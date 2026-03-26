ETV Bharat / bharat

سونیا گاندھی برونکیل دمہ کا شکار، سر گنگا رام اسپتال سے کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کی صحت کے متعلق اپڈیٹ، جانیے اب کیسی ہے سونیا گاندھی کی صحت

انہیں سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں زیر نگرانی رکھا ہے۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 26, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سر گنگا رام اسپتال میں داخل کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن اور سینئر لیڈر سونیا گاندھی کی حالت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ سر گنگا رام اسپتال کی تازہ ترین اپڈیٹ میں، اسپتال کے چیئرمین، ڈاکٹر اجے سوروپ نے بتایا کہ وہ سیسٹیمیٹک انفیکشن کے لیے اینٹی بائیوٹک کے ساتھ علاج کر رہی ہیں۔ اان کا علاج ڈاکٹر ڈی ایس رانا، ڈاکٹر ایس نندی اور ڈاکٹر اروپ باسو کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے اور وہ علاج کے لیے مثبت جواب دے رہی ہیں۔

دہلی میں بڑھتی آلودگی نے ان کی صحت کو متاثر کیا

ڈاکٹر اجے سوروپ نے ایک مختصر اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندھی کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ واضح رہے کہ دہلی میں بدلتے موسم اور بڑھتی ہوئی آلودگی نے ان کی صحت کو متاثر کیا ہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں منگل کی رات دیر گئے دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔

سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی سی دشواری

ڈاکٹروں کے مطابق انہیں سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی سی دشواری کا سامنا تھا جس کی وجہ سے انہیں زیر نگرانی رکھا گیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کی صحت کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور اسے نظامی انفیکشن کا پتہ چلا، جس کے بعد علاج شروع کیا گیا۔

سونیا گاندھی برونکیل دمہ کا شکار

قابل ذکر ہے کہ سونیا گاندھی کئی سالوں سے برونکیل دمہ کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے، انہیں جنوری میں سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جب دہلی میں آلودگی کی وجہ سے ان کا دمہ بڑھ (بگڑ) گیا تھا۔ ہماچل پردیش کے دورے کے دوران ان کی صحت بگڑ گئی۔ کئی دنوں کے اسپتال میں داخل رہنے کے بعد، 11 جنوری کو انہیں چھٹی دے دی گئی۔

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.