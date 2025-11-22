ایس آئی آر پر کانگریس کی سخت نگرانی، ووٹرز کی مدد کے لیے کارکنوں کو تعینات کیا
کانگریس لیڈر نے کہا کہ ان کی پارٹی کے کارکن متحرک ہیں اور ووٹروں کو ہٹانے کی کسی بھی سازش کو بے نقاب کریں گے۔
Published : November 22, 2025 at 8:12 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، مدھیہ پردیش، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش، مغربی بنگال، اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں انڈمان اور نکوبار، لکشدیپ اور پڈوچیری میں ایس آئی آر کر رہا ہے۔ کانگریس پارٹی نے ان نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق اے آئی سی سی وار روم ریاستی اکائیوں سے روزانہ اور ہفتہ وار رپورٹس کی نگرانی کر رہا ہے جہاں یہ کام جاری ہے۔ پارٹی نے اپنے مقامی کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ ووٹروں کو گنتی کے فارم پُر کرنے میں مدد کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی حقیقی ووٹر ایس آئی آر سے باہر نہ رہے، جیسا کہ بہار میں ہوا، جہاں اگست میں 6.5 ملین سے زیادہ نام حذف کر دیے گئے تھے۔
پارٹی ذرائع کے مطابق، کانگریس جہاں ایس آئی آر کی نگرانی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، وہیں اسے کئی ریاستوں میں تنظیمی خامیوں کا سامنا ہے۔ لہذا، جن ریاستوں میں پارٹی کو تنظیمی کمیوں کا سامنا ہے، پارٹی نے اپنی ریاستی اکائیوں سے بوتھ سطح کے ایجنٹوں کو مقرر کرنے اور جہاں بی ایل اے کی کمی ہے، بلاک یا منڈل سطح کے کارکنوں کو تعینات کرنے کو کہا ہے۔
18 نومبر کو اے آئی سی سی کے جائزے کے دوران، پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے تنظیمی خامیوں اور بی ایل اے کی کمی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ ایس آئی آر چیلنج کے حوالے سے تمام سطحوں پر ذمہ داروں کے لیے جوابدہی طے کی جائے، لیکن اے آئی سی سی نے کوئی سخت اصول قائم نہیں کیا۔
نگرانی کے نظام کے حصے کے طور پر، راجستھان اور اتر پردیش میں مقامی کارکنوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے میں ان کی شراکت کو اس وقت مدنظر رکھا جائے گا جب پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں کس کو موقع دیا جائے۔ جس کے باعث 2026 کے بلدیاتی انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے کئی مقامی رہنما اپنے اپنے علاقوں میں حرکت میں آگئے ہیں۔
اتر پردیش کے اے آئی سی سی انچارج اویناش پانڈے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا ایس آئی آر سے نمٹنے کی حکمت عملی پر ریاست اور اے آئی سی سی کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارے کارکنان بوتھ کی سطح تک اس کام میں فعال اور مضبوط شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ پانڈے نے ایس آئی آر کے تعلق سے ای سی کے ساتھ سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے کارکن چوکس ہیں اور ووٹرز کو ہٹانے اور جعلی نام شامل کرنے کی ہر سازش کو بے نقاب کیا جائے گا۔
اے آئی سی سی اہلکار جتیندر سنگھ، جنہوں نے حال ہی میں الور اسمبلی میں پارٹی کارکنوں کے لیے ایس آئی آر ورکشاپ کا اہتمام کیا، ای ٹی وی بھارت کو بتایا جے پور، مغربی بنگال، کیرالہ، مدھیہ پردیش، گجرات، اور تمل ناڈو میں ایس آئی آر کے کام کے دباؤ کی وجہ سے بی ایل او کی خودکشی کی خبریں انتہائی افسوسناک اور پریشان کن ہیں۔ سوائی مادھوپور، راجستھان میں ایک بی ایل او کی موت دل کا دورہ پڑنے اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے کیوں ہوئی؟ الیکشن کمیشن اور بی جے پی اتنی جلدی میں؟
گجرات کانگریس کے سربراہ امیت چاوڈا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ اگر ووٹرز کے نام 2002 کی فہرست میں نہیں ہیں تو انہیں گنتی کے فارم نہیں دیے جا رہے ہیں۔ دوسرے معاملات میں بی ایل او کام سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اور وہ صرف ووٹرز کو فارم تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم مزید بی ایل او کی تقرری کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے کارکنوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بی ایل او کے بارے میں بی ایل او 70 فیصد کی مدد کریں۔"