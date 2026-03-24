تمل ناڈو میں سمجھوتہ ہونے کے بعد کانگریس اور ڈی ایم کے کا پڈوچیری میں بھی اتحاد
ذرائع نے بتایا کہ دونوں اتحادیوں نے یونین ٹیریٹری میں کاغذات نامزدگی داخل کردیے اور اب نئے فارمولے کے تحت اپنے امیدوار واپس لیں گے۔
Published : March 24, 2026 at 10:08 AM IST
نئی دہلی: کانگریس اور ڈی ایم کے کے درمیان آخرکار سمجھوتہ ہو گیا۔ پیر کو نامزدگی کے آخری دن انہوں نے مرکز کے زیر انتظام خطے پڈوچیری میں اتحاد کر لیا۔
سیٹوں کی تقسیم کے نئے فارمولے کے مطابق یونین ٹیریٹری کی کل 30 اسمبلی سیٹوں میں سے کانگریس 16، ڈی ایم کے 12، سی پی آئی ایک اور وی سی کے ایک پر مقابلہ کرے گی۔ یہ معاہدہ دونوں جماعتوں کے درمیان کئی دنوں کی بات چیت کے بعد طے پایا۔ مثالی طور پر سیٹوں کی تقسیم پہلے ہی حتمی شکل دے دی جانی چاہیے تھی۔
تاخیر کی وجہ ڈی ایم کے کی جانب سے سال 2021 میں طے پائے سیٹوں کی تقسیم کے فارمولے کو قبول کرنے سے انکار تھا۔ اس فارمولے کے تحت کانگریس نے 21 سیٹوں پر اور ڈی ایم کے نے 9 پر مقابلہ کیا۔ ڈی ایم کے چاہتی تھی کہ اسے اور کانگریس، دونوں کو 14-14 سیٹیں ملیں اور اتحادیوں کے لیے دو سیٹیں چھوڑ دی جائیں۔
کانگریس اس پر راضی نہیں ہوئی، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ وہ مرکز کے زیر انتظام خطے میں اہم پارٹی ہے اور اسے زیادہ سیٹیں ملنی چاہئیں۔ بالآخر ڈی ایم کے 12 سیٹوں پر راضی ہو گئی۔ کانگریس نے بھی کچھ سیٹیں چھوڑ دیں اور 16 پر سیٹوں پر سمجھوتہ کر لیا۔ تاہم سیٹوں کی تعداد کے حوالے سے صورت حال واضح ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس لیے اتحادیوں نے زیادہ تر سیٹوں کے لیے ایک ساتھ پرچہ نامزدگی داخل کر دیے۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اتحاد بچ گیا، لیکن انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کون سا حلیف کون سی سیٹ پر مقابلہ کرے گا، یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ لہذا، اندرونی ذرائع نے کہا کہ پوری تصویر 26 مارچ کو نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ کے بعد ہی واضح ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں نشستوں کی تقسیم پر مزید بات چیت متوقع ہے۔
پڈوچیری کے اے آئی سی سی انچارج گریش چوڈانکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ایک وسیع اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ تاہم بات چیت ابھی جاری ہے۔ جلد ہی صورت حال پوری طرح واضح ہو جائے گی۔" سال 2021 میں، یونین ٹیریٹری میں کانگریس نے دو اور ڈی ایم کے نے چھ سیٹیں جیتیں۔ این ڈی اے، جس میں این آر کانگریس (10 سیٹیں) اور بی جے پی (6 سیٹیں) شامل ہیں، نے وزیر اعلیٰ این رنگاسامی کی قیادت میں حکومت بنائی۔
اس بار کانگریس نے سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ وی ویتھیلنگم کو وزیر اعلیٰ رنگاسامی کے خلاف ٹھٹنچاواڑی سیٹ پر کھڑا کیا ہے۔ سابق چیف منسٹر وی نارائناسامی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا کیونکہ نیلی تھوپ سیٹ پر صورت حال غیر واضح تھی جس کا ڈی ایم کے بھی دعویٰ کر رہی تھی۔
نارائناسامی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اتحاد کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ دونوں طرف سے جلد ہی نامزدگیاں واپس لے لی جائیں گی۔" چوڈنکر نے کہا کہ "کانگریس مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔" اُزاورکرائی سے آزاد ایم ایل اے سیواشنکرن نے اتوار کو پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق، اسی طرح کی مفصل بات چیت پہلے تمل ناڈو میں ہوئی تھی، جہاں ڈی ایم کے نے بالآخر بڑی پرانی پارٹی کو 234 اسمبلی سیٹوں میں سے 28 سیٹیں دیں۔ کانگریس نے سال 2021 میں 25 سیٹوں پر مقابلہ کیا اور 19 جیتی تھیں۔ تاہم، سال 2026 کے لیے کانگریس نے 39 سیٹوں کا مطالبہ کیا، جو کہ تمل ناڈو کی 39 لوک سبھا سیٹوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک سیٹ، اور ساتھ ہی مختلف سطحوں پر پاور شیئرنگ کا مطالبہ کیا تھا۔
مزید پڑھیں:
