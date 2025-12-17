کانگریس لیڈر راہول گاندھی برلن پہنچ گئے، غیر ملکی کانگریس لیڈروں سے کریں گے ملاقات
کانگریس لیڈر راہول گاندھی جرمنی کے پانچ روزہ دورے پر برلن پہنچے، اس دوران وہ ہندوستانی تارکین وطن سے بھی خطاب کریں گے۔
Published : December 17, 2025 at 1:36 PM IST
نئی دہلی/برلن: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کا جرمنی کے پانچ روزہ دورے کے دوران برلن ایئرپورٹ پہنچنے پر انڈین اوورسیز کانگریس (آئی او سی) نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔
وہ آج آئی او سی کی ایک بڑی تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں وہ یورپ بھر سے آئی او سی کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ان کی آمد پر، آئی او سی کی ٹیموں نے ان کا استقبال ہاروں اور مسکراہٹوں سے کیا۔ یہ تقریب کانگریس کی عالمی رسائی اور سرگرمیوں کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔
Leader of the Opposition in the Lok Sabha and Member of Parliament Rahul Gandhi arrived at Berlin Airport, Germany, on his visit from December 15 to 20. pic.twitter.com/zFdF8RIo9O— Indian Overseas Congress (@INCOverseas) December 17, 2025
آئی او سی کا کہنا ہے کہ راہول گاندھی وہاں موجود ہندوستانی تارکین وطن سے خطاب کریں گے اور یورپ میں پارٹی کے مختلف صدور سے ملاقات کریں گے۔ اس دوران وہ این آر آئی کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے کہ کیسے وہ پارٹی کے نظریے کو مزید کیسے پھیلا سکتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ راہول گاندھی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جو 17 دسمبر کو برلن میں ہندوستانی تارکین وطن سے ملاقات کریں گے۔
انڈین اوورسیز کانگریس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "یہ ایونٹ پورے یورپ سے انڈین اوورسیز کانگریس کے تمام صدور کو اکٹھا کرے گا، راہول گاندھی کے ساتھ اہم مسائل، خاص طور پر پارٹی کو مضبوط کرنے، این آر آئیز کے خدشات اور کس طرح آئی او سی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹی سے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک منفرد پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔"
راہول گاندھی کے پانچ روزہ دورے کا اعلان پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران کیا گیا تھا۔ راہول گاندھی کے اس دورے کول ے کر پر بی جے پی کے رہنماؤں کی طرف سے شدید تنقید کی گئی، جنہوں نے الزام لگایا کہ ان کے مسلسل سفر نے انڈین نیشنل کانگریس کے لیے ان کی لگن پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
Leader of the Opposition in the Lok Sabha and Member of Parliament Rahul Gandhi was extended warm welcome by IOC teams upon arrival at Berlin Airport, Germany, on his visit from December 15 to 20. pic.twitter.com/GQbwjnnOwq— Indian Overseas Congress (@INCOverseas) December 17, 2025
بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت نے 10 دسمبر کو کہا کہ وہ ان کے سفر کا حساب نہیں رکھتی ہیں، لیکن ان کے اکثر دورے اپوزیشن پارٹی کے زوال کی وجہ ہیں۔ انہوں نے سختی سے ریمارکس دیئے، "اس شخص میں کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کردار۔ میں نہ ان کے سفر کا حساب رکھتی ہوں اور نہ ہی میں ان کے بارے میں کوئی خبر پڑھتی ہوں۔ تو میں ان کے سفر کے بارے میں کیا کہوں؟ لیکن یہ سب پر واضح ہے کہ ان کی پارٹی سنگل ہندسوں میں آ گئی۔"
پرینکا گاندھی نے اپنے جرمنی کے دورے کا دفاع کرتے ہوئے کہا، "وزیر اعظم نریندر مودی اپنا آدھا کام کا وقت ملک سے باہر گزارتے ہیں، تو جب اپوزیشن لیڈر سفر کر رہے ہیں تو وہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟" جرمن دورہ 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔