کانگریس کی توجہ مغربی بنگال پر! 19 دسمبر کو اہم اجلاس، اتحاد پر تبادلہ خیال کیا جائے گا
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ پارٹی ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں سے مساوی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔
Published : December 17, 2025 at 7:09 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے اپنی ریاستی اکائی سے کہا ہے کہ وہ 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل اتحاد کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے۔ اس کے مطابق، ریاستی سیاسی امور کی کمیٹی 19 دسمبر کو کولکاتہ میں ملاقات کرے گی جس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ آیا کانگریس کو تنہا الیکشن لڑنا چاہیے یا ماضی کی طرح بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے عہدیدار بھی حکمت عملی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مغربی بنگال میں 2026 کا بنیادی مقابلہ حکمراں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) اور اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے درمیان ہوگا، لیکن کانگریس اور بائیں بازو کی دونوں جماعتیں کھوئی ہوئی زمین دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔
پچھلے 2021 کے اسمبلی انتخابات میں، کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیوں نے مل کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس اتحاد کا زمین پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نتیجے کے طور پر، دونوں شراکت دار 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی میں ایک بھی نشست جیتنے میں ناکام رہے۔ کانگریس کے اندر اس بات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ اسے مشرقی ریاست میں اکیلے جانا چاہئے، لیکن ریاستی اکائی کا ایک حصہ اب بھی محسوس کرتا ہے کہ ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق، تنہا مقابلہ کی وکالت کرنے والے پڑوسی ریاست بہار کے حالیہ اسمبلی انتخابات کا حوالہ دے رہے ہیں، جہاں حکمران این ڈی اے کے خلاف انڈیا بلاک کو دھچکا لگا۔ بعد میں، پارٹی کے اندرونی جائزے کے دوران، پارٹی نے اپنے سیٹ شیئرنگ اتحادی، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے ساتھ جارحانہ اور غیر دوستانہ رویے اور دونوں جماعتوں کے درمیان دوستانہ لڑائی کو انتخابی شکست کی بنیادی وجہ قرار دیا۔
اندرونی ذرائع نے کہا کہ یہی بات بائیں بازو کی جماعتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، جن کی مغربی بنگال اتحاد میں موجودگی نے کانگریس کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا۔ ٹی ایم سی نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست میں بی جے پی کے خلاف تنہا مقابلہ کرے گی، دوسرے انڈیا بلاک اتحادیوں کے پاس کچھ آپشنز چھوڑ کر۔
تاہم اتحاد کا معاملہ پیچیدہ ہے۔ ریاستی رہنما 19 دسمبر کو اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ہائی کمان کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتیں قومی سطح پر انڈیا بلاک کے اہم اتحادی ہیں۔
اے آئی سی سی مغربی بنگال کے انچارج غلام احمد میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم ریاست میں ایک سیکولر اتحاد کے حق میں ہیں، جو بھی تقسیم کرنے والی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے، اس کا خیرمقدم ہے، اس معاملے پر حتمی فیصلہ ہماری ہائی کمان کرے گی۔ فی الحال، ہم ریاست بھر میں کانگریس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹی اگلے چند دنوں میں پولایئر کمیٹی کے اجلاس میں کئی پروگراموں کی میزبانی کر رہی ہے۔ 19، اور 20 دسمبر کو کل مذہبی اجلاس منعقد ہوگا۔"
اتحاد کے علاوہ حکمت عملی کے اجلاس میں پارٹی تنظیم کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ مغربی بنگال کانگریس کے سربراہ سبھانکر سرکار، جنہیں ریاست میں کانگریس کی تعمیر نو کا کام سونپا گیا ہے، نے اعتراف کیا کہ ریاستی اکائی میں اسے اکیلے جانے کا خیال غالب تھا۔
سرکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سیاسی امور کی کمیٹی کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کرے گی۔ ریاست بھر میں پارٹی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد محسوس کرتی ہے کہ کانگریس کو ریاست میں اکیلے جانا چاہئے اور تنظیم کی تعمیر نو پر توجہ دینی چاہئے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ کانگریس کو اپنے پچھلے اتحادوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہے اور اس کے بجائے نوجوانوں کو راغب کرنے اور بہتر مستقبل کے لیے ان کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
سبھانکر سرکار نے کہا، "تاہم، میں ایک ایسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں جو جمہوری طریقے سے کام کرتی ہے۔ ہمیں تمام طبقات کے خیالات کو سننا ہوگا، اور کچھ لوگ میٹنگ میں اتحاد کا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ اے آئی سی سی کی سطح پر کیا جائے گا۔" کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ کانگریس ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں سے مساوی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ وہ عام آدمی کے خدشات کو بڑھانے میں یقین رکھتی ہے۔
سرکار نے مزید کہا، "نوکریاں، تعلیم، قیمتیں، خواتین کی حفاظت، اور صنعتی ترقی اصل مسائل ہیں۔ جب ہم نے ریاست پر حکومت کی تو بہت ترقی ہوئی، لیکن اب یہ مسائل پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم ٹی ایم سی بمقابلہ بی جے پی اتحاد میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے 20 دسمبر کو سروادھرم سبھا کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ دستور بچاؤ مہم کو جھنڈی دکھا سکیں۔"