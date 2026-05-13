سونیا گاندھی میڈانتا اسپتال میں معمول کے چیک اپ کے بعد گھر لوٹیں
سونیا گاندھی کو اس سے قبل خراب صحت کی وجہ سے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اب انہیں ڈسچارج کردیا گیا۔
Published : May 13, 2026 at 2:35 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی (سی پی پی) کی چیئرپرسن اور کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کو معمولی صحت کے معائنے کے لیے منگل کو گروگرام کے میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ تاہم اسے اسپتال میں چند گھنٹے گزارنے اور ضروری طبی ٹیسٹ کروانے کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ کانگریس پارٹی نے وضاحت کی ہے کہ یہ معمولی طبی معائنہ تھا اور اب ان کی حالت پوری طرح مستحکم ہے۔
پارٹی کے سینئر لیڈر اور کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش نے سونیا گاندھی کی صحت کے بارے میں سرکاری معلومات کا اشتراک کرتے ہوئے کہا کہ وہ چیک اپ کے لیے میدانتا اسپتال گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ "کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے آج میدانتا اسپتال کا دورہ کیا۔ وہ معائنے کے بعد گھر واپس آگئی ہیں۔ ان کی حالت نارمل ہے۔"
طبی نگرانی کے تحت کئے گئے ٹیسٹ
اسپتال انتظامیہ کے مطابق سونیا گاندھی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ میدانتا اسپتال کے سینئر ڈاکٹروں نے اس پر صحت سے متعلق کئی بنیادی ٹیسٹ کروائے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں سانس لینے میں ہلکی دشواری اور دائمی سینے میں انفیکشن کے مسائل کی روشنی میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر اسے زیر نگرانی رکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے گھر واپس آنے کی اجازت دے دی۔
صحت کے حوالے سے حساس
سونیا گاندھی گزشتہ کچھ برسوں سے صحت سے متعلق مسائل سے دوچار ہیں۔ اسے پہلے پھیپھڑوں کے انفیکشن اور بعد از کورونا پیچیدگیوں کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے اسے گنگارام اسپتال میں بھی داخل کرایا گیا تھا۔ ان کی عمر اور طبی تاریخ کو دیکھتے ہوئے،انہیں وقتا فوقتا معمول کے چیک اپ سے گزرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔