سونیا گاندھی برونکیل دمہ کا شکار، سر گنگا رام اسپتال سے کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کی صحت کے متعلق اپڈیٹ، جانیے اب کیسی ہے سونیا گاندھی کی صحت
انہیں سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں زیر نگرانی رکھا ہے۔
Published : March 26, 2026 at 1:05 PM IST
نئی دہلی: سر گنگا رام اسپتال میں داخل کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن اور سینئر لیڈر سونیا گاندھی کی حالت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ سر گنگا رام اسپتال کی تازہ ترین اپڈیٹ میں، اسپتال کے چیئرمین، ڈاکٹر اجے سوروپ نے بتایا کہ وہ سیسٹیمیٹک انفیکشن کے لیے اینٹی بائیوٹک کے ساتھ علاج کر رہی ہیں۔ اان کا علاج ڈاکٹر ڈی ایس رانا، ڈاکٹر ایس نندی اور ڈاکٹر اروپ باسو کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے اور وہ علاج کے لیے مثبت جواب دے رہی ہیں۔
دہلی میں بڑھتی آلودگی نے ان کی صحت کو متاثر کیا
ڈاکٹر اجے سوروپ نے ایک مختصر اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندھی کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ واضح رہے کہ دہلی میں بدلتے موسم اور بڑھتی ہوئی آلودگی نے ان کی صحت کو متاثر کیا ہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں منگل کی رات دیر گئے دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
#UPDATE | Sonia Gandhi's health update | Sir Ganga Ram Hospital says - Sonia Gandhi was admitted to Sir Ganga Ram Hospital on the night of 24th March for fever. As per Dr Ajay Swaroop, Chairman SGRH, she is undergoing treatment with antibiotics for systemic infection, under the… https://t.co/JLLoF1vzm8— ANI (@ANI) March 26, 2026
سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی سی دشواری
ڈاکٹروں کے مطابق انہیں سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی سی دشواری کا سامنا تھا جس کی وجہ سے انہیں زیر نگرانی رکھا گیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کی صحت کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور اسے نظامی انفیکشن کا پتہ چلا، جس کے بعد علاج شروع کیا گیا۔
سونیا گاندھی برونکیل دمہ کا شکار
قابل ذکر ہے کہ سونیا گاندھی کئی سالوں سے برونکیل دمہ کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے، انہیں جنوری میں سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جب دہلی میں آلودگی کی وجہ سے ان کا دمہ بڑھ (بگڑ) گیا تھا۔ ہماچل پردیش کے دورے کے دوران ان کی صحت بگڑ گئی۔ کئی دنوں کے اسپتال میں داخل رہنے کے بعد، 11 جنوری کو انہیں چھٹی دے دی گئی۔