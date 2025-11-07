بہار میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ سے کانگریس پرجوش، اب پوری توجہ دوسرے مرحلے پر مرکوز
کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے کی سیٹوں پر این ڈی اے کے خلاف حکومت مخالف مضبوط لہر تھی۔
Published : November 7, 2025 at 8:09 PM IST
نئی دہلی: 6 نومبر کو ہونے والے بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں کانگریس پارٹی نے ریکارڈ 64 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ سے خوش ہے، اسے انڈیا بلاک (گرینڈ الائنس) کے حق میں ووٹ قرار دیا ہے۔ کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق گرینڈ الائنس کو پہلے مرحلے میں 121 میں سے 70 سے زیادہ سیٹوں پر این ڈی اے پر برتری حاصل تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2020 کے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اپوزیشن نے ان ہی سیٹوں پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔
تاہم، کانگریس کے اندرونی ذرائع نے تسلیم کیا کہ سیٹوں کا دوسرا مرحلہ، جہاں 11 نومبر کو ووٹنگ ہوگی، اپوزیشن پارٹیوں کے لیے ایک حقیقی چیلنج ہوگا۔ اندرونی ذرائع نے بتایا کہ اپوزیشن پارٹیوں نے حکمراں این ڈی اے کا مقابلہ کرنے کے لیے جارحانہ مہم کی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ این ڈی اے کا مقابلہ کرنے کے لیے راہول گاندھی، ملکارجن کھرگے اور پرینکا گاندھی واڈرا سمیت اپنی اعلیٰ قیادت کو تعینات کرے گی۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق، سیٹوں کے پہلے مرحلے میں این ڈی اے کے خلاف زبردست مخالف حکومت کی لہر تھی۔ مزید برآں، اپوزیشن کے سماجی بہبود کے وعدوں نے ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا، انڈیا بلاک کی طرف سے آر جے ڈی کے تیجسوی یادو کو وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر اعلان کرنا، اور جے ڈی یو کے رہنما اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حمایت میں بی جے پی کی سست روی نے بھی عظیم اتحاد کے حق میں کام کیا۔
اے آئی سی سی سکریٹری انچارج بہار، سشیل پاسی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ووٹنگ کا پہلا مرحلہ اپوزیشن کے لیے بہت حوصلہ افزا تھا، کیونکہ اسے 70 سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوں گی۔ نوجوان ایس آئی آر سے ناراض تھے، جس نے لاکھوں ووٹروں کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا تھا۔ دریں اثنا، نوکریوں، تعلیم اور صحت پر کانگریس کی توجہ نے ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ این ڈی اے نے 10,000 روپئے کی پیشکش کرکے خواتین ووٹروں کو جیتنے کی کوشش کی لیکن تمام خواتین کو اس اسکیم سے فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے اعلان نے اپوزیشن کو فائدہ پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی جے پی اس بار وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو آگے کرنے میں ہچکچا رہی تھی۔ کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ پارٹی مثبت رجحان سے مطمئن نہیں ہوگی اور اب پوری توجہ سیمانچل، مدھوبنی، دربھنگہ، متھیلا اور چمپارن علاقوں کی سیٹوں کے دوسرے مرحلے پر مرکوز کرے گی۔
کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر شکیل احمد خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کے سرکردہ لیڈر راہول گاندھی، پرینکا گاندھی اور ملکارجن کھرگے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ریلیاں کر رہے ہیں۔ آر جے ڈی کے تیجسوی یادو اپوزیشن حلقوں میں ایک دن میں 15 سے زیادہ ریلیاں کر رہے ہیں۔ علیحدہ مبصرین انتخابی مہم کی نگرانی کر رہے ہیں اور امیدواروں کے لیے ضروری انتخابی سامان کا بندوبست کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اتحاد میں شامل ہر ایک نے محسوس کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں برتری حاصل کرنے کے بعد انہیں الیکشن جیتنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لانا ہوں گے۔ کدوا سیٹ سے انتخاب لڑنے والے شکیل احمد خان نے کہا کہ وہ اپنے انتخابی حلقے کے دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے اپنے دن کا زیادہ تر حصہ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی یونٹ کے سربراہ راجیش کمار، کٹمبا سیٹ سے انتخاب لڑ رہے ہیں، وہ بھی مسلسل تیسری جیت کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق، بی جے پی عام طور پر زیادہ ووٹروں کے ٹرن آؤٹ کو موجودہ حکومت کے خلاف ووٹ کے طور پر منسوب کرتی ہے، لیکن جھوٹے دعوے کرکے ووٹروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کھگڑیا سیٹ سے الیکشن لڑنے والے اے آئی سی سی کے عہدیدار چندن یادو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بی جے پی لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور انتخابات کو فرقہ وارانہ خطوط پر پولرائز کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ تاہم وہ ناکام رہے۔
چندن یادو نے کہا کہ بی جے پی پہلے ہی دراندازوں کا ذکر کر چکی ہے اور جلد ہی ریاستی انتخابات میں پاکستان کا مسئلہ اٹھا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد الیکشن کو ترقیاتی مسائل پر مرکوز کرنے کا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن انہیں این ڈی اے کے خلاف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جو جیتنے کے لیے بے چین ہے۔