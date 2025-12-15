"مہاتما گاندھی کا نام ہٹانے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟": پرینکا گاندھی نے منریگا پر حکومت پر حملہ کیا
"مہاتما گاندھی کو نہ صرف ملک بلکہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، تو ان کا نام ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟"
Published : December 15, 2025 at 2:46 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے پیر کو حکومت کے منریگا کا نام بدلنے کے اقدام پر تنقید کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے مہاتما گاندھی کا نام ہٹانے کے پیچھے حکومت کے مقصد پر سوال اٹھایا۔ انھوں نے اسکیم کا نام تبدیل کرنے کی لاگت پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
پرینکا گاندھی نے کہا کہ "مہاتما گاندھی کا نام کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ مہاتما گاندھی کو نہ صرف ملک بلکہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، تو ان کا نام ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا مقصد کیا ہے"۔ پرینکا گاندھی نے مزید کہا، "جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی یہ عوام کے حقیقی مسائل پر نہیں، بلکہ دوسرے مسائل پر ہوتے ہے۔ انھوں نے مزید کہا، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور وہ خود ہی خلل پیدا کر رہے ہیں۔"
کیا ہے حکومت کی نئی اسکیم:
حکومت مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (MGNREGA) کو ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جسے 2005 میں نافذ کیا گیا تھا۔ اسے مکمل طور پر ایک نئے بل سے تبدیل کیا جا رہا ہے، "ترقی یافتہ انڈیا گارنٹی فار ایمپلائمنٹ اینڈ لائیولی ہڈ مشن (دیہی) بل، 2025" (VB-G RAM G)۔ یہ نیا قانون دیہی روزگار کے لیے ایک نیا فریم ورک متعارف کرائے گا اور موجودہ منریگا قانون کی جگہ لے گا۔
حکومت کا کہنا ہے کہ، اس بل کا مقصد "ترقی یافتہ ہندوستان 2047 کے قومی وژن کے ساتھ ہم آہنگ دیہی ترقی کا فریم ورک" قائم کرنا ہے، جو دیہی گھرانوں کو ہر مالی سال میں 125 دن کی اجرت کی ملازمت کی قانونی ضمانت فراہم کرتا ہے جن کے بالغ ارکان غیر ہنر مند دستی مزدوری کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔
یہ بل پیر کو جاری ہونے والے لوک سبھا کے ضمنی ایجنڈے میں درج تھا۔ دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بل کے اعتراضات اور وجوہات کے بیان میں کہا کہ منریگا نے گزشتہ 20 سالوں میں دیہی گھرانوں کو اجرت کی ضمانت فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی منظرنامے میں نمایاں سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کے پیش نظر اسے مزید مضبوط کرنا ضروری ہو گیا ہے۔
