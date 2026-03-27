کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کی حالت بہتر، ایک دو دن میں ہسپتال سے مل سکتی ہے چھٹی
صحت کے مسائل کی وجہ سے انہیں منگل کی رات دیر گئے دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
Published : March 27, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی: سر گنگا رام اسپتال نے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن اور سینئر لیڈر سونیا گاندھی کی صحت کی حالت کے بارے میں تازہ اپڈیٹ جاری کیا ہے، جو اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ہسپتال کے چیئرمین ڈاکٹر اجے سوروپ کے مطابق سونیا گاندھی کی حالت اب کافی بہتر ہے۔ ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں۔
انہوں نے ناشتہ بھی ٹھیک سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر، سونیا گاندھی کی صحتیابی معمول کے مطابق ہو رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو ایک یا دو دن میں ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔
واضح رہے کہ جمعرات کو جاری کردہ ایک ہیلتھ اپ ڈیٹ میں کہا گیا تھا کہ سونیا گاندھی سیسٹیمیٹک انفیکشن کے لیے اینٹی بائیوٹک کے ساتھ علاج کرا رہی ہیں۔ یہ علاج ڈاکٹر ڈی ایس رانا، ڈاکٹر ایس نندی اور ڈاکٹر اروپ باسو کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔
بدلتے موسم اور دہلی میں بڑھتی ہوئی آلودگی نے ان کی صحت کو متاثر کیا ہے۔ صحت کے مسائل کی وجہ سے انہیں منگل کی رات دیر گئے دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی دشواری محسوس ہو رہی تھی جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں زیر نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا۔
ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کی صحت کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور اسے نظامی انفیکشن کا پتہ چلا، جس کے بعد ان کا علاج شروع کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ سونیا گاندھی بھی کئی سالوں سے برونکیل دمہ کا شکار ہیں۔
اس سے قبل سونیا گاندھی کو جنوری میں سر گنگا رام ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ہماچل پردیش کے دورے کے دوران ان کی صحت بگڑ گئی۔ کئی دن ہسپتال میں رہنے کے بعد 11 جنوری کو ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔