آسام میں بنگلہ دیشیوں کو لے کر کانگریس نے پی ایم مودی پر جوابی حملہ کیا
ووٹروں کو تقسیم کرنے کے لیے جھوٹے بیانیے پھیلانے کے بجائے انتخابی ریاست میں نوکریاں، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال اہم مسائل ہونا چاہیے۔
Published : December 22, 2025 at 7:17 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی بنگلہ دیشیوں کو آسام میں آباد کرنا چاہتی ہے اور ان الزامات کو شمال مشرقی ریاست میں 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل ایک سیاسی چال قرار دیا۔
ملک کی سب سے قدیم پارٹی نے کہا کہ وزیر اعظم آسام میں باہر کے لوگوں کا مسئلہ اٹھا کر ووٹروں کو تقسیم کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کی پارٹی، بی جے پی پڑوسی مغربی بنگال میں کر رہی ہے، جہاں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ کانگریس کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ بھگوا پارٹی نے بہار اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات سے پہلے یہی مسئلہ اٹھایا تھا، لیکن بعد میں اسے بھول گئی۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھگوا پارٹی نے آسام پر تقریباً 10 سال حکومت کی ہے اور وہ 11 سال تک مرکز میں برسراقتدار ہے اور آنے والے انتخابات سے چند ماہ قبل باہر کے لوگوں کے مسئلہ کو اٹھانے کے بجائے مؤثر طریقے سے حل کرسکتی تھی۔ اے آئی سی سی آسام کے انچارج سکریٹری پرتھوی راج ساٹھے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم کو اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔
بنگلہ دیشی معاملے پر وزیر اعظم کے الزامات ووٹروں کو تقسیم کرنے کی سیاسی چال سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ ان کی غیر مقبول حکومت سے ناراض ہیں اور اگلے انتخابات مشکل ہوں گے۔ لہذا، اس طرح کے مسائل."
وزیر اعظم نے یہ بھی الزام لگایا کہ کانگریس مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں کی جاری سمری انٹینسیو ریویژن (SIR) اور آسام میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی (SR) کی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ وہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، جبکہ بھگوا پارٹی مقامی فخر کو بحال کرنا چاہتی ہے۔
ساٹھے نے کہا، "وہ مغربی بنگال میں بھی بنگلہ دیشیوں کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے سابق رہنما شیاما پرساد مکھرجی نے تقسیم سے پہلے مغربی بنگال میں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی۔ کانگریس نے دراصل 1971 میں بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے آزاد کرایا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے بہار اور جھارکھنڈ کے انتخابات کے دوران باہر کے لوگوں کا مسئلہ اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ان انتخابات کے بارے میں کوئی ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا۔
انہوں نے کہا، "آسام میں ایس آر کسی کو بھی ووٹر کے طور پر اندراج کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ ریاست میں ایک ہفتہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیسی منطق ہے؟ اور پھر وہ کانگریس کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جس میں بار بار کہا گیا ہے کہ 1971 سے پہلے ریاست میں آنے والوں کو مقامی سمجھا جانا چاہیے۔ ہم ریاست بھر میں بی جے پی کے جھوٹے دعووں کا مقابلہ کریں گے۔"
اے آئی سی سی کے عہدیدار نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے ان کے دورے کے دوران دارالحکومت گوہاٹی میں وزیر اعظم کے پوسٹر لگانے کے لیے عوامی رقم کی ایک بڑی رقم خرچ کی۔ کانگریس ہفتہ کو وزیر اعظم کے اس الزام سے بھی ناراض ہے کہ سب سے پرانی پارٹی 1947 سے پہلے ہی آسام کو مشرقی پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی، کوئی وزیر اعظم ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان کیسے دے سکتا ہے۔ مرکز اور شمال مشرق میں کانگریس کی حکومتوں نے آسام اور پورے شمال مشرقی خطے میں امن قائم کیا۔
آسام معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس سے شمال مشرقی ریاستوں کو اعتماد کے ساتھ ہندوستان میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی، اور دیرینہ نسلی تنازعات کو حل کیا گیا۔ یہ سب کانگریس کے قومی مفاد میں کام کرنے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ منی پور بی جے پی کے دور حکومت میں کئی سالوں سے غیر مستحکم رہا ہے، اور مقامی برادریوں کے درمیان تناؤ اپنے عروج پر ہے۔
بنگلہ دیش کے رہنما اپنے نقشوں میں شمال مشرق کو بنگلہ دیش کا حصہ دکھا رہے ہیں، وہاں ہندوؤں جیسی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں دراندازوں کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آسام کے اے آئی سی سی انچارج جتیندر سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس حکومت کو ایسی ناکامیوں پر بھی شرم نہیں آتی۔"
انہوں نے کہا، "آسام بہت سے بحرانوں سے دوچار ہے، جیسے ناقص تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا نظام، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پینے کے پانی کی کمی، اور بڑے پیمانے پر بدعنوانی۔ ریاست کے لوگ تبدیلی، احترام اور جوابدہ حکمرانی چاہتے ہیں، اور یہ تبدیلی عوام سے آئے گی۔" کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مانیکم ٹیگور نے تقسیم کے وقت آسام کو پاکستان کے حوالے کرنے کے وزیر اعظم کے الزامات کو غلط قرار دیا۔
آسام کو پاکستان کے حوالے کرنے کی کوئی تجویز نہیں تھی۔ آسام ایک ہندو اکثریتی صوبہ تھا اور تقسیم کے منصوبے کے تحت اسے کبھی بھی پاکستان کو تفویض نہیں کیا گیا۔ سوال صرف آسام کے سلہٹ ضلع سے متعلق ہے، جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ جولائی 1947 میں برطانوی راج کے دوران ریفرنڈم ہوا۔
اس ریفرنڈم میں سلہٹ نے مشرقی بنگال یا مشرقی پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ کانگریس کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ آزادی سے پہلے لیا گیا ووٹ تھا۔ آسام کے کانگریسی وزیر اعلیٰ گوپی ناتھ بوردولوئی کی کوششوں سے کریم گنج سب ڈویژن کو ہندوستان میں برقرار رکھا گیا۔
اس بات کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ کانگریس نے بطور پارٹی آسام کو پاکستان کو دینے کی سازش کی تھی۔ ٹیگور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ تقسیم برطانوی حکومت کی جلد بازی، مسلم لیگ کے مطالبات اور خانہ جنگی کے خوف کا نتیجہ تھی۔