سابق وزیر داخلہ شیوراج پاٹل کا نوے سال کی عمر میں انتقال، سیاسی حلقوں میں غم کی لہر
2004 کا الیکشن ہارنے کے باوجود انہیں وزیر داخلہ کا عہدہ دیا گیا تاہم 2008 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔
Published : December 12, 2025 at 9:25 AM IST
لاتور (مہاراشٹر): سابق مرکزی وزیر داخلہ اور کانگریس لیڈر شیوراج پاٹل چاکورکر کا جمعہ 12 دسمبر کو 90 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے لاتور میں اپنے گھر میں آخری سانس لی۔ اطلاعات کے مطابق ان کا انتقال جمعہ کی صبح 6:30 بجے ہوا۔ موصولہ خبر کے مطابق وہ گزشتہ کچھ دنوں سے علیل تھے۔ شیوراج پاٹل ساری زندگی کانگریس کی سیاست میں سرگرم رہے۔ وہ کئی سال پہلے سیاسی زندگی سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہیں ایک انتہائی محنتی اور صاف سوچ رکھنے والا رہنما سمجھا جاتا تھا۔ شیوراج پاٹل سات بار لاتور سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔
شیوراج پاٹل اندرا گاندھی کی زیرِ قیادت حکومت میں سب سے پہلے وزیر مملکت برائے دفاع (1980-82) کے طور پر شامل ہوئے، انہیں وزارت تجارت (1982-83) کا آزادانہ چارج دیا گیا، جہاں سے انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی، ایٹمی توانائی، الیکٹرانکس، خلائی اور سمندر کی ترقی (1983-84) میں منتقل کر دیا گیا۔ 1983-86 کے دوران، وہ سی ایس آئی آر (CSIR) انڈیا کے نائب صدر تھے۔ انہوں نے مختلف کمیٹیوں میں بھی خدمات انجام دیں جن میں دفاع، امور خارجہ، مالیات، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز شامل ہیں۔ راجیو گاندھی کی حکومت میں، وہ پرسنل، ڈیفنس پروڈکشن کے وزیر تھے اور بعد میں انہوں نے سول ایوی ایشن اور ٹورازم کا آزادانہ چارج سنبھالا۔
ممبئی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم کا حصول
کانگریس لیڈر شیوراج پاٹل کے سیاسی کیریئر کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ لوک سبھا کے اسپیکر اور مرکزی کابینہ میں ایک عہدہ سمیت کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی پورا مہاراشٹر اور سیاسی دنیا سوگ میں ڈوب گئی۔ سابق مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل 12 اکتوبر 1935 کو چکور، لاتور ضلع، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ممبئی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1967 میں سیاست میں قدم رکھا اور لاتور میونسپل کارپوریشن میں بھی خدمات انجام دیں۔
#WATCH | Latur, Maharashtra: Congress leader and former Union Home Minister Shivraj Patil passed away at his residence in Latur today— ANI (@ANI) December 12, 2025
(Visuals from his residence in Latur) pic.twitter.com/C1SPaTAatf
پاٹل 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے وقت ملک کے وزیر داخلہ تھے
شیوراج پاٹل اپنے سیاسی کیرئیر میں کئی باوقار عہدوں پر فائز رہے۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے شیوراج پاٹل نے مراٹھواڑہ کے لاتور سے ممبر پارلیمنٹ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے 1973 سے 1980 تک لاتور دیہی حلقہ سے ایم ایل اے کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ 1980 کے بعد وہ لاتور لوک سبھا سیٹ جیت کر پارلیمنٹ پہنچے۔ وہ لاتور لوک سبھا حلقہ سے سات بار جیتے۔ غور طلب ہے کہ شیوراج پاٹل 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے وقت ملک کے وزیر داخلہ تھے۔
Saddened by the passing of Shri Shivraj Patil Ji. He was an experienced leader, having served as MLA, MP, Union Minister, Speaker of the Maharashtra Assembly as well as the Lok Sabha during his long years in public life. He was passionate about contributing to the welfare of… pic.twitter.com/muabyf7Va8— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2025
سات بار لوک سبھا پہنچے شیوراج پاٹل
1980 میں، وہ پہلی بار لاتور سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد ان کی جیت کا سلسلہ جاری رہا اور وہ سات بار لوک سبھا پہنچے۔ سابق وزرائے اعظم اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کی حکومتوں میں، وہ دفاع، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی، جوہری توانائی، الیکٹرانکس اور خلا میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے پی وی کی حکومت میں 1991 سے 1996 تک لوک سبھا کے اسپیکر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ نرسمہا راؤ کے دور 2004 کے لوک سبھا انتخابات میں شکست کے باوجود انہیں وزیر داخلہ مقرر کیا گیا لیکن ممبئی حملوں کی اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے 2008 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انہیں پنجاب کا گورنر اور چندی گڑھ کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔