کے بعد، بی جے پی کے لوگوں نے اس اسٹیج کو 'پاک' کرنے کے لیے وہاں ہون (Havan) کیا۔ کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ آئین کا تحفظ کیسے کر رہے ہیں؟ میں اپوزیشن کا لیڈر ہوں۔"

شدھی کرن واقعہ پر حکومت نے بھی برہمی کا کیا اظہار

حکومت نے بھی اس واقعہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ کسی بھی طرح اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ جے پی نڈا نے راجیہ سبھا میں کہا، "یہ نہ صرف کانگریس کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ بی جے پی ایسی سرگرمیوں کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں"۔

جے پی نڈا نے اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ملک ارجن کھرگے کی ریلی کے بعد 'پاکیزگی کے عمل' (شدھی کرن) کو لے کر پیدا ہونے والے تنازعہ کے درمیان کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔

تمام لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے

ایوان کے باہر 'شدھی کرن' کے حوالے سے کھرگے نے کہا، "میں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے ملک تقسیم ہوتا ہے۔ اگر بی جے پی کے اصولوں پر یقین رکھنے والے لوگ مذہب کے نام پر 'شدھی کرن' کرتے ہیں، تو وہی لوگ ملک کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے، میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ وہاں 'شدھی کرن' کرنے والے تمام لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔"

کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ کانگریس کی رکنِ پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا، "یہ سوچ صاف طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس (RSS) کی آئیڈیالوجی (نظریے) کو ظاہر کرتی ہے۔ اسے مسترد کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔"

انہوں نے مزید کہا، "وزیر داخلہ آج صرف 'وندے ماترم' گانے آئے ہیں۔ پورا سیشن ختم ہو گیا۔ نہ تو وزیر اعظم اور نہ ہی وزیر داخلہ اس میں شامل ہوئے۔ ایسے میں یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹ کیسے کام کر سکتی ہے؟"

تنگ سوچ کو بابا صاحب نے آئین کے ذریعے توڑا تھا

راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا، "یہ صرف ایک شخص کی توہین نہیں ہے، بلکہ ملک کے کروڑوں غریب، دلت، مظلوم اور پسماندہ لوگوں کی توہین ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس آج بھی اسی تنگ سوچ میں جی رہے ہیں، جسے بابا صاحب نے آئین کے ذریعے توڑا تھا۔"

اس سے زیادہ شرمناک اور کچھ نہیں ہو سکتا

کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ راجیو شکلا نے کہا، "یہ بالکل غلط ہے۔ سیاست میں اس حد تک گرنا قابلِ مذمت ہے۔ اگر کھرگے جی، جو کہ ایک دلت ہیں، کسی جلسے سے خطاب کرتے ہیں، تو اتراکھنڈ میں یہ 'شدھی کرن' کی رسم کس طرح کا سلوک ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعی شرمناک بات ہے، پھر بھی وزیر اعلیٰ اب تک خاموش ہیں۔ سی ایم دھامی کو اس پر بولنا چاہیے۔"

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