گیانیش کمار جائیں گے، یہ حکومت بھی جائے گی، پھر جمہوریت کی مرمت شروع ہوگی: راہل گاندھی
لوک سبھا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اگر اپوزیشن نے پچھلے چند دنوں کی طرح دباؤ برقرار رکھا، تو حکومت گر جائے گی۔
Published : October 10, 2026 at 12:49 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) آج سنیچر 10 اکتوبر 2026 کو قومی دارالحکومت نئی دہلی میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس کے لیے ملک بھر سے مظاہرین دہلی پہنچ رہے ہیں۔ احتجاج کے پیشِ نظر دہلی پولیس نے سخت انتظامات کیے ہیں۔ چپے چپے پر پولیس اور نیم فوجی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمام اہم راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔
اسی سلسلے میں کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی نے گیانیش کمار اور مرکزی حکومت سے متعلق اہم بیان دیا۔ راہل گاندھی نے آج بروز سنیچر کہا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جائیں گے اور مودی حکومت بھی جائے گی، اور پھر جمہوریت کو ٹھیک کرنے کا کام شروع ہوگا۔ سوشل میڈیا 'ایکس' پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا کہ "گیانیش کمار جائیں گے۔ یہ حکومت بھی جائے گی۔ پھر جمہوریت کی مرمت شروع ہوگی۔" انہوں نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں انڈیا اتحاد کے ارکانِ پارلیمنٹ کے سامنے دی گئی اپنی تقریر کا ایک ویڈیو کلپ بھی ایکس پر شیئر کیا۔
ज्ञानेश कुमार जाएँगे। यह सरकार जाएगी। फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत। 🇮🇳 https://t.co/spGmBxgXLn— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
اس سے پہلے جمعہ کو راہل گاندھی نے کہا کہ لوگوں کی اظہار رائے کی آزادی اور جمہوریت کا تحفظ چیف الیکشن کمشنر کمار سے بھی کہیں زیادہ سنگین مسئلہ ہے اور اس کے لیے موجودہ حکومت کو ہٹانا ضروری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر اپوزیشن نے پچھلے چند دنوں کی طرح ہی دباؤ برقرار رکھا، تو حکومت گر جائے گی۔ گاندھی نے سمویدھان سدن کے سینٹرل ہال میں انڈیا اتحاد کے ارکانِ پارلیمنٹ سے کہا تھا کہ اپوزیشن کے احتجاجی مظاہروں نے اس حکومت کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور اب وہ خوفزدہ ہے۔ لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف نے کہا تھا کہ جمہوریت کا مسئلہ گیانیش کمار سے کہیں زیادہ سنگین ہے اور اس کے لیے موجودہ حکومت کو ہٹانا ضروری ہے۔
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انہوں نے کہا تھا کہ عوام کی اظہار رائے کی آزادی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑا جا سکتا ہے اور جان دی جا سکتی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر نے کہا کہ "اگر ہم پچھلے تین چار دنوں کی طرح ہی دباؤ برقرار رکھتے ہیں، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ حکومت گر جائے گی۔" اپوزیشن کا یہ جارحانہ رخ 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے چند دنوں بعد سامنے آیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور ویویک جوشی نے ایس آئی آر کی مشق سے متعلق فیصلوں پر پچھلے 10 مہینوں میں کم از کم 14 بار باضابطہ طور پر اعتراض ظاہر کیا جسے نظر انداز کر دیا گیا۔
اپنے دو کمشنروں کے اعتراضات کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنے والے الیکشن کمیشن نے اپنی صفائی میں کہا کہ کسی بھی ادارے میں غور و خوض کے دوران مختلف آراء اور تبصرے ہونا ایک عام بات ہے اور اس کے تمام احکامات کو مکمل قانونی حیثیت حاصل ہے اور وہ طے شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی جاری کیے جاتے ہیں۔
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