کانگریس نے تمل ناڈو میں حکومت بنانے کے لیے ٹی وی کے، کی حمایت کا اعلان کیا
234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں TVK واحد سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری، جس نے 108 نشستیں حاصل کی۔
Published : May 6, 2026 at 9:30 AM IST
نئی دہلی/چنئی: ایک اہم پیش رفت میں، تمل ناڈو کانگریس نے ریاست میں 'سیکولر حکومت' بنانے کے لیے TVK لیڈر وجے کی حمایت کرنے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ تملگا ویٹری کزگم (TVK) کی حمایت کا فیصلہ منگل کی رات دیر گئے تمل ناڈو کانگریس کی سیاسی امور کمیٹی (PAC) کی ایک ہنگامی میٹنگ میں لیا گیا۔
تمل ناڈو امور کے پارٹی کے اے آئی سی سی انچارج گریش چوڈنکر نے TVK کی حمایت کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ میٹنگ زوم پر ہوئی تھی، اور سینئر ممبران نے اداکار سے سیاستدان بنے وجے کی حمایت کا اظہار کیا، جن کی پارٹی نے اس سال اپنے پہلے انتخابات میں تاریخ رقم کی۔
ذرائع نے تصدیق کی کہ تمل ناڈو کانگریس پی اے سی نے متفقہ طور پر ٹی وی کے لیڈر تھیرو وجے کو تمل ناڈو میں سیکولر حکومت بنانے کے لیے حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے دن میں، کانگریس نے دعویٰ کیا کہ وجے نے ریاست میں حکومت بنانے کے لیے اس کی حمایت مانگی ہے اور کہا کہ اس کی قیادت نے ریاستی یونٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرے۔
ڈی ایم کے کے ساتھ اتحاد میں اسمبلی انتخابات لڑنے والی پارٹی نے کہا کہ جنوبی ریاست میں مینڈیٹ سیکولر حکومت کے لیے ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ بی جے پی اور اس کے پراکسی کسی بھی حالت میں تمل ناڈو میں حکومت چلائیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈروں نے منگل کی شام پارٹی سربراہ ملکارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کی جس میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور تمل ناڈو کے انچارج گریش چوڈانکر نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی۔ وینوگوپال نے کہا کہ پارٹی قیادت نے جنوبی ریاست میں انتخابات کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے کہا، "TVK کے صدر تھیرو وجے نے تمل ناڈو میں حکومت بنانے کے لیے کانگریس کی حمایت مانگی ہے۔" کانگریس واضح طور پر مانتی ہے کہ تمل ناڈو میں مینڈیٹ ایک سیکولر حکومت کے لیے ہے جو آئین کی مکمل حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ کانگریس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ بی جے پی اور اس کے ایجنٹ کسی بھی طرح تمل ناڈو حکومت کو نہ چلائیں۔
وینوگوپال نے کہا کہ کانگریس قیادت نے تمل ناڈو کانگریس کمیٹی (ٹی این سی سی) کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابی نتائج کے بارے میں ریاست کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے تھیرو وجے کی درخواست پر حتمی فیصلہ کرے۔ اس سے پہلے، TVK چیف وجے نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں راہول گاندھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، "لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کا ان کی کال اور نیک تمناؤں کے لیے میرا تہہ دل سے شکریہ۔" ہم بہترین عوامی خدمت اور اپنی ریاست کے ثقافتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم رہیں گے، جس کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیاست سے بالاتر ہوکر تمل ناڈو کے عوام کی بھلائی کو ترجیح دیں گے۔
راہول گاندھی نے پیر کو وجے سے بات کی اور TVK کے شاندار نتائج پر انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹ نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی آواز کی عکاسی کرتا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کیا جائے گا۔ راہول گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا، "میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ کانگریس پارٹی تمل ناڈو کے لوگوں کی حفاظت اور خدمت جاری رکھے گی۔" تمل ناڈو میں کانگریس نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں۔
وجے کی TVK نے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں 108 سیٹیں جیتی ہیں جو کہ نصف سے بھی کم ہیں۔ انہیں سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے 10 ایم ایل ایز کی حمایت درکار ہے۔ نتائج کا اعلان پیر کو کیا گیا۔ کانگریس نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ پٹالی مکل کچی (پی ایم کے) نے چار سیٹیں جیتی ہیں۔ سی پی آئی اور سی پی آئی ایم نے دو دو سیٹیں جیتیں۔
موجودہ حکمراں جماعت، دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) نے 59 نشستیں حاصل کیں، جبکہ آل انڈیا انا دراوڑ منیترا کزگم (اے آئی اے ڈی ایم کے) نے 47 نشستیں حاصل کیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے صرف ایک نشست جیتی، جب کہ دیسیا مرپوکو دراوڑ کزگم (ڈی ایم ڈی کے) اور ایم ایم کے نے ایک ایک نشست جیتی۔ VCK نے دو جیتے۔ کانگریس نے ڈی ایم کے کے ساتھ پری پول اتحاد میں اسمبلی انتخابات لڑے تھے، جب کہ بی جے پی نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔