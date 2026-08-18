ذات کی مردم شماری سے او بی سی کا اخراج مودی حکومت کی گہری سازش: کانگریس
کانگریس نے مودی حکومت کی طرف سے او بی سی کو ذات کی مردم شماری سے خارج کرنے کو 'گہری سازش' قرار دیا ہے۔
By PTI
Published : August 18, 2026 at 9:07 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے مودی حکومت پر ایک گہری سازش کے تحت جان بوجھ کر 'دیگر پسماندہ طبقات' (او بی سی) زمرے کو ذات کی مردم شماری سے خارج کرنے کا الزام لگایا ہے۔
پارٹی کے او بی سی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ انل جے ہند نے پیر کو کہا کہ مردم شماری کے سوالنامے میں او بی سی کے لیے علیحدہ کالم شامل کرنے میں ناکامی سماجی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور او بی سی کمیونٹی کے لیے آبادی کے درست اعداد و شمار کو سامنے لانے کی کوشش کو روکتی ہے۔
हमारे देश में जनगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें OBC श्रेणी के लिए एक जरूरी कॉलम नहीं है।— Congress (@INCIndia) August 17, 2026
14 अगस्त को जारी हुए फॉर्म की प्रश्नावली में OBC श्रेणी की जगह सिर्फ 'कास्ट' लिखा है।
UPA सरकार में डॉ. मनमोहन सिंह जी ने OBC के साथ ही SC-ST वर्ग के छात्रों को भी संविधान संशोधन कर… pic.twitter.com/B4SW7OoIgN
جے ہند نے کہا کہ ذات پات کی مردم شماری کو سائنسی اور شفاف طریقے سے کرانے کے بجائے حکومت ایک ایسا عمل اپنا رہی ہے جس سے او بی سی کو سرکاری اعداد و شمار سے خارج کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔
انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حقیقت میں ایک 'منووادی' (ذات کی درجہ بندی کرنے والا) نظام کام کر رہا ہے۔
14 اگست کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے، جے ہند نے نشاندہی کی کہ سوالنامے کے 10ویں سوال میں او بی سی زمرہ کو لسٹ کرنے کے لیے کالم نہیں ہے۔
आज कांग्रेस मुख्यालय में हमारे नेशनल OBC डिपार्टमेंट के चेयरमैन @DrJaihind जी के साथ हमने मांग कि👇— Congress (@INCIndia) August 17, 2026
• देश में जारी जातिगत जनगणना में लोगों से सीधे उनकी जाति पूछी जाए
• जातिगत जनगणना का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि यह पता लगाना भी होना चाहिए कि समाज के किस वर्ग… pic.twitter.com/Tt9kTg7VyQ
کانگریس لیڈر سبھاشنی شرد یادو نے کہا کہ مردم شماری میں ذاتوں کی درست شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ ذاتوں کی نوعیت اور موجودگی ملک کے مختلف خطوں میں مختلف ہوتی ہے۔
اس سے قبل مہاراشٹر کانگریس لیڈر وجے وڈیٹیوار نے اتوار کو دعویٰ کیا تھا کہ اگر مرکزی حکومت مردم شماری کے سوالات کی فہرست میں 'دیگر پسماندہ طبقات' (او بی سی) کے لیے علیحدہ کالم شامل نہیں کرتی ہے تو مردم شماری ادھوری رہے گی۔
وڈیٹیوار او بی سی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ذات کے بارے میں پوچھنے سے او بی سی آبادی کی صحیح تعداد ظاہر نہیں ہوگی۔ انہوں نے درست گنتی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پر مسلسل دباؤ ڈالنے پر زور دیا۔
ایک سرکاری حکم کے مطابق، مرکز نے جمعہ کو 40 سوالات سے متعلق تفصیلات جاری کی ہے۔ ان میں سے، مردم شماری کے مرحلے کے دوران دو سوالات ذات اور کووڈ 19 ویکسینیشن کے مقام سے متعلق پوچھے جائیں گے۔
رجسٹرار جنرل آف انڈیا مرتیونجے کمار نارائن کی طرف سے جاری کردہ حکم میں سوالات کی وضاحت کی گئی ہے جیسے کہ آیا کوئی فرد درج فہرست ذات یا درج فہرست قبائل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی مخصوص ذات کیا ہے۔
وڈیٹیوار نے نیشنل او بی سی فیڈریشن کے صدر ببن تایواڑے کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے نے دعوی کیا کہ او بی سی نے اپنی آدھی جنگ جیت لی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری او بی سی برادری کے حقوق اور سماجی انصاف کے لیے بہت ضروری ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا، "تاہم، اگر مرکزی حکومت کی طرف سے جاری کردہ مردم شماری کے سوالات کی فہرست میں او بی سی کے لیے علیحدہ کالم شامل نہیں ہے، تو مردم شماری نامکمل رہے گی۔"
انہوں نے دلیل دی کہ صرف ذات کے بارے میں پوچھنے سے او بی سی کی اصل تعداد نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ جنگ جیت لی گئی ہے غلط ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی میں کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر نے زور دیا کہ حکومت پر اس وقت تک دباؤ برقرار رکھا جانا چاہیے جب تک کہ ایک علیحدہ کالم شامل نہیں کیا جاتا۔
وڈیٹیوار نے کہا، " محض ذات کی تفصیلات مانگنے سے سماجی، تعلیمی اور معاشی حقائق کی صحیح تصویر سامنے نہیں آئے گی۔ مردم شماری صحیح معنوں میں تب ہی کامیاب ہوتی جب او بی سی کے لیے الگ کالم ہوتا۔" انہوں نے مہاراشٹر حکومت پر او بی سی کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ باقاعدگی سے ملاقاتوں اور بار بار مطالبات کے باوجود، او بی سی ذیلی کمیٹی نے حالیہ مہینوں میں صرف دو بار ملاقات کی ہے۔
وڈیٹیوار نے یہ بھی الزام لگایا کہ بی جے پی زیرقیادت حکومت "او بی سی مخالف" ہے۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ حکومت او بی سی قائدین کی تجاویز سننے یا ان کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی ہے۔
کانگریس لیڈر نے مزید کہا کہ او بی سی لیڈروں کی ایک میٹنگ مہاراشٹر میں منعقد کی جائے گی جس میں تفصیلی بات چیت اور مستقبل کے لائحہ عمل کا تعین کیا جائے گا۔
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