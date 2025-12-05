کانگریس کر رہی ہے میگا ریلی کی تیاری، پارٹی کے سینئر لیڈر بتائیں گے کس طرح ایس آئی آر پہنچا رہا ہے نقصان

کانگریس کر رہی ہے میگا ریلی کی تیاری، پارٹی کے سینئر لیڈر بتائیں گے کس طرح ایس آئی آر پہنچا رہا ہے نقصان
پارٹی ذرائع نے کہا کہ راہل اور دیگر سینئر لیڈر تشویش کااظہار کریں گےکہ ووٹ چوری ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
Published : December 5, 2025 at 12:24 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کی ریاستی اکائیاں 14 دسمبر کو دہلی میں ایس آئی آر کے خلاف ہونے والی میگا ریلی میں پارٹی کارکنوں اور حامیوں کی ایک بڑی بھیڑ کو لانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ ریلی دہلی کے رام لیلا میدان میں منعقد ہوگی۔
چونکہ ووٹ کی چوری جس کا مقصد ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری، بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے درمیان مبینہ ملی بھگت ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہول گاندھی کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پارٹی کے سب سے تجربہ کار مینیجر ریلی کی کامیابی کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، جو کہ کانگریس کی طاقت کو ظاہر کرنے کا موقع ہوگا۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع نے مزید کہا کہ راہل اور دیگر سینئر لیڈر اپنی تشویش کا اظہار کریں گے کہ ووٹ کی چوری ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ریاستی قائدین کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کس طرح ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری سے بھگوا پارٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد ریلی میں ریاستی اکائیوں کے لیے ایکشن پلان کا اعلان کیا جائے گا۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق، راجستھان، ہریانہ، اتر پردیش، کرناٹک اور دہلی میں کانگریس کی اکائیوں نے گزشتہ چند دنوں میں مقامی لیڈروں کے ساتھ حکمت عملی کے اجلاس منعقد کیے ہیں اور انہیں 14 دسمبر کی ریلی کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد کو متحرک کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ابتدائی تخمینوں کے مطابق، راجستھان یونٹ دہلی کی ریلی میں تقریباً 25,000 کارکنوں کو لانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جبکہ کرناٹک تقریباً 10,000 کارکنوں کو لے کر آئے گا۔
اے آئی سی سی راجستھان کے انچارج ایس ایس رندھاوا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا "14 دسمبر کو دہلی میں ووٹ چوری کے خلاف ہونے والی میگا ریلی کے لیے تمام ضلع اور بلاک سطح کی میٹنگوں اور کوآرڈینیشن کے لیے ضلع انچارج مقرر کیے گئے ہیں۔
29 نومبر کو اے آئی سی سی کے عہدیداروں نے جے پور میں ریاستی قائدین کے ساتھ ریلی کی تیاریوں کا جائزہ لیا، جہاں سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت اور سی ڈبلیو سی کے رکن سچن پائلٹ بھی موجود تھے۔ ہریانہ اور اتر پردیش کی اکائیوں سے، جو دہلی کی سرحد سے متصل ہیں، کو بھی پارٹی کارکنوں کی ایک اچھی تعداد لانے کو کہا گیا ہے۔
اے آئی سی سی اترپردیش کے انچارج اویناش پانڈے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم نے حال ہی میں ریاستی رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ اس بات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے کہ 14 دسمبر کی ریلی کو کس طرح کامیاب بنایا جائے اور ہماری ٹیم کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔ مودی حکومت اور الیکشن کمیشن ایس آئی آر کے ذریعے ووٹر کے حقوق کے بارے میں سنگین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کی روح پر سیدھا حملہ ہے۔ تشویشناک ہے کہ ای سی اب تک اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہا ہے، اور حکومت کا کھلا دفاع صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیتا ہے جو آئین اور جمہوری اداروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ بہار سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد متوقع ہے جہاں ایس آئی آر مبینہ طور پر حالیہ اسمبلی انتخابات میں اپوزیشن کی شکست کے لیے ذمہ دار تھا۔
اگرچہ کئی علاقائی پارٹیاں، انڈیا بلاک کے ممبران، بھی ایس آئی آر کے خلاف ہیں اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس مشق کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جہاں اسے نافذ کیا جا رہا ہے، 14 دسمبر کی ریلی صرف کانگریس کا شو ہوگا۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ کانگریس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ میں ایس آئی آر پر بحث کا پرزور مطالبہ کیا تھا، جسے اب 9 دسمبر کو لوک سبھا میں اٹھایا جائے گا۔
سینئر ایس پی لیڈر راجا رام پال نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ایس آئی آر کے ساتھ بڑے مسائل ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ الیکشن کمیشن اس مشق میں کیوں جلدی کر رہا ہے۔ اگر کانگریس دہلی میں ایس آئی آر میں ایک بڑی ریلی نکال رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھے ہو کر اس اقدام کی مخالفت کرنی چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے میرٹھ میں، بی ایل او موہت چودھری نے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ موہت نے کہا کہ ایس آئی آر سپروائزر بار بار فون کر رہے تھے اور نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اب تک ملک بھر میں 35 بی ایل او ایس آئی آر کے کام کے دباؤ کی وجہ سے اپنی جان لے چکے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی جان لے رہے ہیں۔"